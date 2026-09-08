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Шарики из рыбного фарша с сыром в духовке

Из рыбного фарша я обычно готовлю котлеты, которые могу пожарить на сковороде или запечь в духовке. Сегодня у меня запеченные рыбные шарики с сыром. Нежный рыбный фарш, хрустящая корочка и расплавленный сыр - шарики порадовали своим вкусом. Такие рыбные шарики хорошо подать на семейный обед или ужин.

Ингредиенты

Фарш рыбный - 350 г

Яйца - 1 шт.

Сыр сулугуни - 60 г

Манная крупа - 1,5 ст.л.

Панировочные сухари - 3 ст.л.

Соль, черный молотый перец - по вкусу

  • 143 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 15.2
  • Ж: 4.4
  • У: 11.07

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите продукты для приготовления шариков из рыбного фарша с сыром в духовке.

 

Фото 1

 

 

Фарш (у меня домашний щучий) положите в миску, вбейте яйцо, посолите, поперчите и всыпьте манную крупу.

 

Фото 2

 

 

Тщательно перемешайте ингредиенты, оставьте фарш на 10 минут, чтобы манка слегка набухла. Фарш должен получиться густым, клейким.

 

Фото 3

 

 

Сыр нарежьте мелким кубиком или натрите на крупной терке. Порцию фарша расплющите в лепешку. В центр положите сыр.

 

Фото 4

 

 

Сформуйте аккуратный колобок, чтобы сыр оказался внутри.

 

Фото 5

 

 

Обваляйте колобки в панировочных сухарях. Если сухарей нет, обычный сухой черствый хлеб или батон измельчите до крошки. Это можно сделать с помощью мясорубки, измельчителя с насадкой металлический нож или терки.

 

Фото 6

 

 

Форму смажьте растительным маслом и положите заготовки.

 

Фото 7

 

 

Запекайте шарики из рыбного фарша с сыром в духовке при 180°С в течение 20-25 минут, до румяной корочки.

 

Фото 8

 

 

Рыбные шарики с сыром готовы. Подавайте их горячими со свежими овощами, зеленью, соусами.

 

Фото 9

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

Шарики из рыбного фарша с сыром в духовке, рецепт с фото
Фото 11
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