Опасный ротавирус: что делать при признаках болезни?

Теоретически достаточно одного больного, чтобы эта зараза распространилась на всё население планеты.

«Ротавирус чрезвычайно контагеозен (легко передаётся. - Ред.), - рассказывает Николай Брико, д. м. н., профессор, член-корреспондент РАМН, зав­кафедрой эпидемиологии Первого МГМУ им. Новости СМИ2 . - Причём не только воздушно-капельным путём, как, например, грипп, но и через продукты, посуду, игрушки. Легко переживает замораживание, горячие температуры, хлорирование».

Причём, если для взрослого человека эта болезнь неприятна, но неопасна, то для ребёнка она чревата большими неприятностями. Только в прошлом году и только в нашей стране, где правильный диагноз ставят пока крайне редко, зарегистрировано 9 доказанных случаев смерти детей от ротавируса. А сколько детей погибли от этой болезни, так как правильный диагноз им так и не поставили!

При этом, в отличие от многих других детских хворей, грудное вскармливание не спасает. Материнский иммунитет затухает к 2-3 месяцам, а к полугоду он полностью утрачивается даже у малышей, которые продолжают быть на грудном вскармливании. Ротавирусом страдают и в странах третьего мира, и в благополучном ЕС. А в нашей стране о его существовании не догадываются даже многие медики и привычно лечат от отравления. Между тем быст­рый и правильный диагноз детям, особенно маленьким, жизненно важен.

Если из-за рвоты, диареи и, как следствия, обезвоживания малыш теряет более 15% веса, то ребёнка уже не спасут никакие, пусть и правильные, но запоздалые действия медиков. Плюс к тяжёлому течению самой болезни добавляются неприятные осложнения. Доказано: у трети перенёсших ротавирус детей возникает впоследствии аллергия на молоко. Между тем вычислить болезнь элементарно.

«В аптеках продаётся специальный иммуноферментный экспресс-тест, - говорит Александр Горелов, д. м. н., руководитель отдела инфекционной патологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор кафедры дет­ских болезней Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. - Тест-полоску опускают в фекалии. Да и цена невысока - около 150 рублей».

Так есть ли защита от этой ужасной напасти, если никакие профилактические меры недейственны?

«Во многих странах, а недавно и в нашей, зарегистрирована вакцина от ротавируса, - рассказывает Михаил Костинов, д. м. н., профессор, зав­лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова РАМН. - Её можно применять с 6-недель­ного возраста. Так как вводится она через рот, то почти никаких побочных эффектов не имеет».

«В прививку входят 5 штаммов, которыми вызывается 95% случаев болезни, - добавляет Надежда Снегова, д. м. н., старший научный сотрудник ФГБУ­ «ГНЦ Институт иммунологии» ­ФМБА. - При этом у вакцинированных людей заболеваемость сразу снижается на 90%».

Обязательно вызывайте врача, купите в аптеке тест и, если диагноз подтвердится, помните: антибиотики от этой болезни не помогут.

Зато полезны: промывание желудка и затем выпаивание спецрастворами. «Ни в коем случае не пейте раствор марганцовки, - предупреждает Александр Горелов. - Я не раз уже сталкивался со случаями, когда кристаллики марганцовки разъедали желудок и приводили к необратимым последствиям. В этом случае следует использовать регидрационный раствор».

Как сделать регидрационный раствор в домашних условиях?

Смешать: 4 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 1 чайная ложка соды, 1 литр воды