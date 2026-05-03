Почему у страуса такие длинные ноги: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок видит страуса, его часто удивляет одна деталь — очень длинные ноги. Кажется, будто они слишком большие для такой птицы. Возникает вопрос: «Зачем страусу такие длинные ноги?» Ответ связан с образом жизни этой необычной птицы.



Татьяна Меньщикова Журналист, филолог

Источник: freepik

Почему у страуса такие длинные ноги

Чтобы быстро бегать

Страусы не умеют летать, поэтому им нужно уметь быстро убегать от опасности. Длинные и сильные ноги помогают развивать очень большую скорость.

Страус может бежать примерно со скоростью автомобиля в городе — до 70 километров в час. Это делает его одной из самых быстрых птиц на Земле.

Можно объяснить ребёнку так: «Длинные ноги помогают страусу убегать от хищников».

Чтобы делать большие шаги

Чем длиннее ноги, тем длиннее шаг. Когда страус бежит, один шаг может достигать нескольких метров.

Это помогает быстро преодолевать большие расстояния в саванне, где нужно много двигаться в поисках еды и воды.

Чтобы защищаться

Хотя страус чаще убегает, он может и защищаться. Его ноги очень сильные. Удар страуса способен отпугнуть или даже ранить хищника.

На ногах есть большой крепкий коготь, который делает удар ещё более опасным.

Почему страус не летает

Из-за больших размеров тела страусу трудно подняться в воздух. Поэтому эволюция «выбрала» другой способ выживания — скорость на земле. Длинные ноги стали его главным преимуществом.

Как объяснить ребёнку на примере

Можно привести простой образ. Представь бегуна с очень длинными ногами. Он может делать большие шаги и бежать быстрее других.

Или сказать так: «Страус — как спортсмен-бегун среди птиц».

Советы родителям

Объясняйте просто и понятно: «У страуса длинные ноги, потому что он быстро бегает и убегает от опасности».

Можно показать ребёнку видео бегающего страуса — это помогает увидеть, как работают его ноги. Такие наблюдения делают объяснение более наглядным.