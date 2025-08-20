101 увлекательное занятие с маленькими детьми

Вы не знаете, чем еще можно заняться с малышом? Рассмотрим несколько простых занятий, которые хорошо подойдут детям до 3 лет и помогут развить у него необходимые навыки. Просто позвольте ребенку вести игру, а сами наблюдайте и следуйте его инструкциям.

Вот несколько занятий, которыми можно заняться с маленькими детьми.

1. Разукрасьте рис и сделайте сенсорную коробку.

2. Играйте в доктора.

3. Рисуйте краской пальцами.

4. Насыпьте на стол муку и рисуйте на ней фигуры.

5. Сделайте своими руками музыкальные инструменты.

6. Прыгайте в кучу листьев.

7. Сделайте смайлик из нарезанных кусочков овощей, когда делаете салат.

8. Вместе приготовьте ужин.

9. Сыграйте в магазин.

10. Сделайте слайм.

11. Рисуйте мелом на асфальте.

12. Кормите птиц.

13. Постройте башню из подушек.

14. Наблюдайте за муравейником.

15. Сортируйте белье.

16. Играйте на игрушечных музыкальных инструментах.

17. Возьмите простыню и играйте в командные игры.

18. Скатывайтесь по траве с холма.

19. Собирайте камни.

20. Пускайте мыльные пузыри и позвольте малышу ловить их.

21. Играйте в автомойку.

22. Рисуйте водой. Используйте для этого специальный коврик.

23. Возьмите ребенка с собой в магазин и купите продукты для ужина.

24. Играйте в поваров. Готовьте воображаемые блюда из песка, листьев и т. д.

25. Гуляйте в парке.

26. Ходите в гости к бабушке, дедушке и другим родственникам.

27. Играйте в слова.

28. Сделайте мыльные пузыри своими руками.

29. Используйте кастрюли и сковородки как музыкальные инструменты и сыграйте на них.

30. Сходите с ребенком в зоомагазин.

31. Решайте простые головоломки.

32. Надуйте воздушные шарики и играйте с ними.

33. Раскрашивайте гальку.

34. Играйте с куклами или мягкими игрушками.

35. Играйте в прятки.

36. Гуляйте по лужам в резиновых сапогах.

37. Приготовьте вместе молочный коктейль. Позвольте ребенку нажимать кнопки блендера.

38. Сделайте туннель из стульев и одеял и проходите через него.

39. Играйте с фонариком.

40. Устройте квест: во время прогулки ищите предметы разных цветов.

41. Дайте ребенку магнит и позвольте ему исследовать, какие предметы он может притягивать.

42. Покажите ребенку опыт с воздушным шариком и статическим электричеством.

43. Сыграйте в игру: предложите ребенку закрыть глаза и угадывать на ощупь, какой предмет у него в руках.

44. Играйте с ребенком в игры на внимательность.

45. Сыграйте в пилотов самолета.

46. Стройте башни из лотков для еды.

47. Сделайте с ребенком рамку для картины и украсьте ее.

48. Научите ребенка делать кувырок.

49. Во время купания добавьте в ванну ребенку пену.

50. Лепите из пластилина.

51. Рисуйте на доске для рисования.

52. Сыграйте в почтальона.

53. Научите ребенка завязывать шнурки.

54. Нанизывайте бусины на нитку и делайте украшения.

55. Испеките пирог и позвольте ребенку украсить его взбитыми сливками.

56. Научите ребенка пересыпать крупы из одних емкостей в другие.

57. Играйте в боулинг: используйте для игры пластиковые бутылки и теннисный мяч.

58. Сортируйте пуговицы по цветам.

59. Продевайте проволоку через дуршлаг.

60. Рисуйте на бумаге губкой.

61. Проведите на полу линию малярным скотчем и предложите ребенку пройти по ней.

62. Проведите эксперимент: наблюдайте, какие предметы тонут в ванне, а какие всплывают.

63. Постройте башню из корзин для белья.

64. Играйте в стройку: используйте игрушечные грузовики, кубики, пластилин и т. д.

65. Стройте из кубиков разные фигуры.

66. Добавьте в йогурт пищевой краситель и позвольте ребенку «раскрасить» поднос.

67. Играйте с ребенком в «Холодно и горячо».

68. Стучите палками по крепкому дереву или металлическому забору.

69. Включите музыку и устройте танцевальную вечеринку.

70. Постройте крепость из одеял и стульев.

71. Потренируйтесь с ребенком отрезать пластиковым ножом кусочки от банана.

72. Сделайте с ребенком салфетку для столовых приборов и украсьте ее.

73. Играйте в животных: изображайте поведение разных животных.

74. Ходите босиком по траве.

75. Играйте с сенсорными коробками.

76. Заверните игрушку в газету и предложите ребенку развернуть ее.

77. Считайте, сколько кубиков вы можете поставить друг на друга, прежде чем ваша башня упадет.

78. Поставьте подушки друг на друга, предложите ребенку взобраться на эту горку.

79. Во время прогулки ищите предметы в форме круга, квадрата и треугольника.

80. Выучите с ребенком названия частей тела. Используйте для этого песенки и рифмовки.

81. Бросайте мячи в корзину для белья.

82. Во время прогулки во дворе лепите пасочки из песка.

83. Играйте в догонялки.

84. Украсьте бумажную маску.

85. Если вы живете в частном доме, установите во дворе надувной бассейн и позвольте ребенку играть в нем.

86. Дайте ребенку кусок упаковочной пленки с пупырышками. Позвольте ему попрыгать на пленке.

87. Сделайте ребенку корону из фольги.

88. Рисуйте на бумаге ватными тампонами.

89. Окунайте фильтры для кофе-машины в емкости с водой, окрашенной в разные цвета.

90. Имитируйте телефонный разговор с ребенком.

91. Примеряйте старую одежду.

92. Положите сухую фасоль в воду и наблюдайте, как она прорастает.

93. Разложите старое покрывало на полу и устройте пикник дома.

94. Возьмите старую простыню и сделайте отпечаток ладони ребенка.

95. Искупайте куклу в ванне.

96. Возьмите старые формочки для печенья и выдавливайте фигурки из пластилина.

97. Сделайте из картонной коробки игрушечный домик и украсьте его.

98. Украсьте рисунок ребенка блестками.

99. Прокатите ребенка в тележке из супермаркета.

100. Позвольте ребенку покататься у вас на плечах.

101. Сделайте игрушечного снеговика из ватных шариков, бумаги и клея.