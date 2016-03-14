Вглядись в себя. Как не вырастить из своего ребёнка неудачника

Все мы неидеальны, у каждого есть недостатки. Но задумывались ли вы, откуда они взялись и откуда родом все ваши проблемы и сложности во взаимоотношениях?

«Это не врождённые дефекты, а выученные в детстве модели поведения, - считает Елена Вальяк, психолог и гипнолог. - А значит, проделав определённую работу, можно изменить к лучшему и ребёнка, и себя самого».

Существуют 5 типов родителей, которые, сами того не желая, делают из своих детей неудачников.

«Телохранители»

Когда «телохранитель» рассказывает о своём чаде, он, не задумываясь, произносит «мы» вместо «он» или «она». «У нас кашель», «мы описались», «мы перешли в 5-й класс»... Свою жизнь эти родители рассматривают только в контексте жизни ребёнка. К этой модели поведения склонны люди, которые не чувствуют границ другой личности. Они не понимают, что у сына или дочери могут быть иные интересы.

Каким он вырастет?

Ребёнок становится зависимым от настроения взрослого. Если грустно, например, маме, то грустно и ему. Повзрослев, он начнёт тянуться к людям, чтобы получить такой же яркий и эмоциональный контакт, как в детстве. Но, скорее всего, получит массу разочарований.

Психологи считают, что именно такой тип личности склонен к различным видам зависимости - алкогольной, наркотической, игромании и др.

Как исправить ситуацию?

Если вы обнаружили в себе черты «тело­хранителя», рекомендую вам увлечь себя чем-то ещё, кроме драгоценного чада. Сложите с себя некоторые привычные вам обязанности. Скажем, договоритесь с ребёнком, что какое-то время не будете помогать ему в решении домашних заданий по математике. Необходимо дать понять, что ему важен опыт общения не только с вами, но и с другими людьми. Такие возможности могут дать кружки и секции. Да хотя бы бабушка с дедушкой!

«Няньки»

Обычно они воспринимают своё чадо младше его реального возраста. Безусловно, «сдувание пылинок» с ребёнка свойственно практически любому родителю. Но тут должна быть мера. Возможно, родителей-«нянек» потрясла какая-то беда, случившаяся с их ребёнком (сильно и долго болел, чуть не утонул в речке). Или они просто чувствуют за собой вину, но не знают, какую именно.

Каким он вырастет?

Так как требования, предъявляемые ребёнку в детстве, не соответствуют его реальным возможностям, вырастает он, как правило, капризным и избалованным. И родителей, и окружающих воспринимает как субъекты для удовлетворения своих потребностей. И пока остальные ощущают неудобство от его эгоизма, сам он испытывает трудности во взаимоотношениях с друзьями и сверстниками. О налаживании социальных связей тут говорить не приходится.

Как исправить ситуацию?

Самый простой путь - прочитать хоть одну книгу о нормах развития ребёнка. Если умные люди пишут, что к 3 годам он должен уметь самостоятельно пользоваться ложкой, а не ждать, когда его покормят, то так оно и есть. И ещё кое-что. По статистике, родители-«няньки» чаще всего встречаются в семьях, где растёт только один ребёнок. Так почему бы не родить ему братика или сестричку?

«Диктаторы»

Родители такого типа, скорее всего, сами были воспитаны властными родителями. Их взаимоотношения с детьми всегда обусловлены строго определёнными, жёсткими правилами. А их бескомпромиссный «авторитет» основывается не на каких-то знаниях и заслугах, а лишь на том, что они старше (выше, больше, сильнее и т. п.).

Каким он вырастет?

Подавленный родительским авторитетом ребёнок, возможно, никогда не научится выражать свои эмоции словами. Это может привести к тому, что любые проблемы или горе он будет переживать значительно тяжелее. Такие дети обычно вырастают в идеальных подчинённых - они исполнительны и ответственны. Но им всегда не хватает смелости, гибкости мышления, креативности.

Как исправить ситуацию?

Поставьте себя на место ребёнка, загнав в те самые рамки правил, которые вы так любите. Начните играть с ним в игры, где авторитет и возраст (размер, сила, рост) ничего не решают. В такую игру может выиграть любой, а значит, давить авторитетом вы уже не сможете. Ещё лучше подойдут игры, где ребёнок будет вами командовать. Например, вы лошадка, которая возит на спине ковбоя или индейца. Главное - постарайтесь изменить себя, хоть это и непросто. Необходимо показать, что папа или мама могут быть разными - и строгими, и добрыми, и, возможно, даже попустителями.

«Вечно недовольные»

Таким родителям почти невозможно угодить. «Папа, мама! Я выиграл школьную олимпиаду по математике!» - «Ты почему опоздал на обед?» Отвержение собственного ребёнка обычно происходит на глубоком подсознательном уровне. Возможно, самих родителей в детстве так же отвергали их мамы и папы. Привычка оценивать ребёнка по завышенным стандартам приводит к тому, что даже его реальные успехи остаются незамеченными. Так, мама кандидат наук, никак не отреагирует на получение сыном юношеского разряда по плаванию.

Каким он вырастет?

Отвергнутый в детстве ребёнок, повзрослев, превращается в человека с низкой самооценкой. Он неспособен проявлять само­стоятельность, не уверен в собственных силах. Он и дальше будет вести себя так, будто хочет разозлить родителей: «Раз я плохой, то вот вам!»

Как исправить ситуацию?

Результат такого воспитания наиболее сложен для исправления в зрелом возрасте. Если вы являетесь «вечно недовольным» родителем, взгляните на своё поведение со стороны. Причём буквально! Скажем, записывайте на видеокамеру то, что происходит дома: семейный завтрак, совмест­ные игры с ребёнком и т. д. Просмотр таких записей поможет не только увидеть ошибки, но и понять, по какому именно поводу вы испытываете раздражение в отношениях с отпрыском.

«Всепрощатели»

Их дитя может стоять на голове, но они не будут его ограничивать. Возможно, они и не догадываются, что ограничивать можно, а иногда нужно! Они никогда не ругают ребёнка и не замечают проблем, которые тот доставляет окружающим. Вы наверняка сталкивались с такими. Причём, если сделать баловнику замечание, можно получить от его родителей по полной программе.

Каким он вырастет?

Дети, для которых в своё время не были обозначены границы поведения, повзрослев, становятся «социальными Маугли». Они с лёгкостью нарушают любые нормы и правила и при этом недоумевают: с чего это все вокруг обижаются? Естественно, и не додумаются просить прощения. Их чувство сопереживания так и осталось неразвитым.

Как исправить ситуацию?

Посмотрите на поведение вашего чада глазами постороннего. После любого проступка ребёнок должен получать реакцию взрослых. Не нужно мириться и проглатывать даже небольшую обиду. Каждый раз необходимо обсуждать и объяснять, почему тот или иной поступок плох или, наоборот, хорош. Если же вы не в состоянии наказывать своего ребёнка, обратитесь за помощью к супругу (к бабушкам-дедушкам или даже к строгой няне, которой вы дали полную власть).

Обратите внимание

Каждый из перечисленных стереотипов воспитания не исключает другой. Например, «вечно недовольный» родитель запросто может быть и «тело­хранителем». И вот что ещё важно. Отказавшись от неправильной модели воспитания ребёнка, вы и самого себя начнёте менять в лучшую сторону. А именно - вспомните собственное детство и, возможно, увидите реальные причины своих, уже взрослых, проблем.