А что будет, если ребенка дошкольного возраста часто оставлять одного дома

Рассказывает психолог
Вместе с Кариной Рихтере (@mamazonka.ru), психологом с многолетним стажем, экспертом в детско-родительских отношениях и мамой пятерых детей-погодок, мы обсудили, как одинокое детство влияет на характер дошкольника.
Карина Рихтере, психолог с многолетним стажем, эксперт в детско-родительских отношениях
Почему родители оставляют детей дома одних
Наши родители оставляли нас дома не от хорошей жизни. Редко у кого была возможность не работать или работать из дома. Бабушки, как правило, либо жили далеко, либо еще трудились.
Вот и получалось, то мы становились самостоятельными не потому, что были к этому готовы.
Это было вынужденной мерой.
Сегодня возможности становятся шире, поэтому родители могут дольше оставаться включенными в жизнь ребенка и водить его в школу или кормить его обедом ровно до тех пор, пока он не сможет делать это самостоятельно.Этому способствуют и гибкий график, и удаленная работа, и возможность вообще не работать, а заниматься только домом и детьми.
Нам кажется, что вот это наше беззаботное и свободное детство, когда с утра до вечера на улице, а про разодранные коленки маме нельзя рассказывать, чтобы не ругала, прошло бесследно для нас, оставив лишь приятные воспоминания о листиках вместо денег и игр в «Казаки-разбойники».
Но на самом деле не прошла.
И многие из нас копируют подход своих родителей к воспитанию детей.
Мы же выросли и вроде бы даже и ничего? И наши дети вырастут, перетерпят, привыкнут. Другие, наоборот, сваливаются в гиперопеку и гиперконтроль. Как будто через детей хотят исправить свое детство, получить через них ту заботу, которой так не хватало нам.
Depositphotos
Что будет, если ребенка с ранних лет предоставлять самому себе
По мере взросления ребенок проходит через определенные стадии развития. Среди прочего развивается и его самостоятельность, умение ориентироваться в необычной ситуации и решать свои проблемы без помощи взрослых. Как и любой другой навык, этот должен развиваться постепенно.
Форсирование может привести к определенным проблемам.
-
Ощущение брошенности. Ребенок думает, что его бросили, потому что он неправильный, плохо себя вел. Поэтому будет стараться заслужить любовь и вести себя так, чтобы нравиться окружающим.
-
Развитие страхов. Одиночество усиливает страхи. Если ребенок боится темноты, замкнутых пространств, монстров под кроватью и тому подобного, в одиночестве эти страхи могут перерастать в настоящие фобии.
А они, в свою очередь, могут перерасти в неврозы, энурезы и другие проблемы со здоровьем.
- Привычка к самостоятельности. Если мы форсируем самостоятельность и оставляем пятилетку одного дома надолго, это приводит к тому, что он учится полагаться только на самого себя. В будущем это приведет к тому, что он не будет просить помощи, а будет стремиться все выполнить самостоятельно.
Freepik.com
- Гиперконтроль. Отсутствие базового доверия к миру делает ребенка подозрительным.
Страх и недоверие к миру могут привести к тому, что он будет стремиться все контролировать и считать, что отвечает за любое событие и явление.
Поэтому, с одной стороны, нам нужно вовремя отпустить детей и учить их самостоятельности. С другой — важно не форсировать события и не перекладывать на ребенка больше ответственности, чем он может выдержать.
Как понять, что ребенок готов остаться один? Об этом читайте в следующей статье на «Летидоре» — свои рекомендации родителям даст наш постоянный эксперт Карина Рихтере.
Фото: Depositphotos, Freepik.com
Свежие комментарии