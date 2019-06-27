На кону многомиллионные контракты: после жалобы Путину журналистов покормили «школьной едой». Сравните ее с настоящей — чем на самом деле кормят детей

Чиновники и компании-подрядчики пытаются убедить что во всем виноваты избалованные дети и проблем в питании нет: на кону десятки миллионов бюджетных денег.

В Нижнем Тагиле организовали для журналистов дегустацию школьной еды после того, как местный семиклассник Фёдор Коровин пожаловался президенту России Владимиру Путину на плохое питание в образовательном учреждении № 61. Попробовать фрикадельки, винегрет, плов, шницель с картофельным пюре и различную выпечку сотрудники СМИ смогли в школе № 7 на Вагонке, сообщает АН «Между строк». Там, как и в школе № 61, питание организует ООО «Комбинат общественного питания» (входит в структуру группы компаний «Кейтеринбург»). Однако представленные блюда мало чем напоминают те, которыми на самом деле кормят детей, а жалоб школьников и родителей никто не слышит - на кону контракты на десятки миллионов рублей.



Блюда для журналистов

В дегустации, кроме журналистов, приняли участие директора образовательных учреждений и родители. Последние рассказали журналисту АН «Между строк», что их детям нравится школьная еда, а те, кто жалуется, просто «не привыкли к правильному, здоровому питанию и любят чаще перекусывать разными снеками». Практически это же говорили ранее и в мэрии на многочисленные жалобы. Представитель «Кейтеринбурга» Зульфия Комлева отметила, что все блюда готовятся на пару, а вместо магазинных соков используются натуральные напитки из ягод и фруктов.

«Вся продукция, которую мы используем, разрешена для использования в детском питании. Меню составляется строго по требованиям СанПиНа, согласовывается с директорами школ и получает экспертное заключение от Роспотребнадзора. Сейчас дети избалованы, культура питания оставляет желать лучшего. Мы подстраиваемся под их вкусовые пристрастия и предлагаем блюда, которые для них вкусные. Очень много в меню овощных блюд. Всегда на ура воспринимаются котлетки. Мы делаем детские котлеты с рыбой, витаминные колбаски, пудинг печёночный, шницель из курицы. Эти блюда интересны детям. На завтрак идёт бутерброд с маслом и сыром и какая-нибудь запеканка. Из напитков — либо горячий чай, либо какао», — отметила Зульфия Комлева.

Для детей, которые сидят на диете, в «Кейтеринбурге» подбирают специальный рацион питания — готовят без молока или сахара. Разработаны также специальные детские конфеты из натуральных ягод.

В «Кейтеринбурге» отмечают, что любой родитель в любое время может попробовать еду, которой питается его ребёнок. В детских садах регулярно проводятся «завтраки с родителями», в школах — кулинарные мастер-классы.

Однако продемонстрированные блюда, совершенно не походят на те, которыми реально кормят детей в тагильских школах.



А это уже обычный обед тагильского школьника

Большинство родителей жалуются, что школьное и детсадовское питание после реформы стало намного хуже. Достаточно почитать комментарии к материалам, где обсуждается проблема.

«У моего сына в школе на Вагонке обед стоит 70 рублей. Сами же учителя говорят на собрании, что это есть невозможно, но хотя бы когда уроков много надо есть обязательно, так как с них спрос от директора».

«Мой тоже не доволен едой в 10 школе! И вечно голодный прибегает домой потому что говорит есть эти помои невозможно!»

«Питание не только в школах, но и в садиках отвратительное. В садике дают одни овощи. В меню вообще нет макарон, гречи и риса на гарнир. Только свекла и морковь тушенная в молоке или с горохом. А когда на полдник дают все это запить молоком или кефиром не удивительно, что у детей животы болят. Насколько помню компания ОМС-лечебное питание. Но в школе у сына точно они питание организуют. Сын тоже не в восторге. От такого питания у детей с поджелудкой проблемы. Воспитатели сами не едят. Отказались от такой еды. А щи с капустой на молоке, кто- нибудь желает отведать? Надеюсь, что внимание обратят наконец на то, чем кормят наших детей».

«В садиках еще хуже!!! У меня тётя очень долго работает поваром в одном из садов, куда у меня и ребенок ходит. Продукты просто ужасного качества им привозят, нереально красный фарш, сгущенка которую есть невозможно, в общем сам вижу какое *** привозят. А так же знаком с системой откатов, как поставщику приходиться говнопродукты поставлять и еще откат занести и при этом его предложение должно быть самым дешевым! На состав продукта никто не смотрит либо подделывают! И все правленцы и чиновники это знают».

В приватных беседах с родителями согласны и учителя.

О том, что проблема существует, говорят и в Роспотребнадзоре. За полтора года нижнетагильский Роспотребнадзор провел около сотни проверок «Комбината общественного питания «Кейтеринбург» и ООО «ОМС — Лечебное питание». Примерно в 90% случаев специалисты нашли нарушения СанПиН. Предприятия оштрафовали в сумме на 880 тысяч рублей. Нетрудно догадаться откуда компании берут деньги - экономят на качестве продуктов, закупая самые дешевые.

За последние три года фиксировались несколько фактов массового отравления учащихся школ, однако компании отделывались копеечными штрафами и продолжают кормить детей.



В конце прошлого года разгорелся скандал: через 2 недели после начала работы с ООО «ОМС Лечебное питание» в Тюмени расторгли контракт. Причина: многочисленные жалобы от директоров школ и родителей по поводу школьной еды. Тагильские чиновники и директора, в отличие от родителей и детей, компанией довольны.

На срочном совещании, которое собрали в мэрии Нижнего Тагила после жалобы 13-летнего учащийся школы № 61 президенту, начальник местного отдела Роспотребнадзора Юрий Бармин попытался раскрыть глаза тагильским чиновникам на плачевную ситуацию со школьным и детсадовским питанием.

Он рассказал, что за 2018 год Роспотребнадзор провёл 21 проверку компании «ОМС». На большинстве объектов — 89% -были выявлены нарушения санитарного законодательства. Составлены 48 протоколов на общую сумму 602 тыс рублей. С начала 2019 года фирму проверяли 12 раз, на 92% объектов найдены нарушения. «Комбинат общественного питания» за прошлый год получил 87 протоколов на 278 тыс рублей. В 2019 году в компании проведено 16 проверок, на 87% объектов обнаружены различные нарушения.

«Есть нарушения по технологическим процессам: готовые продукты лежат рядом с полуфабрикатами. Проблемы с документацией – нет маркировки, где указан изготовитель, срок годности. Выявлены овощи с признаками порчи – чищеная гнилая картошка, яйца. Нарушения с температурным режимом – перетаивание продуктов, повторная заморозка», — рассказал Бармин.



Вот так компания «Кейтеринбург» накрывает столы когда в школу приезжают чиновники

Кроме того, на кухнях детсадов и школ обнаружено мясо со сроком хранения более полугода, запрёщенные уксус и майонез, а также продукты, приготовленные сильно заранее: например, овощи не рекомендуется отваривать накануне. Проблемы есть и с уборкой помещений, работники плохо моют пищеблоки, не умеют готовить дезинфекционные растворы. Юрий Бармин высказал собравшимся и претензию о посуде: во время проверок найдены тарелки со сколами. Такого в детских учреждениях быть не должно, поскольку в трещинах собираются опасные микроорганизмы.

«Мы видим, что люди просто не умеют готовить! Поэтому я предлагаю, чтобы ваши санитарные врачи периодически проводили мастер-классы с привлечением специалистов центра гигиены и эпидемиологии и на примере, сразу на рабочем месте показывали, как готовить. И они тут же взяли и приготовили, те взяли и посмотрели правильно, или не правильно», — подытожил Бармин.

Несмотря на то, что в 9 из 10 случаях фиксируются нарушения, причем довольно серьезные, в мэрии Нижнего Тагила никаких шагов к исправлению ситуации не принимают да и проблемы не видят. А пожаловавшегося школьника и вовсе обвинили в попытке прославится.

На школьном и детсадовском питании компании-подрядчики зарабатывают десятки миллионов рублей, экономя практически на всем. В следующем году должен состоятся очередной конкурс на 4 года, не удивительно, что «Комбинат общественного питания «Кейтеринбург» и ООО «ОМС — Лечебное питание» активно пиарятся: потерять столь лакомый кусок пирога им не хочется. В 2018 году на питание детей в школах и детских садах было выделено 197 млн рублей, в 2019-м — 220 млн рублей.