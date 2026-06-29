Правда ли, что все новорожденные похожи на папу?

На самом деле, младенцы не похожи в достаточной мере ни на маму, ни на папу (или в одинаковой степени похожи на обоих – тут уж как вам больше нравится). А чтобы понять, с кем из родителей сходство больше, придется подождать, пока малыш подрастет.