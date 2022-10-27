Цифровые дети. Как бороться с игроманией у ребенка?

В программе «Жить здорово!» врачи разобрали случай гостя студии — у его 6-летнего сына игромания. И это опасная проблема современного общества.

Дети в такой ситуации замкнуты, не бывают на улице, не имеют друзей, постоянно играют. При попытках отобрать у них компьютер, телефон или планшет кидаются на родителей, заходятся в истерике, криком кричат, покрываются испариной. Как правило, родители не выдерживают этого прессинга и возвращают гаджет ребенку.

Игромания начинает развиваться, когда родители по тем или иным причинам, например, из-за того, что много работают, дают ребенку гаджет в руки, чтобы он смотрел мультики в образовательных или развивающих целях. На деле все заканчивается катастрофой.

Что делать?

Приглашенный в студию гость —— отметил, что развитие зависимости у взрослого человека от гаджета встречается относительно редко. А вот для детей это крайне актуально. Причем чем моложе ребенок, которому дали в руки гаджет и позволили использовать его без какого-либо контроля, тем быстрее и глубже он станет зависим от него. Такое может встречаться даже в три года, когда ребенок еще не умеет ни читать, ни писать, но мелькающие образы в смартфоне или планшете активно его привлекают.

Психотерапевт посоветовал первым делом отвести ребенка на консультацию к специалисту. Ведь для начала надо понять — исходно здоров ребенок психически или нет. Варианты терапии разные для таких ситуаций. Надо обратиться либо к психиатру, либо психотерапевту.

Дальше, отметил Лев Пережогин, принимается решение о возможности отобрать у ребенка гаджет прямо сейчас. «Это будет нелегкая задача, потому что у ребенка будет продолжаться период абстиненции примерно 7-10 дней. В этот период будут продолжаться крики, драки, вопли, бессонные ночи», — отметил специалист.

Он также сказал, что если ребенок был исходно психически здоров, то после того, как у него отобрали гаджет и ни в коем случае не вернули его обратно, он способен избавиться от зависимости и вернуться к нормальной жизни.

Лучше всего делать это летом, когда есть возможность увезти ребенка, например, в деревню к бабушке, где нет интернета, но есть собаки, речка, лес, велосипед, словом, альтернатива. Елена Малышева добавила, что крайне важно, отобрав гаджет, не запереть ребенка дома и смотреть, как он мучается, а предложить ему замену. Это вопрос принципиальный.

Профессор Пережогин отметил, что в этот период с ребенка нельзя спускать глаз, ведь дети непредсказуемы. Причем делать все это можно только в тандеме с врачом-психиатром и под его контролем.

В случае, если исходно у ребенка были какие-то проблемы с психикой, следует действовать другими способами. На первом этапе будут назначать лекарственные средства, которые позволят ребенку пережить сокращение работы с гаджетом. Сам девайс надо выдавать строго по часам, по строгой схеме и только по определенной надобности. И тут также должна быть альтернатива, когда надо занять все высвобождающееся время. Лучше, чтобы в этот период родители ушли в отпуск на месяц, чтобы можно было уделить время ребенку.

Дальше уже следует сделать ребенку своеобразную «прививку» — пройти с ним через специальные психотерапевтические программы. Ведь когда-то ему снова придется столкнуться с гаджетами, так как современный мир немыслим без цифровых приборов. И чтобы он не сорвался, надо проработать его зависимость. Длятся такие программы, как правило, 3-4 месяца. Многие дети после их прохождения перестают использовать гаджет как вредоносный предмет.

При подготовке материала использованы следующие источники:

Жить здорово!