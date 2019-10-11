Почему толстеют дети? О вредной пище и профилактике для галочки

Ещё лет 20–30 назад на среднестатистический школьный класс приходился обычно один толстяк или толстушка. Сейчас ситуация изменилась: юных толстяков в одном классе может быть с десяток, а то и больше.

Стали лучше жить?

Закрываем глаза?

мнение Виктория РЯБОВА, психолог: - У любого ожирения корни чаще всего психологические. Сложные отношения с родителями или проблемы коммуникаций с ровесниками могут стать причиной лишнего веса. Часто у детей наблюдается ожирение, если во время беременности в семье были скандалы. Проблема очень непростая, и люди часто не знают, с какой стороны к ней подойти. Вообще, в Воронеже, да и в России в целом, проблему ожирения пытаются решать диетами, подсчётами калорий и так далее. Обычно пациентов отправляют в какие-то клиники, где якобы должна оказываться психологическая помощь, но не всегда она действительно там есть. Ко мне недавно пришла мама и заявила при ребёнке: «Она жрёт, как корова, ни в одни штаны уже не влезает». Но если девочка так ест, значит, у неё высокий уровень тревожности, и она заедает эту тревогу. Детское ожирение - это, конечно, вина родителей, которые ничего не знают о психологическом состоянии своих чад.

Ещё у нас прописана маршрутизация детей с эндокринными заболеваниями и ожирением. Участковый педиатр при подозрении ожирения у ребёнка должен назначить ему дообследование в специальных медучреждениях. После, при необходимости, девочку или мальчика могут отправить в реабилитационное отделение для детей с нарушением обмена веществ и ожирением в Лискинскую районную больницу или в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Эндокринологический научный центр» в Москве.

Но проблема в том, что эти меры не всегда работают. Сложно представить, что Лискинская райбольница с 537 стационарными койками может принять большое количество страдающих ожирением детей, которых только по официальной статистике в Воронежской области насчитывается 5 671, так же как и московский центр, куда едут пациенты не только из нашего региона.

А если вспомнить, что к врачам узкой специализации надо записываться чуть ли не за месяц, то вопрос, кто будет направлять на реабилитацию, тоже остаётся открытым. Да и вообще, где гарантия, что специалист не закроет глаза на лишние килограммы?

– Замечать лишний вес у детей, пожалуй, замечают, но некоторые врачи не считает это такой уж проблемой, – говорит Татьяна Косинова, врач–педиатр. – Отмашка «перерастёт» во врачебных кругах тоже пока жива, а ещё некоторые считают бессмысленным указывать на эту проблему родителям, особенно если они сами страдают ожирением.

Количеством по качеству

Конечно, валить всё на врачей было бы неправильно. Проблема ожирения на самом деле затрагивает многие аспекты, в том числе социальные, включая качество питания. В России, по техническому регламенту Таможенного союза, маргарины, спреды и т.д. должны маркироваться информацией о содержании насыщенных жирных кислот и транс–изомеров. Такая маркировка действует во многих странах, но, к сожалению, у нас список «отмеченных» продуктов пока один из самых коротких в мире.

При этом не стоит забывать о качестве продуктов. Как сообщали в Воронежстате, воронежцы уже второй год подряд выбирают продукты исключительно по цене – уж слишком ударил по карману кризис. А те продукты, которые дети едят в школах, подчас вызывают ещё больше сомнений.

Так, недавно сотрудники прокуратуры Левобережного района обнаружили, что в школьных столовых хранились гнилые яблоки, картошка и свёкла. На мясных продуктах не было указано срока годности, молоко прокисло, а в крупах ползали гусеницы. В итоге было возбуждено 24 административных дела.

До этого в школах Левобережного района разразился скандал: компания «Воронежпродукт», которая выиграла конкурс на поставки школьного молока, несколько раз срывала доставку продукции. А специалисты воронежского управления Роспотребнадзора установили, что молоко от «Воронежпродукта» не соответствует нормам по жирности. Считается, что именно эта ситуация послужила поводом для отставки Константина Викторова, теперь уже бывшего руководителя городского управления образования.

Проблема в том, что продукты, закупаемые для соцучреждений, фактически никто не проверяет, а конкурс на поставки выигрывает тот, кто предложит меньшую цену, хотя понятно, что хорошее быть дешёвым не может. Но вот в ноябре прошлого года в Воронеже ужесточили требования к поставщикам питания. В частности, постановили, что продукты должны соответствовать ГОСТам, требованиям таможенных регламентов, не содержать ГМО. А ещё рекомендовали отдавать предпочтения производителям, зарегистрированным на территории Воронежской области.

– Акцент делается на повышение требований к качеству продуктов, – утверждает Любовь Кулакова, глава управления образования и молодёжной политики.

При этом о каких–либо дополнительных проверках закупаемого питания, например, на соответствие тому же ГОСТу, никто по–прежнему не говорит. Как и о том, насколько некачественные продукты могут повлиять на здоровье детей, например – вызвать ожирение.