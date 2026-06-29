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Правда ли, что все новорожденные похожи на папу?

Ваш долгожданный ребенок появился на свет, и взволнованные родственники и друзья гадают, на кого же он больше похож. И тут кто-то выдает утверждение, что все младенцы в первые месяцы жизни напоминают папу.

Автор Дети Mail

Говорят, что это природа все так разумно задумала: мол, мать точно не сомневается в том, что ребенок ее, а для отца внешнее сходство – дополнительное свидетельство того, что партнерша не «нагуляла» младенца.

И это не просто народный фольклор: в 90-х действительно вышло научное исследование, в котором утверждалось, что в год дети больше напоминают своих пап. Но спешим успокоить подозрительных отцов: современная наука перепроверила эту гипотезу и таки не нашла ей подтверждения.

На самом деле, младенцы не похожи в достаточной мере ни на маму, ни на папу (или в одинаковой степени похожи на обоих – тут уж как вам больше нравится). А чтобы понять, с кем из родителей сходство больше, придется подождать, пока малыш подрастет.

А если уж вы правда сомневаетесь в том, что ребенок ваш, что ж, всегда можно сдать тест ДНК и проверить это.

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артем емельяненко
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