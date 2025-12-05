РЕБЁНОК.РУ
Бывает ли мигрень у ребенка?

  • Может ли быть мигрень у маленького ребенка (до 10 лет)? Нужно ли ее как-то лечить? А. Лабодинская, Гродно

«Да, мигрень может быть у ребенка в возрасте до 10 лет, но чаще всего она начинает проявляться в подростковом возрасте, с 1113 лет,  рассказывает врач-педиатр второй категории Яна БУРКО.  Если ребенок жалуется на головную боль, необходимо обратиться к педиатру, который назначит обследования (консультации узких специалистов, УЗИ, электроэнцефалограмма, МРТ головного мозга).

При мигрени помимо головной боли может также присутствовать циклическая рвота, головокружение.

Мигрень  хроническое заболевание, чтобы она реже проявлялась, сведите на минимум триггеры, которые запускают приступ мигрени: нарушение режима дня, недосып, переутомление, эмоциональное напряжение, интенсивные физические нагрузки, резкие запахи, громкие звуки. Если приступа не удалось избежать, используйте обезболивающие препараты, разрешенные для конкретного возраста».

