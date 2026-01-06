Крокеты рисовые

Рисовые крокеты можно готовить из рассыпного риса, но удобнее взять в пакетике. Сыр натереть на терке.

Фото 1

Рис отварить до готовности в подсоленной воде.

Когда он станет теплым, добавить сыр и травы.

Фото 2

Перемешать.

Фото 3

Скатать из риса шарики.

Фото 4

Обвалять шарики в муке, затем во взбитом подсоленном яйце.

Фото 5

И в конце - в сухарях.

Фото 6

Когда все шарики готовы, нагреть хорошенько масло в сотейнике.

Фото 7

Жарить крокеты из риса до румяного состояния. Выкладывать на салфетку.

Фото 8

Приятного аппетита.

Фото 9

Фото 10