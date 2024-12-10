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РЕБЁНОК.РУ

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Свежие комментарии

  • Наталья Середа
    Рецепт ооочень понравился.Спасибо❤️Обязательно испеку👍🙏❤️Тыквенный рулет с...
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Щербет с орехами

Вкусный щербет с орехами приготовьте по этому рецепту. Десерт готовится очень просто и из очень доступных ингредиентов. Я использовала в приготовлении ядра грецких орехов, но любые другие орехи также прекрасно подойдут.

Ингредиенты

Молоко - 250 мл

Сахар - 750 г

Масло сливочное - 60 г

Грецкие орехи - 300 г

  • 409 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 3.96
  • Ж: 18.68
  • У: 57.44

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Все ингредиенты для щербета с орехами соберите перед началом приготовления.

 

Фото 1

 

 

В кастрюлю залейте молоко, добавьте 700 г сахара.

 

Фото 2

 

 

Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, помешивая, дождитесь, когда сладкая смесь закипит. После закипания уваривайте молочную смесь 30 минут.

 

Фото 3

 

 

В сухую сковороду насыпьте 50 г сахара и на среднем огне, помешивая лопаткой, полностью растопите сахар.

 

Фото 4

 

 

Должна получиться такая карамель.

 

Фото 5

 

 

Затем карамель тонкой струйкой залейте в молочную смесь.

 

Фото 6

 

 

Перемешайте и уваривайте ещё 20 минут.

 

Фото 7

 

 

Затем добавьте сливочное масло. Вмешайте его до полного растворения, и снимите кастрюлю с плиты.

 

Фото 8

 

 

Добавьте грецкие орехи. Можно при желании порубить грецкие орехи острым ножом, но я не измельчала, чтобы в разрезе встречались целые ядра. Перемешайте всё до равномерного распределения.

 

Фото 9

 

 

Щербет выложите в форму (у меня силиконовая), разровняйте и оставьте на час застывать на кухонном столе.

 

Фото 10

 

 

Извлеките пласт щербета из формы.

 

Фото 11

 

 

Поломайте или нарежьте щербет с орехами на кусочки и подавайте к чаю. Приятного аппетита!

 

Фото 12

 

 

Щербет с орехами, рецепт с фото
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