Правда ли, что все новорожденные похожи на папу?

И это не просто народный фольклор: в 90-х действительно вышло научное исследование, в котором утверждалось, что в год дети больше напоминают своих пап. Но спешим успокоить подозрительных отцов: современная наука перепроверила эту гипотезу и таки не нашла ей подтверждения.
На самом деле, младенцы не похожи в достаточной мере ни на маму, ни на папу (или в одинаковой степени похожи на обоих – тут уж как вам больше нравится). А чтобы понять, с кем из родителей сходство больше, придется подождать, пока малыш подрастет.
А если уж вы правда сомневаетесь в том, что ребенок ваш, что ж, всегда можно сдать тест ДНК и проверить это.
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