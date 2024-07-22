Как, зная рост отца и матери, рассчитать рост будущего ребенка?

Многие будущие родители заранее гадают, каким их малыш появится на свет. Какой у него будет характер, какого цвета глаза или на кого он будет больше похож. И если это предсказать довольно-таки трудно, несмотря на современные технологии, то рассчитать рост будущего ребенка, оказывается, не так уж сложно.

Какие формулы есть для расчета роста будущего ребенка?

На протяжении многих десятилетий ученые проводили эксперименты, чтобы посредством несложным вычислений определить рост, которого достигнет ребенок в будущем.

В 70-х годах ХХ века в США появилась одна из первых подобных формул. Для расчета сначала нужно сложить рост отца и матери в сантиметрах, затем в зависимости от пола ребенка прибавить или вычесть от полученного числа 13. Если речь идет о девочке, то минус 13, а если о мальчике — плюс. Полученное число необходимо разделить на 2. Это и будет предполагаемый рост ребенка в будущем.

Существуют также и другие формулы, разработанные учеными разных стран.

Формула Хокера. Джон Хокер, эндокринолог из Массачусетса (США) вывел ее после 12 лет исследований.Чтобы рассчитать рост ребенка по этой формуле, сначала нужно сложить рост отца и матери в сантиметрах, полученную сумму разделить на 2, а затем в зависимости от пола ребенка к ответу прибавляем или вычитаем 6,4. Если вычисляем рост мальчика, то прибавляем 6,4, а если девочки — вычитаем.

Формула Смирнова-Горбунова. Российские врачи Владимир Смирнов и Глеб Горбунов, исследуя причины низкорослости у детей, разработали свою методику расчетов. По этой формуле складываем рост отца и матери. Если это девочка, нужно из полученной суммы вычесть 12,5, а после разделить результат на 2. Если мальчик — к полученной сумме прибавить 12,5, а результат поделить пополам.

Народная формула — ее часто обсуждают на форумах для будущих мам в Интернете. Для расчета роста мальчика нужно сложить рост матери и отца в сантиметрах, полученную сумму умножить на 0,54, а от результата умножения отнять 4,5 см. Для расчета роста девочки необходимо также сложить рост родителей, но умножить уже на 0,51 и от полученного результата отнять 7,5 см.

Совпадают ли результаты расчетов?

Давайте рассчитаем рост будущего мальчика и девочки по этим формулам, учитывая средний рост потенциальных родителей. Средний рост мужчин в России — 176 см, а женщин — 164 см.

Метод расчета Рост девочки, см Рост мальчика, см Американская формула 163,5 176,5 Формула Хокера 163,6 176,4 Формула Смирнова-Горбунова: 163,75 176,25 Народная формула 165,9 179,1

Легко заметить, что результаты расчетов ученых не сильно разнятся. А вот народная формула отличается на 2-3 см. Но общее представление о росте будущего ребенка они могут дать.

Какая формула для расчета роста будущего ребенка самая точная?

Чешский исследователь Вацлав Каркус разработал собственную формулу для расчета. Она признана наиболее точной из всех методов расчетов, известных на данный момент. Она меняется в зависимости от пола малыша.

Чтобы рассчитать рост девочки, необходимо рост отца умножить на коэффициент 0,923, к полученному числу прибавить рост матери и разделить всю сумму на 2.

Формула: ((рост отца * 0,923) + рост матери)/2

Чтобы рассчитать рост мальчика, нужно рост матери умножить на 1,08, к полученному числу прибавить рост отца и разделить сумму на 2.

Формула: ((рост матери * 1,08) + рост отца)/2

Подставляем наши исходные данные и получаем следующие результаты:

Рост девочки: ((176 * 0,923) + 164)/2 = 163,2 см

Рост мальчика: ((176 + (164 * 1,08))/2 = 176,6 см

Как видите, эти цифры также довольно близки к предыдущим результатам.

Конечно, не стоит сразу ставить зарубку на дверном косяке, ведь ни один метод расчетов не даст стопроцентной гарантии, что ваш будущий сын или дочь дорастут до этой отметки. Но эти формулы помогут пытливым родителям утолить свое любопытство и провести время за интересным занятием.