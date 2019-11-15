Детский сад и ясли. Будьте внимательны к детям.

У таких детей в новых условиях, где им предъявляют определенные требования и не потакают их капризам, нередко проявляются невротические реакции с истерическими компонентами или элементами подавленного настроения, принимающие иногда затяжное течение.

Таким образом, большое значение для благоприятной адаптации имеют разумная любовь и правильное воспитание в семье, а также предварительная подготовка ребенка к вступлению в детский коллектив.

Кризисный период нередко наблюдается в возрасте 2,5–3 лет, когда ребенок быстро растет, но развитие его сосудистой системы относительно задерживается, а работа эндокринной и сосудистой систем еще недостаточно согласованна.

Все это является предпосылкой для возникновения различных незначительных отклонений в психическом состоянии здорового ребенка или даже нервно-психических расстройств.

Изменения в состоянии ребенка чаще всего характеризуются ухудшением аппетита, нарушением сна, колебаниями настроения, капризностью, раздражительностью, упрямством, протестом против норм поведения, которые ему необходимо усваивать.

Особенно отчетливо могут проявляться острые конфликты между «я хочу» и «нельзя», которые приводят к сильным неприятным переживаниям, нервным срывам.

Родители должны предупреждать подобные конфликты. Нельзя воспитывать ребенка только подавлением его воли, подчинением.

Таким воспитанием, конечно, можно добиться соблюдения формальных норм поведения, но только на глазах у взрослого, под его контролем.

Однако нельзя идти и по пути удовлетворения любых желаний малыша. Упрямство надо преодолевать постоянно, терпеливо, методично, объясняя ребенку, что можно делать, а чего нельзя.

Некоторые педагоги считают основными причинами формирования детского упрямства отсутствие систематичности и последовательности в требованиях, торопливость и нетерпимость родителей при воспитании ребенка, конфликтную обстановку в семье.

Они рекомендуют следующие методы воспитания упрямых детей: