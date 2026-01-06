РЕБЁНОК.РУ
Крокеты рисовые

Рисовые крокеты - это не только гарнир к любым мясным или рыбным блюдам, но и самостоятельное блюдо. Хрустящие шарики можно подать с любым вкусным соусом и насытиться в миг.

Ингредиенты

Рис круглый - 100 г

Вода - для варки риса

Сыр - 30 г

Сухари панировочные - 50 г

Мука пшеничная - 50 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Прованские травы - 2 щепотки

Соль - по вкусу

Масло растительное - для жарки

  • 246 кКал
  • 0 ч. 40 мин.
  • Б: 6.51
  • Ж: 9.96
  • У: 33.47

Процесс приготовления

Рисовые крокеты можно готовить из рассыпного риса, но удобнее взять в пакетике. Сыр натереть на терке.

 

Фото 1

 

 

Рис отварить до готовности в подсоленной воде.

 

Когда он станет теплым, добавить сыр и травы.

 

Фото 2

 

 

Перемешать.

 

Фото 3

 

 

Скатать из риса шарики.

 

Фото 4

 

 

Обвалять шарики в муке, затем во взбитом подсоленном яйце.

 

Фото 5

 

 

И в конце - в сухарях.

 

Фото 6

 

 

Когда все шарики готовы, нагреть хорошенько масло в сотейнике.

 

Фото 7

 

 

Жарить крокеты из риса до румяного состояния. Выкладывать на салфетку.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 9

 

 

 

Фото 10

 

 

