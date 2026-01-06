Крокеты рисовые

Ингредиенты
Рисовые крокеты можно готовить из рассыпного риса, но удобнее взять в пакетике. Сыр натереть на терке.
Рис отварить до готовности в подсоленной воде.
Когда он станет теплым, добавить сыр и травы.
Перемешать.
Скатать из риса шарики.
Обвалять шарики в муке, затем во взбитом подсоленном яйце.
И в конце - в сухарях.
Когда все шарики готовы, нагреть хорошенько масло в сотейнике.
Жарить крокеты из риса до румяного состояния. Выкладывать на салфетку.
Приятного аппетита.
