Ребенок «перегулял» и не может уснуть: что делать

Рассказываем, что делать, если «перегулявшего» ребенка переполняют эмоции и он никак не может уснуть.

Что такое «давление сна» Что не дает ребенку заснуть

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Новости СМИ2 С этой проблемой знаком каждый, кто имел дело с маленькими детьми: если малыш слишком мало спал ночью или пропустил дневной сон, он становится капризным, плаксивым, неуправляемым.И, конечно, его невозможно уложить спать: малыш или не может заснуть, или вообще отказывается отправляться в постель.

В такой ситуации говорят, что ребенок «перегулял» — то есть слишком устал, переутомился.

Но разве усталость может быть настолько сильной, чтобы помешать человеку уснуть? Может, пишет в своей статье в журнале The Conversation известный специалист по детскому сну, профессор Даремского университета Хелен Болл.

Что такое переутомление и «давление сна»

Переутомление наступает, когда наше эмоциональное состояние (например, тревога, страх, стресс) блокирует способность расслабиться и заснуть, даже если мы очень устали. Этот механизм позволил нашим предкам выжить, помогая независимо от степени усталости оставаться настороже в опасной ситуации.

В норме в конце дня мы чувствуем, что пора ложиться спать. Это ощущение и называют «давлением сна». Чем дольше мы бодрствуем, тем выше это давление и тем легче нам заснуть, когда представится такая возможность.

Если не ложиться в постель очень долго, то можно отключиться, даже сопротивляясь сну.

Чувство «давления сна» вызвано накоплением определенных химических веществ (аденозинов) в головном мозге. Эти белки вымываются из мозга во время сна и начинают снова накапливаться, когда мы просыпаемся. У взрослых этот процесс занимает примерно 14–16 часов. Если бодрствовать в течение большего периода времени, аденозины потребуют, чтобы мы легли в постель и заснули.

У маленьких детей «давление сна» возникает гораздо быстрее, чем у взрослых.

Младенцы во время первых месяцев жизни не могут оставаться в состоянии бодрствования больше одного-двух часов. Чем ребенок старше, тем позже наступает «давление сна». Но должно пройти несколько лет, прежде чем ребенок сможет бодрствовать весь день.

источник: Freepik

Что не дает ребенку заснуть

Чтобы отойти ко сну, мы должны быть спокойны, расслаблены и способны переключить мозг — отвлечь его от дневных проблем и впечатлений. Тогда «давление сна» без труда унесет нас в «страну грез». Если же нам страшно, больно, нас одолевают тяжелые мысли, мы возбуждены — жди бессонницу.

Точно так же младенец или ребенок постарше легко и быстро засыпает, если он находится в расслабленном состоянии и ничто не мешает «давлению сна» взять свое. Но иногда малышам требуется помощь для того, чтобы успокоиться.

Вызванная стрессом эмоциональная усталость не дает детям уснуть, заставляя их вести себя неадекватно.

Мы говорим, что ребенок «перегулял» или переутомился в том случае, если «давление сна» велико, но малыш слишком возбужден и просто не в состоянии успокоиться самостоятельно. Возможно, в этот момент ему мешают внешние обстоятельства — слишком шумно, светло, много людей вокруг.

Как помочь «перегулявшему» ребенку уснуть

В этой ситуации ни в коем случае нельзя применять силу. Отправлять ребенка в его комнату, насильно укладывать в постель, угрожать наказанием, если он не заснет, — все это только ухудшит положение.

Переутомленный ребенок нуждается в помощи родителей, чтобы справиться со своими эмоциями. И это обязанность взрослых — помочь ему успокоиться.

Помните о том, что никто из нас не способен заснуть по команде.

Расслабления можно достичь несколькими способами. Лучше всего работает физический контакт — объятия, ласка, укачивание, поглаживания, похлопывания.

Бесконтактные методы тоже годятся. Присутствие рядом умиротворенного взрослого должно успокоить ребенка. А если вы станете при этом что-нибудь нежно приговаривать или напевать, будет только лучше.

В следующий раз, когда ваш малыш впадет в вечернюю истерику, просто обнимите его, приласкайте, успокойте, спойте ему колыбельную — и сон возьмет свое.