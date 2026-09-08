Соберите продукты для приготовления шариков из рыбного фарша с сыром в духовке.

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Фарш (у меня домашний щучий) положите в миску, вбейте яйцо, посолите, поперчите и всыпьте манную крупу.

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Тщательно перемешайте ингредиенты, оставьте фарш на 10 минут, чтобы манка слегка набухла. Фарш должен получиться густым, клейким.

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Сыр нарежьте мелким кубиком или натрите на крупной терке. Порцию фарша расплющите в лепешку. В центр положите сыр.

Фото 4

Сформуйте аккуратный колобок, чтобы сыр оказался внутри.

Фото 5

Обваляйте колобки в панировочных сухарях. Если сухарей нет, обычный сухой черствый хлеб или батон измельчите до крошки. Это можно сделать с помощью мясорубки, измельчителя с насадкой металлический нож или терки.

Фото 6

Форму смажьте растительным маслом и положите заготовки.

Фото 7

Запекайте шарики из рыбного фарша с сыром в духовке при 180°С в течение 20-25 минут, до румяной корочки.

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Рыбные шарики с сыром готовы. Подавайте их горячими со свежими овощами, зеленью, соусами.

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Приятного аппетита!

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