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Чем опасен менингит для детей?

Как отметили Елена Малышева и иммунолог Андрей Продеус в программе «Жить здорово!», смертность от менингита у детей в 365 раз выше, чем от коронавируса. Такое заболевание — бактериальное, оно буквально выкашивает детей, подчеркнула Елена Малышева. 

Как распознать?

По большей части симптомов менингит похож на многие другие заболевания — высокая температура, вялость, слабость. Но слабость при этом такая, что ребенок не реагирует на внешние раздражители. «Дети вроде бы спят, и мы не хотим их трогать. Но здесь надо убедиться, что они в сознании, потому что это состояние между сном и бодрствованием возникает из-за тяжелой интоксикации (отравление организма). Ведь менингит — это бактериальное поражение головного мозга», — рассказал Андрей Продеус. 

Характерным первым признаком менингита, отметили врачи, является ригидность мышц шеи, то есть когда они максимально напряжены и невозможно наклонить подбородок к ключице. «Это простой признак. Когда ребенок лежит на спине, я поднимаю его голову за затылок и пытаюсь прижать подбородок к груди. А там мышцы так напряжены, что у меня сопротивление, и я могу даже поднять ребенка, а подбородок так и не наклонится к груди», — пояснил иммунолог Продеус. Елена Малышева добавила, что этот признак может проверить любая мать, не дожидаясь врача. 

Чем опасен менингит для детей?

В чем опасность?

Менингит может течь молниеносно и буквально убить ребенка за сутки. «Это фульминантный менингит, когда инфекция настолько быстро развивается, что даже если, не затягивая, поставить диагноз и начать правильное лечение, можно не успеть с ним», — предупредил Андрей Продеус.

Также менингит у ребенка чреват тем, что может пострадать интеллект. 

Как лечить?

Время тут — важный фактор. Главное, чтобы ребенок вовремя попал в нужную больницу, где есть детская реанимация. «Кроме антибиотиков лечения нет», — заявила Елена Малышева. Бывает, что используют сразу несколько вариантов. 

Чем опасен менингит для детей?

Профилактика

Сегодня известно, что причинами развития менингита выступают три патогена:

  • пневмококк;
  • менингококк;
  • синегнойная палочка. 

От них всех есть вакцины. Причем пневмококковая входит в национальный календарь прививок. «Менингококковая вакцина делается в 11-12 лет, и потом ревакцинация в 16 лет. От синегнойной палочки — в год и далее ревакцинация в 6 лет. Причем синегнойная палочка наиболее опасна до 3 лет как источник менингита», — подчеркнул иммунолог. 

При подготовке материала использованы следующие источники:

Жить здорово! 

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