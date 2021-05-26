ТАЙНА ЛЫСОЙ ГОРЫ: СОЧИ СОДРОГНУЛСЯ ИЗ-ЗА ОБУВИ ПЕРВОКЛАССНИЦЫ

В Сочи впечатлительная женщина не смогла разговорить рыдающую дочку-первоклассницу и побежала в полицию. Десятки оперов искали насильника.

"Жуткий случай произошёл 18 мая, в середине дня на улице Лысая Гора. Неизвестный мужчина следил в автобусе за 7-летней школьницей, которая ехала домой после уроков. Когда девочка вышла, мужчина, улучив момент, схватил её, поволок за собой и надругался над ребёнком. В настоящее время идут поиски преступника. Отслеживаются его передвижения по камерам наружного видеонаблюдения. Сообщается, что ребёнок был госпитализирован в больницу с травмами в шоковом состоянии."

Это сообщение в одной из федеральных соцсетей заставило встрепенуться весь Сочи.

"Нет дыма без огня", – судачили местные.

На Лысую Гору тут же поехали местные жители, мужики, женщины. В соцсетях жаждали крови, требовали отловить педофила и посадить его на кол.

"Педофил" с Лысой Горы

7-летняя Настя (имя изменено согласно требованиям законодательства) оканчивает первый класс. Девочка хорошая, семья благополучная. Правда, к концу учебного года нервы у мамы пошаливали – она постоянно ругала дочь за невнимательность. До школы, в которой учится Настя, можно доехать только на автобусе.

На занятия и обратно девочка ездила одна.

18 мая, то ли от усталости, то ли от рассеянности, девочка потеряла сменку – обычные кеды. И боясь того, что мама поругает, расплакалась.

Мама пришла на обед домой, увидела это "мокрое царство", схватила дочь за плечи и попыталась выяснить, что случилось. Настя испуганно молчала и всё больше заходилась рыданиями.

Мама сыпала вопросами, ни на один из которых не получила ответа: "Тебя кто-то обидел? Кто тебя обидел? Какой-то дядя? Говори, что он с тобой сделал!"

Не добившись ничего путного, женщина, схватив дочь, рванула в полицию – писать заявление о нападении педофила. Других вариантов, что могло расстроить её дочь, женщина представить себе не смогла. Зато в голове у неё быстро возникла версия о насильнике, следившем за школьницей и у автобусной остановки напавшем на неё.

В отделении заявление приняли, а девочке вызвали психолога. Во время разговора она испуганно смотрела на маму и кивала, подтверждая всё, что та рассказывала операм. И про автобус, и про дядю, и про то, как и что он пытался с ней сделать.

Тут каждая мусорка под видеонаблюдением

Когда в пабликах – федеральных! – появился пост о нападении на ребёнка, на помощь районному уголовному розыску были брошены силы уголовного розыска Сочи. До 21:00, пока не пришли результаты, как говорят опера, "медицины", что девочка не имеет травм и повреждений, характерных для сексуального насилия, они рыскали по Лысой Горе и отсматривали все записи камер видеонаблюдения.

В Сочи, в России, во всём мире дети становятся объектом сексуального насилия. Но не в данном случае. Здесь, на Лысой Горе, при свете дня, не могло такое преступление остаться незамеченным,

– уверены местные жители.

И вот почему. Лысая Гора – это частный сектор, район узаконенных самостроев. То есть дома здесь росли абы как, иной раз друг на друге.

Здесь все у всех на виду, если кто кого в кусты и потащит, то сразу же набегут советчики,

– с сарказмом рассуждают местные острословы.

"У всех на виду" для Сочи имеет прямой смысл.

Район из-за хаотичности застройки имеет проблемы с водоснабжением и электричеством. Эти блага цивилизации сочинцы с Лысой Горы друг у друга банально воруют. То есть незаконно врезаются в водопровод, могут подключиться к проводам и так обеспечить себя светом. Потому принцип тут такой: построил дом – повесь камеру. Чтоб знать, кто у тебя воду и электричество крадёт.

Транспортники по своим камерам отслеживают водителей на конечных остановках. Продуктовые магазинчики тоже увешаны камерами.

Ещё перед Олимпиадой по программе "Безопасный город" здесь появились десятки муниципальных камер, местный провайдер предлагает услугу веб-камер, и можно посмотреть на происходящее в Сочи в режиме онлайн из любой точки мира.

Одно время здесь даже мусорные баки были под видеонаблюдением, потому что город активно строился и местные жители и разнорабочие приноровились под покровом ночи выбрасывать строительный хлам в баки для бытового мусора.

Дети – это пластилин

Благодаря "большому брату" полицейским не составило труда отследить пошагово весь путь девочки от школы домой.

Никаких мужчин рядом с ней в опасной близости не было. Ни мама, ни девочки не сообщали примет "насильника". Назови она его "дядей в красных ботинках", уже вечером в допросной сидел бы дядя в красных ботинках и давал признательные показания.

Существующая на данный момент система работает так, что уголовные дела по подобным преступлениям возбуждаются моментально. Хотя статья 144 УПК РФ (порядок рассмотрения сообщения о преступлении) даёт следователю время для доследственной проверки – провести судебную экспертизу, собрать объяснения, образцы для сравнительного исследования, изучить показания. Но следователь, к сожалению, заложник системы. Его торопит начальство, над начальством навис дамоклов меч в виде общественного давления. А у оперов вообще "кровавые мальчики в глазах": если есть информация о дяде в красных ботинках, они приведут тебе и в ботинках, и без ботинок, и вообще без ног. И явку с повинной оформят. А когда дело уже возбуждено, то 99,9% оно дойдёт до суда и закончится обвинительным приговором, и никто никогда не признает свою ошибку,

– говорит адвокат Алексей Аванесян.

Он знает, о чём говорит. Буквально в тот же самый день, когда мама и девочка сообщили о якобы нападении педофила, 12 лет строгого режима по статье "насильственные действия сексуального характера" получил массажист Сергей Марин. Мать его 5-летнего пациента обвинила мужчину в домогательствах к сыну. Во время логопедического (!) массажа Марин сказал мальчику: "Вытащи язык, открой рот шире". А женщина расценила это как покушение на насильственные действия. Выглянув из-за ширмы с расстояния трёх метров (во время сеанса она сидела в том же кабинете, но поодаль), мать приняла специальный силиконовый колпачок телесного цвета, который предохраняет пальцы массажиста от непроизвольных укусов, за гениталии (на колпачке экспертиза действительно обнаружила слюну). Схватила ребёнка и побежала в полицию. Через 15 минут к массажисту приехал уголовный розыск. Дело возбудили через час! В итоге 43-летний отец троих детей получил срок.

По словам адвоката, всё дело строилось исключительно на показаниях матери, от которых она впоследствии, кстати, частично отказалась. А допрос самого мальчика показал, что он вообще ничего не видел.

Однако признай суд массажиста Марина невиновным, массажист получил бы право на реабилитацию. Для послужного списка судьи такая запись – как чёрная метка. А следователя за подобную реабилитацию могут и "пессимизировать".

Дети – они же как пластилин, они находятся в зависимом положении от родителей. Поэтому распознать, что в данном случае правда, а что повторение слов матери, может только очень грамотный психолог. И я рад, что в случае с сочинской девочкой никто не пострадал,

– говорит Аванесян.

В полиции тоже быстро поняли, что преступник, если и существует, то разве что в фантазии встревоженной матери.

Было видно, педофил – это плод фантазии, причём именно мамы, а не девочки. Но заявление получено, значит, мы обязаны его отработать,

– объяснили Царьграду в сочинской полиции.

"Нужна информационная вакцина"

То, что пострадавших нет, верно лишь с точки зрения юриспруденции. Если говорить о психологии, то пострадавшая – это мама девочки. И другие взрослые, которым повсюду чудятся преступники, ведь в информационном поле их не счесть. Куда ни глянь, либо коррупционер, либо насильник, либо педофил. Общество в основной своей массе лишилось способности к раздумьям и рефлексии. Новые медиа в виде соцсетей, телеграм-каналов, пабликов формируют общественное мнение за секунды, и люди принимают на веру то, что сообщает канал с тысячами подписчиков. Ведь не могут же врать владельцы канала тысячам людей? И они даже не задумываются, что для владельцев канала они всего лишь подписчики, единственная ценность которых состоит в том, что они просмотрят опубликованную в канале или паблике рекламу.

Это как зевота. Зевнул один – и следом остальные, хотя спать вроде бы никто и не хотел,

– говорит медиаэксперт Елена Золотова.

Она считает, что важно проанализировать, как эта история была подана в соцсетях. Заявление в полицию усилиями пабликов и телеграм-каналов, сообразивших на скорую руку цепляющие подачи, обросло запоминающимися подробностями: черепно-мозговая травма, шок, требования вернуть смертную казнь и так далее.

В соцсетях главное – максимально быстро выдать информацию, не задумываясь о последствиях. Камень брошен в воду, пошли круги, и уже неважно, какой там был камень. Никого не интересует суть, описание подробностей "цепляет" сильнее,

– говорит Золотова.

Обществу не хватает навыков информационной гигиены. Нам нужно вводить курсы по информационной грамотности, причём не только для студентов, но и для школьников, и для взрослых. Чтобы уметь ставить под сомнение многое из прочитанного. Нужна вакцина, чтобы мы могли отторгать вирус. В качестве профилактики каждый должен попробовать устраивать себе день информационного детокса, отрезав себя от новостей на сутки. И конечно, необходимо усиливать ответственность за публикуемую информацию,

– говорит Елена Золотова.

Примечательно, что примерно такая же позиция и у следователей.

Спустя сутки, когда стало понятно, что никакого нападения не было, Следственный комитет по Краснодарскому краю распространил официальное предостережение "от распространения недостоверных сведений, которые могут способствовать формированию у граждан неверного представления о произошедшем событии".

Что же касается Насти и её мамы, то с ними в полиции "проведена профилактическая беседа".

– Мы были очень убедительны, – рассказал телеканалу Царьград источник в УВД Сочи.

– Кеды-то нашли?

– А по поводу пропавшей обуви заявлений не поступало.