Бывает ли мигрень у ребенка?

Может ли быть мигрень у маленького ребенка (до 10 лет)? Нужно ли ее как-то лечить? А. Лабодинская, Гродно

«Да, мигрень может быть у ребенка в возрасте до 10 лет, но чаще всего она начинает проявляться в подростковом возрасте, с 11–13 лет, – рассказывает врач-педиатр второй категории Яна БУРКО. – Если ребенок жалуется на головную боль, необходимо обратиться к педиатру, который назначит обследования (консультации узких специалистов, УЗИ, электроэнцефалограмма, МРТ головного мозга).

При мигрени помимо головной боли может также присутствовать циклическая рвота, головокружение.

Мигрень – хроническое заболевание, чтобы она реже проявлялась, сведите на минимум триггеры, которые запускают приступ мигрени: нарушение режима дня, недосып, переутомление, эмоциональное напряжение, интенсивные физические нагрузки, резкие запахи, громкие звуки. Если приступа не удалось избежать, используйте обезболивающие препараты, разрешенные для конкретного возраста».