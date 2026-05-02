Педиатр: есть только один способ защиты от менингита

Что такое менингит и чем он опасен?
Менингит — не одно, а целая группа заболеваний, причем — не только инфекционных. Сам термин обозначает воспаление мозговых оболочек.
Помимо вирусов, воспаление в мозговых оболочках могут вызывать бактерии (о них поговорим ниже), грибки (криптококки, гистоплазмы, бластомицеты, кокцидоиды) и даже одноклеточные паразиты (амебы).
Неинфекционные менингиты могут быть вызваны онкологическими и аутоиммунными (системная красная волчанка) заболеваниями, приемом некоторых лекарств, черепно-мозговыми травмами и хирургическими вмешательствами на головном мозге. Такие случаи встречаются редко.
Как видно, менингиты бывают очень разными. Все они опасны в разной степени: от «легкой» формы заболевания, проходящей в течение недели без особого лечения, до тяжелой, способной убить в течение 1-2 суток или даже нескольких часов.
Какой менингит — самый страшный?
Самый опасный менингит — бактериальный. Это тоже неоднородная группа заболеваний. Возбудителями могут быть пневмококки, стрептококки группы B, гемофильная палочка, менингококк.
Наиболее опасен менингококковый менингит, а особенно его генерализованная форма — менингококковый сепсис (менингококцемия).
Проще всего «подцепить» менингококк от членов семьи и находясь в местах больших скоплений людей, где есть больные. При этом инфицирование менингококком не дает стопроцентной гарантии того, что человек заболеет менингитом. Некоторые люди становятся носителями. Симптомов у них нет, инфекцию можно выявить лишь во время обследования. Тем не менее, от них можно заразиться. У некоторых инфекция протекает в виде назофарингита — воспаления в носу и глотке.
Можно ли заразиться, если ходить по улице без шапки?
Есть распространенная ошибка мышления: «после — значит вследствие». Люди замечали, что болезни часто начинаются после переохлаждения. Значит, холод — причина болезни. Любой современный инфекционист объяснит вам, что это не так. Холод — не причина простуды, а переохлаждение головы — не причина менингококкового менингита. Низкая температура может лишь ослабить защитные силы и облегчить проникновение возбудителя в организм. Но без контакта с инфекцией заражение не состоится.
Как понять, что у ребенка менингит?
С момента заражения до возникновения первых симптомов может пройти 2-10 дней, в среднем — 4 дня. Среди симптомов — высокая температура, головная боль, рвота, напряжение мышц шеи (ребенок лежит, выгнувшись назад, согнуть шею вперед и достать головой до верхней части груди невозможно), светобоязнь, спутанность сознания, иногда — геморрагическая сыпь. В худшем случае развиваются судороги, кома — и все заканчивается гибелью больного.
Схожими симптомами проявляются менингиты, вызванные другими возбудителями. Установить точный диагноз можно только после исследования спинномозговой жидкости.
У грудного ребенка повышается температура, малыш становится беспокойным или заторможенным, сонливым, плохо ест. Есть один характерный признак — при менингококковом менингите набухает родничок. Все это — поводы немедленно обратиться к врачу.
При менингококцемии или менингококковом сепсисе возникает лихорадка, руки и ноги становятся холодными, беспокоят сильные боли в мышцах, суставах, груди и животе, на коже появляются темно-фиолетовые пятна.
Как это лечится?
Больного нужно как можно быстрее доставить в больницу и начать терапию антибиотиками. Но даже при быстро начатом лечении часто бывают летальные исходы и осложнения, приводящие к инвалидности.
Летальность от менингококкового менингита около 10-15%, от менингококкового сепсиса (менингококцемии) не меньше 40%, причем в последнем случае смерть настигает в интервале от нескольких часов до пары дней, и в худших случаях едва ли можно что-то эффективное предпринять.Фёдор КатасоновПедиатр
Как защитить себя и ребенка?
Единственный эффективный способ профилактики менингококкового менингита – вакцинация.
Противоменингококковые вакцины существуют уже больше 40 лет. Ни одна из них не является универсальной и не помогает предотвратить инфекцию на 100%, тем не менее, современные прививки обеспечивают достаточно высокую степень защиты.
Менингококк представлен разными серогруппами. Наиболее распространены вакцины против серогрупп А, С, Y и W. Чаще всего применяют «Менцевакс ACWY», «Менюгейт», «Менактру». Обеспечить дополнительную защиту против серогруппы B помогает вакцина Bexsero, но она не зарегистрирована в России.
Существуют прививки и против других возбудителей менингита: гемофильной палочки, пневмококков. В России они включены в национальный календарь прививок. От пневмококка детей прививают в обязательном порядке, от гемофильной инфекции — лишь группы повышенного риска. Прививки от менингококков в национальном календаре нет, поэтому стоит подумать о том, чтобы сделать ее за свой счет.
В каком возрасте прививать ребенка?
Вакцину «Менактра» можно начинать вводить с 9 месяцев, «Менцевакс ACWY» – с 2 лет. Прививаться можно как детям, так и взрослым.
Грозит ли нам менингококковая эпидемия?
Менингококк вполне может вызывать эпидемии. Например, в СССР было две вспышки: в 1930-1940-е и в 1969-1973 годы. В прошлом распространению возбудителя способствовала большая скученность людей, плохие санитарно-гигиенические условия, отсутствие антибиотиков и вакцин.
Сейчас в большинстве стран мира менингококковый менингит возникает в виде отдельных случаев или небольших вспышек. Например, по некоторым данным, распространенность бактериального менингита в западных странах составляет 3 случая на 100 000 жителей. Вирусные менингиты встречаются в три раза чаще. В современном мире глобальная эпидемия менингита маловероятна.
