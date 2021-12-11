А что будет, если ребенка дошкольного возраста часто оставлять одного дома

Сегодня возможности становятся шире, поэтому родители могут дольше оставаться включенными в жизнь ребенка и водить его в школу или кормить его обедом ровно до тех пор, пока он не сможет делать это самостоятельно.

Этому способствуют и гибкий график, и удаленная работа , и возможность вообще не работать, а заниматься только домом и детьми.

Нам кажется, что вот это наше беззаботное и свободное детство, когда с утра до вечера на улице, а про разодранные коленки маме нельзя рассказывать, чтобы не ругала, прошло бесследно для нас, оставив лишь приятные воспоминания о листиках вместо денег и игр в «Казаки-разбойники».

Но на самом деле не прошла.