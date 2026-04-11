Как выбрать детский термометр: бесконтактный, ушной или электронный

Для малышей, особенно до года, нужны специальные термометры: быстрые, безопасные и не требующие от больного осознанного смирного поведения. Устройство должно подстраиваться под родителя и ребенка, а не наоборот.

Автор Дети Mail
Мама измеряет больному сыну температуру рукой
Для младенцев существуют инфракрасные (бесконтактные и ушные), классические электронные и термометры-соски, каждый из которых имеет свои особенности работы, точность и удобство использованияисточник: Freepik

Расскажем, чем хороши и чем отличаются разные типы детских приборов: от бесконтактных «пистолетов» до пустышек и подробно объясним, как выбрать термометр для новорожденного быстро и просто.

 

Какие бывают термометры для новорожденных

Для младенцев придумали несколько типов термометров, и каждый работает по-своему.

Инфракрасные — это тепловизоры в миниатюре. Они считывают тепловое излучение с поверхности тела и выдают результат за секунду. Есть две основных разновидности: бесконтактные (наводятся на лоб) и ушные (вставляются в слуховой проход). Первые хороши для сна — вам не надо будить ребенка. Вторые точнее, но требуют аккуратности и сменных насадок. 

Электронные классические — знакомы всем. Металлический наконечник, цифровой экран, сигнал в конце замера. Время работы — от 10 секунд до минуты. У детских моделей наконечник гибкий, а корпус часто сделан в виде игрушки — чтобы ребенок отвлекся. Подходят для подмышки, рта или ректального измерения. Но без контакта с кожей они бесполезны — датчику нужно плотно прилегать.

Термометры-соски — гибрид, который выглядит непривычно, но логично. Сам датчик встроен в силиконовую пустышку. Ребенок сосет — прибор измеряет температуру во рту. Подходит только тем детям, кто умеет брать соску. 

На что обратить внимание при покупке термометра для новорожденного: самые важные характеристики

Разберемся, на какие нюансы смотреть, чтобы замеры прошли конфортно для вас и малыша.

 

Способ замера: контактный или бесконтактный

Младенец не будет сидеть смирно с градусником под мышкой три минуты. Бесконтактный инфракрасный термометр решает эту проблему: навел на лоб, нажал кнопку, через секунду увидел цифру. 

Но у таких моделей есть нюанс: погрешность зависит от расстояния и угла. Если ребенок вертит головой или вы поднесли прибор криво — результат может быть некорректным. 

Ушной термометр точнее, потому что датчик входит в слуховой проход и считывает температуру с барабанной перепонки. Однако малышам до 3 месяцев педиатры их использовать не советуют: узкий ушной проход легко травмировать.

Классический электронный с гибким наконечником — компромиссный вариант. Он контактный, но терпеть надо не три минуты, а 10 секунд (ректально или во рту) или минуту (под мышкой). Гибкий наконечник повторяет изгибы тела и не давит. 

Выбирайте тип по сценарию: для ночных замеров и беспокойных детей — бесконтактный, для контроля динамики болезни — ушной, для тех, кто привык к традиционным способам или хочет максимальной точности — электронный с гибким наконечником.

Время замера: секунды против минут

Инфракрасные модели часто справляются за 1 секунду. Электронные считывают показания дольше: 10 секунд при ректальном или оральном способе, если ставите под мышку — готовьтесь ждать минуту. 

Правило для выбора простое: чем активнее малыш, тем важнее скорость. 

Безопасность и комплектация

Современные детские термометры не содержат ртути и стекла. Корпуса делают из ударопрочного ABS-пластика, наконечники — из гибкого материала или силикона. Даже если прибор уронить — он не разобьется.

Для термометров-сосок критично качество силикона. Он должен быть пищевым, без запаха и без BPA. 

У инфракрасных моделей есть еще один нюанс: им нужны насадки. Без них не гигиенично, с ними — безопасно и чисто. Проверяйте, идут ли колпачки в комплекте и сколько они стоят отдельно.

Дополнительные функции

Звуковой сигнал — стандартная опция. Но когда ребенок спит, пищащий термометр может его разбудить. Поэтому смотрите на наличие беззвучного режима. У некоторых моделей есть мягкая подсветка — вы видите результат в темноте, не включая свет.

Память замеров полезна, когда вы сбиваете температуру и нужно понять: растет она или падает.

Еще одна полезная опция — автоотключение — казалось бы, мелочь, но экономит батарейки. 

Световая индикация — подсказка для уставших родителей. Вместо того чтобы вглядываться в цифры спросонья, вы видите цвет: зеленый — норма, желтый — повышена, красный — жар. 

Возраст ребенка и его привычки

До 3 месяцев ушные термометры не рекомендуют — узкий проход и риск травмы. Бесконтактные подходят с рождения. Электронные — можно с первых дней, но ректально или под мышкой. Термометр-соска подойдет, только если ребенок берет соску вообще. 

После 3 месяцев ушной термометр становится удобным вариантом: быстро, гигиенично, не надо раздевать ребенка. Бесконтактный остается актуальным для сна — навел на лоб и не разбудил.

Какие термометры купить: выбор редакции

Выбрали три модели для разных ситуаций: когда нужна максимальная скорость, когда важен ночной комфорт и когда ребенок не дает подойти к себе с прибором. Каждый вариант решает свою задачу — берите тот, который совпадает с вашими буднями.

Два режима замера и цветовая подсказка

Подойдет тем, кто хочет один прибор и для лба, и для уха — а еще не ломать голову над расшифровкой цифр. Световая индикация покажет зеленым, желтым или красным сигналом, что с температурой. А режим без звука позволит проводить измерение ночью без риска разбудить ребенка.

