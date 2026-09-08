Ингредиенты
Фарш рыбный - 350 г
Яйца - 1 шт.
Сыр сулугуни - 60 г
Манная крупа - 1,5 ст.л.
Панировочные сухари - 3 ст.л.
Соль, черный молотый перец - по вкусу
- 143 кКал
- 1 ч.
- Б: 15.2
- Ж: 4.4
- У: 11.07
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите продукты для приготовления шариков из рыбного фарша с сыром в духовке.
Фарш (у меня домашний щучий) положите в миску, вбейте яйцо, посолите, поперчите и всыпьте манную крупу.
Тщательно перемешайте ингредиенты, оставьте фарш на 10 минут, чтобы манка слегка набухла. Фарш должен получиться густым, клейким.
Сыр нарежьте мелким кубиком или натрите на крупной терке. Порцию фарша расплющите в лепешку. В центр положите сыр.
Сформуйте аккуратный колобок, чтобы сыр оказался внутри.
Обваляйте колобки в панировочных сухарях. Если сухарей нет, обычный сухой черствый хлеб или батон измельчите до крошки. Это можно сделать с помощью мясорубки, измельчителя с насадкой металлический нож или терки.
Форму смажьте растительным маслом и положите заготовки.
Запекайте шарики из рыбного фарша с сыром в духовке при 180°С в течение 20-25 минут, до румяной корочки.
Рыбные шарики с сыром готовы. Подавайте их горячими со свежими овощами, зеленью, соусами.
Приятного аппетита!
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