Как приучить ребенка убирать за собой игрушки

Каждому родителю известно, что игра выполняет важную роль в развитии маленького ребенка. При помощи игрушек малыш разыгрывает разные сюжеты, ситуации, придумывает сценарии, формирует свое воображение. После всего этого, со спокойной душой отправляется сладко спать, а убирать всех задействованных персонажей приходится взрослым. Новости СМИ2

Как же научить ребенка прибирать за собой комнату?

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В первую очередь, чистота нужна родителям, а не ребенку. Поэтому не следует давить на малыша, насильно заставлять его убираться, или как-то пристыжать. Надо просто начать немного прибираться при нем. Возможно, что он сам захочет помочь. Если так и произошло, то нужно обязательно поддержать ребенка в его начинаниях, похвалить, и показать свою радость от его поступка.

Если ребенок не торопится присоединиться, а просто продолжает играть – не страшно. Настроение родителя должно оставаться спокойным, но энергичным. Можно ласково обратиться к малышу с просьбой, передать какой-нибудь кубик, затем машинку. Таким ненавязчивым способом, он начнет постепенно привыкать к участию в уборке.

Когда все эти действия станут для малыша комфортными, можно предложить ему прибраться вместе, не забывая о том, что основную работу должен делать взрослый. После того, как уборка закончена, нужно поблагодарить ребенка за его помощь и старания, а потом обратить его внимание на то, как в комнате стало чисто.

Как не превратить уборку в проблему?

Что делать, если ребенок неохотно убирается? В таком случае надо дать ему мотивацию для этого.

Например, напомнить, что если он быстро наведет порядок, то успеет посмотреть свои любимые мультфильмы перед сном.

Главное, никогда нельзя превращать уборку в наказание. Тогда, складывание игрушек не станет проблемой.

Пусть раскладывание вещей будет для ребенка нескучным и даже приятным занятием. Для этого можно создать подходящие условия:

Купить домик для игрушек, в котором каждая будет иметь свое место. Так ребенку будет интересно их раскладывать. Приобрести или сделать своими руками яркий и красочный контейнер для игрушек, чтобы было приятно их туда убирать. Предложить ребенку самому придумать, где и как будут располагаться его игрушки http://kids-go.com.ua/igrushki.html . Например, медвежонка он может положить на полку, а куклу посадить на стул. Для малыша это будет интересным заданием.

Если ребенок слишком увлекся игрой, можно предупредить его, что до уборки он может поиграть еще 10 минут.

Какой результат важен?

Главная цель – научить малыша получать удовольствие от наведения порядка, находить в этом процессе что-то приятное и интересное.

Всегда нужно говорить ему, какой он молодец. Даже если из-под кровати выглядывает ухо игрушечного зайца, или на полу остался незамеченный фантик — все равно нужно похвалить ребенка за его старания.

Со временем он обязательно научится делать все так, как нужно. Здесь надо проявить сдержанность и спокойствие. Не стоит говорить малышу, что он сделал что-то не так, указывая на его ошибки. Это может отбить у него все желание вообще заниматься уборкой.

Когда малыш подрастет, можно порекомендовать ему интересный способ самопроверки своей работы. Он заключается в том, чтобы ребенок сначала вышел из комнаты, а через какое-то время снова в нее вошел. При этом ему следует осмотреть ее оценивающим взглядом, как будто руководитель проверяет работу. Если вдруг найдены какие-то недочеты, то следует их устранить.

В итоге ребенок станет относиться к уборке как к легкому и естественному, интересному занятию. А результат будет радовать и его, и родителей.