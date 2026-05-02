РЕБЁНОК.РУ

Педиатр: есть только один способ защиты от менингита

Отвечаем на главные вопросы об этом заболевании.

Педиатр, папа двоих детей
врач
Источник: ru.freepik.com

Что такое менингит и чем он опасен?

Менингит — не одно, а целая группа заболеваний, причем — не только инфекционных. Сам термин обозначает воспаление мозговых оболочек.

Чаще всего встречаются менингиты вирусного происхождения.

Вызывать их могут вирусы гриппа, кори, эпидемического паротита, герпесвирусы (в том числе «ветряночный» вирус), ВИЧ.

Помимо вирусов, воспаление в мозговых оболочках могут вызывать бактерии (о них поговорим ниже), грибки (криптококки, гистоплазмы, бластомицеты, кокцидоиды) и даже одноклеточные паразиты (амебы).

Неинфекционные менингиты могут быть вызваны онкологическими и аутоиммунными (системная красная волчанка) заболеваниями, приемом некоторых лекарств, черепно-мозговыми травмами и хирургическими вмешательствами на головном мозге. Такие случаи встречаются редко.

Как видно, менингиты бывают очень разными. Все они опасны в разной степени: от «легкой» формы заболевания, проходящей в течение недели без особого лечения, до тяжелой, способной убить в течение 1-2 суток или даже нескольких часов.

Какой менингит — самый страшный?

Самый опасный менингит — бактериальный. Это тоже неоднородная группа заболеваний. Возбудителями могут быть пневмококки, стрептококки группы B, гемофильная палочка, менингококк.

Наиболее опасен менингококковый менингит, а особенно его генерализованная форма — менингококковый сепсис (менингококцемия).

Менингококк распространяется воздушно-капельным путем.

Заболеть может любой человек, в группе повышенного риска — дети дошкольного возраста, школьники и молодые люди. Для заражения обычно нужен тесный и длительный контакт.

Проще всего «подцепить» менингококк от членов семьи и находясь в местах больших скоплений людей, где есть больные. При этом инфицирование менингококком не дает стопроцентной гарантии того, что человек заболеет менингитом. Некоторые люди становятся носителями. Симптомов у них нет, инфекцию можно выявить лишь во время обследования. Тем не менее, от них можно заразиться. У некоторых инфекция протекает в виде назофарингита — воспаления в носу и глотке.

Можно ли заразиться, если ходить по улице без шапки?

Есть распространенная ошибка мышления: «после — значит вследствие». Люди замечали, что болезни часто начинаются после переохлаждения. Значит, холод — причина болезни. Любой современный инфекционист объяснит вам, что это не так. Холод — не причина простуды, а переохлаждение головы — не причина менингококкового менингита. Низкая температура может лишь ослабить защитные силы и облегчить проникновение возбудителя в организм. Но без контакта с инфекцией заражение не состоится.

Как понять, что у ребенка менингит?

С момента заражения до возникновения первых симптомов может пройти 2-10 дней, в среднем — 4 дня. Среди симптомов — высокая температура, головная боль, рвота, напряжение мышц шеи (ребенок лежит, выгнувшись назад, согнуть шею вперед и достать головой до верхней части груди невозможно), светобоязнь, спутанность сознания, иногда — геморрагическая сыпь. В худшем случае развиваются судороги, кома — и все заканчивается гибелью больного.

Схожими симптомами проявляются менингиты, вызванные другими возбудителями. Установить точный диагноз можно только после исследования спинномозговой жидкости.

У грудного ребенка повышается температура, малыш становится беспокойным или заторможенным, сонливым, плохо ест. Есть один характерный признак — при менингококковом менингите набухает родничок. Все это — поводы немедленно обратиться к врачу.

При менингококцемии или менингококковом сепсисе возникает лихорадка, руки и ноги становятся холодными, беспокоят сильные боли в мышцах, суставах, груди и животе, на коже появляются темно-фиолетовые пятна.

Как это лечится?

Больного нужно как можно быстрее доставить в больницу и начать терапию антибиотиками. Но даже при быстро начатом лечении часто бывают летальные исходы и осложнения, приводящие к инвалидности.

Летальность от менингококкового менингита около 10-15%, от менингококкового сепсиса (менингококцемии) не меньше 40%, причем в последнем случае смерть настигает в интервале от нескольких часов до пары дней, и в худших случаях едва ли можно что-то эффективное предпринять.
Фёдор Катасонов
Педиатр

Как защитить себя и ребенка?

Единственный эффективный способ профилактики менингококкового менингита – вакцинация.

Противоменингококковые вакцины существуют уже больше 40 лет. Ни одна из них не является универсальной и не помогает предотвратить инфекцию на 100%, тем не менее, современные прививки обеспечивают достаточно высокую степень защиты.

Менингококк представлен разными серогруппами. Наиболее распространены вакцины против серогрупп А, С, Y и W. Чаще всего применяют «Менцевакс ACWY», «Менюгейт», «Менактру». Обеспечить дополнительную защиту против серогруппы B помогает вакцина Bexsero, но она не зарегистрирована в России.

Существуют прививки и против других возбудителей менингита: гемофильной палочки, пневмококков. В России они включены в национальный календарь прививок. От пневмококка детей прививают в обязательном порядке, от гемофильной инфекции — лишь группы повышенного риска. Прививки от менингококков в национальном календаре нет, поэтому стоит подумать о том, чтобы сделать ее за свой счет.

В каком возрасте прививать ребенка?

Вакцину «Менактра» можно начинать вводить с 9 месяцев, «Менцевакс ACWY» – с 2 лет. Прививаться можно как детям, так и взрослым.

Грозит ли нам менингококковая эпидемия?

Менингококк вполне может вызывать эпидемии. Например, в СССР было две вспышки: в 1930-1940-е и в 1969-1973 годы. В прошлом распространению возбудителя способствовала большая скученность людей, плохие санитарно-гигиенические условия, отсутствие антибиотиков и вакцин.

Сейчас в большинстве стран мира менингококковый менингит возникает в виде отдельных случаев или небольших вспышек. Например, по некоторым данным, распространенность бактериального менингита в западных странах составляет 3 случая на 100 000 жителей. Вирусные менингиты встречаются в три раза чаще. В современном мире глобальная эпидемия менингита маловероятна.

