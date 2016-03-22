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Богатство культурных традиций мексиканского индейского народа сапотеки

Фотограф из города Остин в американском штате Техас Диего Уэрта (Diego Huerta) родился и вырос в Мексике. Каждый год он совершает поездку на юг своей родной страны, чтобы привезти оттуда новую серию ярких фотографий, раскрывающих невероятное многообразие культурного богатства Мексики. Предлагаем вашему вниманию фотосет Диего Уэрты, позволяющий оценить красоту традиционного убранства мексиканского индейского народа сатотеки, который живёт в штате Оахака.

Сапотеки
 
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Сапотеки
 
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