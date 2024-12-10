Все ингредиенты для щербета с орехами соберите перед началом приготовления.

Фото 1

В кастрюлю залейте молоко, добавьте 700 г сахара.

Фото 2

Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, помешивая, дождитесь, когда сладкая смесь закипит. После закипания уваривайте молочную смесь 30 минут.

Фото 3

В сухую сковороду насыпьте 50 г сахара и на среднем огне, помешивая лопаткой, полностью растопите сахар.

Фото 4

Должна получиться такая карамель.

Фото 5

Затем карамель тонкой струйкой залейте в молочную смесь.

Фото 6

Перемешайте и уваривайте ещё 20 минут.

Фото 7

Затем добавьте сливочное масло. Вмешайте его до полного растворения, и снимите кастрюлю с плиты.

Фото 8

Добавьте грецкие орехи. Можно при желании порубить грецкие орехи острым ножом, но я не измельчала, чтобы в разрезе встречались целые ядра. Перемешайте всё до равномерного распределения.

Фото 9

Щербет выложите в форму (у меня силиконовая), разровняйте и оставьте на час застывать на кухонном столе.

Фото 10

Извлеките пласт щербета из формы.

Фото 11

Поломайте или нарежьте щербет с орехами на кусочки и подавайте к чаю. Приятного аппетита!