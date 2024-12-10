Ингредиенты
Молоко - 250 мл
Сахар - 750 г
Масло сливочное - 60 г
Грецкие орехи - 300 г
- 409 кКал
- 1 ч. 30 мин.
- Б: 3.96
- Ж: 18.68
- У: 57.44
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Все ингредиенты для щербета с орехами соберите перед началом приготовления.
В кастрюлю залейте молоко, добавьте 700 г сахара.
Поставьте кастрюлю на небольшой огонь, помешивая, дождитесь, когда сладкая смесь закипит. После закипания уваривайте молочную смесь 30 минут.
В сухую сковороду насыпьте 50 г сахара и на среднем огне, помешивая лопаткой, полностью растопите сахар.
Должна получиться такая карамель.
Затем карамель тонкой струйкой залейте в молочную смесь.
Перемешайте и уваривайте ещё 20 минут.
Затем добавьте сливочное масло. Вмешайте его до полного растворения, и снимите кастрюлю с плиты.
Добавьте грецкие орехи. Можно при желании порубить грецкие орехи острым ножом, но я не измельчала, чтобы в разрезе встречались целые ядра. Перемешайте всё до равномерного распределения.
Щербет выложите в форму (у меня силиконовая), разровняйте и оставьте на час застывать на кухонном столе.
Извлеките пласт щербета из формы.
Поломайте или нарежьте щербет с орехами на кусочки и подавайте к чаю. Приятного аппетита!
Свежие комментарии