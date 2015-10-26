Звезды, которые потеряли детей, но снова обрели счастье в отцовстве

Кадр из фильма «Пьеса для пассажира»

Менее недели назад актер Игорь Ливанов в четвертый раз стал отцом. Жена Ольга родила ему сына в том же роддоме, где когда-то появился на свет их первенец Тимофей. Беременность держалась в тайне до последнего, возможно, потому что артист боялся сглазить свое счастье. Ведь Игорь Ливанов успел дважды в жизни испытать страшное горе – потерю ребенка.

В конце 80-х его первая супруга Татьяна Пискунова с 8-летней дочерью Ольгой погибла в железнодорожной катастрофе. Во втором браке, с Ириной Бахтурой (ныне Ириной Безруковой, женой актера Сергея Безрукова) у Игоря родился сын Андрей. Несмотря на то, что брак распался, отец и сын были очень близки, часто проводили время вместе. Андрей устроился старшим администратором в Московский губернский драматический театр, но в марте этого года произошла трагедия – 25-летний сын Игоря и Ирины скончался в собственной квартире.

Третий брак, с юристом Ольгой Ливановой, стал настоящим спасением и отдушиной для актера. У пары уже был один сын, а теперь появился второй малыш: обоим мы искренне желаем здоровья и радости.

Давайте узнаем, кто еще из знаменитостей пережил страшную потерю, но смог жить дальше и вновь прочувствовать на себе радость быть родителем.

Джон Траволта

Фото: из архива

В 2009 году 16-летний сын актера Джона Траволты Джетт, страдающий синдромом Кавасаки, трагически погиб. Заболевание обострилось, и молодой человек, потеряв сознание, упал, ударившись головой о массивную ванну. Спасти юношу не удалось, несмотря на то, что врачи бились за его жизнь на протяжении нескольких часов.

Младший сын Джона и его супруги Келли Престон, Бенджамин, появившийся на свет спустя год после трагедии, стал настоящим спасением для горюющих родителей.

После трагедии супруги уделяют много внимания благотворительным фондам и жертвуют солидные суммы, чтобы помочь нуждающимся.

Владимир Кузьмин

Twitter Владимира Кузьмина

Знаменитый рок-музыкант Владимир Кузьмин, успевший стать отцом пять раз, потерял двоих старших детей.

В 2002 году дочь Кузьмина Елизавету убил ее 18-летний молодой человек Владимир, который в пылу ссоры и взялся за нож.

Спустя семь лет, в октябре 2009 года, погиб старший сын Кузьмина Степан. Молодой человек выпал из окна собственной квартиры: из-за непогашенного окурка в доме разгорелся пожар, и Степан пытался спастись, перебравшись по карнизу на соседский балкон, но не удержался и сорвался вниз.

На данный момент у музыканта осталось трое детей, в которых он и находит утешение: выпускница «Фабрики звезд» Соня и внебрачные дочери Марта и Николь. Кроме того у него есть приемный сын Никита.

Рома Жуков

Instagram Ромы Жукова

Знаменитый российский музыкант Рома Жуков вместе с супругой Еленой воспитывал пятерых детей: Полину, Елизавету-Викторию, Никиту, Анжелику и Софию-Викториу. В 2012 году, когда Жуков с женой были за границей, готовясь к рождению шестого ребенка, в Москве погибла их пятилетняя дочь Елизавета-Виктория. Родители даже не смогли присутствовать на похоронах дочурки, поскольку всего спустя четыре дня после трагедии на свет появилась Виктория-Элизабет Жукова, которую иногда между собой родители называют реинкарнацией погибшей дочери. На сегодняшний день у пары шестеро детей – не так давно Рома стал папой замечательного мальчугана Стивена Энтони.

Сильвестр Сталлоне

Кадр из фильма «Рокки–5»

В середине июля 2012 года голливудского актера Сильвестра Сталлоне постигло страшное горе – он потерял своего 36-летнего сына Сэйджа, которого мы могли наблюдать со звездным отцом в фильме «Рокки-5». Сэйдж скончался от инфаркта, вызванного ишемической болезнью сердца.

Еще в возрасте 10 лет врачи определили шумы в сердце мальчика и предупреждали о том, что лишь при здоровом образе жизни сердце будет функционировать без сбоев. К сожалению, Сэйдж с детства любил сладкое, а с возрастом стал злоупотреблять курением, газировкой и вел преимущественно сидячий образ жизни.

Актер тяжело переживал утрату, и старался заглушить боль потери общением с очаровательными дочерmми: Софией, Систин и Скарлет, которых подарила Сильвестру третья жена, модель Дженнифер Флавин.

Дмитрий Певцов

Кадр из фильма «Бандитский Петербург»

В 2012 году в семье актера Дмитрия Певцова случилась ужасная трагедия – погиб его 22-летний сын Даниил. Молодой человек был вылитой копией своего знаменитого отца. Причиной его смерти стала нелепая случайность: Данила выпал с балкона третьего этажа в разгар вечеринки с бывшими одноклассниками. Борьба за жизнь Певцова-младшего продолжалась несколько дней, но безуспешно – 3 сентября Данилы не стало.

Всю свою любовь и заботу Дмитрий обратил на своего младшего сына Елисея, рожденного в браке с Ольгой Дроздовой в 2007 году. Елисей был поистине долгожданным ребенком, поскольку в течение 13 лет Ольга не могла забеременеть. Судьба оказалась благосклонна к супругам, и теперь малыш – настоящая опора и надежда Певцова.

Эрик Клэптон

Фото: официальный сайт Эрика Клэптона

В 1991 году знаменитый рок-гитарист Эрик Клэптон лишился четырехлетнего сына Конора. Трагедия произошла из-за халатности мойщика окон, который, завершив работу, оставил рамы открытыми. Ребенок выпал с 53-го этажа. Смерть сына сразила Эрика, который лишь недавно пережил еще одно горе – незадолго до инцидента с Конором музыкант узнал, что его ближайшие друзья: музыканты Стиви Рэй Воган, Колин Смайт и Нигель Браун – погибли в результате авиакатастрофы (вертолет, на котором они путешествовали, разбился).

В течение года Клэптон пребывал в жутчайшей депрессии, а спустя год на свет появились две величайших его композиции – Tears in Heaven и My Father’s Eyes.

Тем не менее, сегодня Эрик Клэптом – счастливый отец трех дочерей: Джули Роуз, Эллы Мэй и Софи Бэлль, которых музыканту родила дизайнер Мелия МакЭнери. Также у Эрика есть внебрачная дочь Рут от сотрудницы его студии на Антигуа, Ивонны Хан Келли.