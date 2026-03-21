Запись в первый класс в 2026 году: что нужно знать родителям и как подготовиться к новому этапу

Когда начинается прием заявлений на запись в первый класс
Здесь все по-старому: прием заявлений стартует весной. В большинстве регионов он начинается 1 апреля и продолжается до 30 июня. В это время заявления подают родители, дети которых проживают на закрепленных за школой жилых единицах, а также дети, имеющие первостепенное право на зачисление. В случае если в учебном заведении остаются места, с 6 июля начинается прием заявлений от семей, проживающих в других районах. Этот период длится до 5 сентября (1).
Важно учитывать, что точные даты могут незначительно отличаться в зависимости от региона или конкретной школы. Например, в некоторых областях прием может начинаться раньше или позже на несколько дней. Чтобы не пропустить важные сроки, рекомендуется заранее уточнить информацию на сайтах школ или в управлении образования.
С 2020 года заявление можно подать через портал «Госуслуги», что упрощает процесс. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте и собрать электронные копии документов.
Чтобы узнать, за какой школой закреплен ваш дом, посетите сайты образовательных учреждений вашего района. Либо же, проходя мимо ближайших школ, обратите внимание на информационные стенды. Можно даже зайти и спросить о том, дома каких районов входят в первую очередь для подачи заявлений в 1-й класс.
Льготы при зачислении в первый класс начальной школы
В этом году к категории льготников добавили детей, чьи родители погибли в ходе СВО (учитываются также случаи, когда военнослужащий умер по возвращении от полученных ранений во время боевых действий).
В остальном список изменений не претерпел. Чтобы использовать льготные привилегии, родителям надо предоставить документы, подтверждающие право на них:
1. Дети сотрудников силовых структур:
- справка с места работы;
- в случае гибели или увечья родителя при выполнении обязанностей — документ, подтверждающий этот факт (например, справка из МВД или военкомата).
2. Дети из многодетных семей:
- удостоверение многодетной семьи, выданное социальной защитой или ее инстанциями;
- свидетельства о рождении детей.
3. Дети-инвалиды или дети, родители которых — инвалиды I или II группы:
- справка об инвалидности ребенка (выданная МСЭ) или родителя;
- индивидуальная программа реабилитации.
4. Дети, чьи братья или сестры уже учатся в этой школе:
- свидетельства о рождении всех детей (для подтверждения родства);
- справка из школы, где обучается брат или сестра.
5. Дети одиноких матерей или отцов:
- справка из ЗАГСа (форма № 25), подтверждающая статус одинокого родителя;
- свидетельство о рождении ребенка с прочерком в графе «Отец» (если мать-одиночка).
6. Дети из неполных семей, если родитель — единственный кормилец:
- справка о составе семьи;
- документ о статусе единственного кормильца.
7. Дети работников образовательного учреждения:
- справка с места работы.
8. Дети, находящиеся под опекой или воспитывающиеся в приемных семьях:
- документ об опеке или попечительстве;
- договор о приемной семье.
9. Дети беженцев или вынужденных переселенцев:
- удостоверение беженца или вынужденного переселенца (выданное УВМ МВД);
- документ, подтверждающий временную регистрацию по месту пребывания.
10. Дети из семей, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций или катастроф:
- справка из МЧС, подтверждающая факт пострадавшей семьи;
- акты, подтверждающие статус пострадавших (например, акт о повреждении имущества).
Рекомендуем заранее узнать список документов в управлении образования или выбранной школе, так как требования могут различаться от региона к региону.
С какого возраста детей принимают в первый класс
Согласно статье 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», дети могут начать обучаться в школе с 6,5 до 8 лет включительно (7). Но есть исключения, которые позволяют родителям принимать гибкие решения в зависимости от готовности ребенка.
Дети младше 6,5 лет могут быть приняты в школу, когда родители предоставляют комиссии документы о полной психической, физической и моральной готовности ребенка к обучению.
Дети старше 8 лет могут оказаться в первом классе, если есть уважительные причины (например, получение образования за рубежом).
Перед тем как отправлять ребенка в школу, следует убедиться, что он готов к ней не только физически, но и морально и интеллектуально. Родители могут обратиться за консультацией к педагогам детского сада или психологам-педагогам, чтобы оценить готовность малыша к школьной нагрузке.
В случае если родители сомневаются в готовности ребенка, они могут отложить поступление на год. В этом случае важно обеспечить малышу комфортные условия для дальнейшего развития, чтобы в следующий раз он был готов к новому этапу.
Таким образом, возраст попадания в первый класс — это не строгая цифра, а ориентир, который помогает родителям и педагогам принять взвешенное решение с учетом индивидуальных особенностей ребенка.
Как можно записать ребенка в первый класс
Сегодня, чтобы записать ребенка в школу, не нужно никуда идти. Для родителей созданы сервисы, где они могут подать заявления дистанционно на разных площадках. Все зависит от местности и удобного способа записи. Ниже представлен список доступных вариантов.
1. Электронная запись через «Госуслуги». Этот способ сэкономит ваше время и силы. Для записи нужен лишь подтвержденный профиль на портале. После того как родитель заполнит заявление и загрузит документы, он может отслеживать этапы их рассмотрения в личном кабинете.
2. «Мос.ру» для жителей Москвы. Родители-москвичи подают заявление на городском портале «Мос.ру». Процесс аналогичен «Госуслугам»: заполнение заявления, загрузка документов и отслеживание статуса.
3. Через сайт органов образования в регионе. В части регионов действуют свои платформы для записи в школы. Уточните наличие сервиса на сайте департамента образования.
4. Письмо. Все нужные бумаги также можно отправить заказным письмом. Это способ для тех, кто по каким-либо причинам не может подать заявление, придя в школу, или через «Госуслуги».
5. Лично в школе. В обозначенные сроки родители могут прийти в школы с документами и задать принимающей стороне все интересующие вопросы.
Перед тем как подавать заявление, сверьте список документов и сроки приема в выбранной школе. Это поможет избежать ошибок и задержек.
Запись в первый класс через портал «Госуслуги»: инструкция
Электронная запись в первый класс через портал «Госуслуги» — удобный способ подачи заявления без очередей и бумажной волокиты. Инструкция подойдет тем, кто хочет сэкономить время, а не терять его в бесконечной очереди.
1. Подготовка документов и аккаунта на «Госуслугах»
В начале потребуется подтвержденная учетная запись на портале. Если вы ее еще не завели или не подтверждали, то зарегистрируйтесь и пройдите верификацию через МФЦ, банк или почту.
Подготовьте электронные копии документов;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий официальную и фактическую регистрацию ребенка (например, справка формы № 8 или № 3).
2. Поиск раздела «Запись в первый класс»
В строке поиска введите «Запись в первый класс» или перейдите в раздел «Образование» → «Запись в образовательное учреждение».
Выберите услугу «Запись в первый класс».
3. Заполнение электронного заявления
Укажите данные ребенка по документам: Ф. И. О., номер свидетельства о рождении, адрес регистрации или временного пребывания, дату рождения.
Выберите школу из списка доступных (система автоматически покажет учреждения, закрепленные за вашим адресом).
Если вы хотите подать заявление в школу другого района, дождитесь 6 июля (этап общего приема).
Прикрепите сканы документов в формате JPEG или PDF.
4. Отправление и отслеживание статуса заявления
Проверьте корректность введенных данных и нажмите «Подать заявление».
В личном кабинете появится уведомление с номером заявки. Там же можно отслеживать статус заявления.
В течение 7 рабочих дней вы получите ответ от школы:
- при одобрении — приглашение принести оригиналы документов;
- при отказе (например, нет мест) — предложение выбрать другую школу.
5. Подтверждение заявления в школе
После получения положительного решения посетите учебное учреждение с оригиналами документов.
Подпишите заявление о зачислении и уточните дату родительского собрания.
Важные нюансы:
- если вы подаете заявление в несколько школ, укажите приоритетность выбора;
- ошибки в документах или неверный адрес регистрации — частые причины отказа. Перепроверьте данные перед отправкой;
- в некоторых регионах доступна автоматическая привязка к школе по адресу — система сама предложит варианты.
Если у вас возникли технические сложности, обратитесь в службу поддержки через раздел «Помощь и поддержка». Электронная запись через «Госуслуги» сокращает время оформления и позволяет избежать стресса. Главное — действовать в установленные сроки и внимательно заполнять данные.
Документы, необходимые для зачисления в первый класс
Чтобы записать ребенка в первый класс, родителям необходимо собрать пакет документов, установленный законодательством и локальными правилами школы. Ниже приведен актуальный перечень, который поможет избежать задержек при оформлении.
Основные документы
1. Свидетельство о рождении ребенка:
- оригинал и копия (заверять у нотариуса не нужно);
- если свидетельство утеряно, обратитесь в ЗАГС для получения дубликата.
2. Документ о регистрации ребенка по месту жительства или пребывания:
- форма № 8 (постоянная регистрация) или № 3 (временная) — выдается в МФЦ или УВМ МВД;
- для детей без регистрации школа может потребовать справку о фактическом проживании (оформляется через МФЦ).
3. Паспорт родителя или законного представителя:
- копии страниц с фото, пропиской и данными о ребенке.
Дополнительные документы
4. Медицинская карта (форма № 026/у)
Оформляется в детской поликлинике. Включает:
- заключение педиатра о готовности к школе;
- результаты анализов (общий крови, мочи, кал на яйца глист);
- прививочный сертификат с отметками о вакцинации.
Важно: отсутствие прививок не может быть причиной отказа в зачислении, но школа вправе запросить письменный отказ от вакцинации.
5. Документы, подтверждающие льготы (при наличии)
Например: удостоверение многодетной семьи, справка об инвалидности, документ опекуна. Подробный список документов для льготников смотрите в разделе «Льготы при зачислении в первый класс начальной школы».
Что делать, если отказали в приеме в первый класс
Отказ в зачислении ребенка в первый класс может стать неприятным сюрпризом для родителей, но в большинстве случаев ситуация решаема. Давайте разберем, как остаться в плюсе от этом случае.
Ваше право — получить от школы письменное обоснование отказа. Если вам его не выдают, вы в праве обращаться в высшие инстанции. Чаще всего причины для отказа следующие:
- нет свободных мест;
- неполный пакет документов или ошибки в оформлении;
- ребенок не соответствует возрастным требованиям (6,5—8 лет);
- отсутствие регистрации по месту жительства.
Если в выбранной школе действительно нет мест, обратитесь в другие учебные заведения. Для этого:
- уточните список школ в вашем районе через управление образования;
- подайте заявление через портал «Госуслуги» или лично в учреждении;
- если вы проживаете не по месту регистрации, дождитесь начала этапа общего приема, который ежегодно стартует 6 июля.
В случае когда вам отказали в нескольких школах или вы считаете отказ необоснованным, напишите заявление в местный департамент или управление образования. Они обязаны помочь найти школу со свободными местами.
Согласно статье 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», школа не имеет права отказывать в приеме:
- детям, проживающим на закрепленной территории (если заявление подано в срок);
- льготным категориям (например, детям сотрудников полиции, многодетным семьям).
Если отказ нарушает ваши права, вы можете написать жалобу в прокуратуру или обратиться в суд для обжалования решения.
Если все школы в вашем районе переполнены, рассмотрите альтернативы в виде частных школ или домашнего обучения. В первом случае обучение платное, но требования к зачислению ниже, также во многих из них имеется индивидуальный подход к ученикам. А при домашнем обучении вы с ребенком можете выстроить образовательный процесс, учитывая подходящее время суток (например, жаворонок он или сова), склонности к предметам, и подобрать удобный темп обучения.
Не отчаивайтесь, если столкнулись с отказом. В большинстве случаев проблема решается через обращение в управление образования или выбор другой школы. Главное — действовать спокойно и последовательно, чтобы обеспечить ребенку комфортное начало школьной жизни.
— Отказ в зачислении — это не повод для волнений, а возможность понять, в чем именно ребенку нужна дополнительная поддержка. Если он пока не соответствует минимальным требованиям, можно рассмотреть подготовительные курсы, занятия с логопедом или индивидуальные уроки. Иногда трудности связаны не с академическими знаниями, а с психологической готовностью: если ребенку сложно концентрироваться, он испытывает страх перед новой средой или не готов к самостоятельности, поможет консультация специалиста и адаптационная программа, — рассказала Мария Вавилова, академический директор сети билингвальных детских садов и школ Discovery.
Советы эксперта
— Запись ребенка в первый класс — это процесс, который требует внимательности и подготовки. Чтобы избежать лишних сложностей и стресса, важно следовать нескольким ключевым рекомендациям, — поделилась Наталия Кирина, учитель начальных классов первой квалификационной категории с 12-летним стажем работы. Эксперт дала несколько советов, как подготовиться к записи ребенка в школу.
- Начинайте подготовку заранее.
Ознакомьтесь со школами в вашем районе и с их преподавателями. Помните, что, отдавая ребенка в первый класс, стоит обращать внимание сначала на учителя, а потом уже на статус образовательного учреждения. Поищите информацию о педагогах в районных пабликах, пообщайтесь с другими родителями, соберите как можно больше информации.
- Подготовьте все необходимые документы.
Изучите правила приема в школу на 2026 год. Уточните сроки подачи заявлений, перечень необходимых документов и особенности зачисления. Начните собирать документы за несколько месяцев до начала записи, чтобы у вас было время исправить возможные ошибки или недостатки. Убедитесь, что у вас есть полный пакет документов. Проверьте, чтобы все данные были актуальными и корректными. Если что-то необходимо исправить — это может занять время, поэтому начните этот процесс заранее.
- Выберите несколько школ.
Даже если вы уверены в выборе конкретной школы, сформируйте запасные варианты. Это особенно важно, если вы проживаете в районе с высокой конкуренцией за места. Заявления, поданные в несколько школ, увеличат шансы на успех. Уточните, какие школы прикреплены к вашему району, и узнайте о свободных местах.
- Используйте онлайн-запись.
Она позволяет следить за статусом заявления и избегать очередей. Если возникают трудности с онлайн-записью, обратитесь в МФЦ или в школу.
- Следите за сроками.
Не тяните до последнего. Лучше сделать это в первые дни кампании, чтобы избежать технических сбоев или других непредвиденных ситуаций. Уточните, когда начинается и заканчивается прием заявлений, и поставьте себе напоминание.
- Поддерживайте связь с администрацией школы.
При появлении вопросов не стесняйтесь обращаться в школу. Не бойтесь уточнять статус вашего заявления, возможно, какие-то бумаги потребуются дополнительно именно для вас.
- Участвуйте в подготовительных мероприятиях.
Посещайте дни открытых дверей, знакомьтесь с учителями и администрацией школы. Это не только поможет вам лучше понять, подходит ли школа вашему ребенку, но и покажет вашу заинтересованность, что может сыграть положительную роль при зачислении.
- Будьте готовы к альтернативным вариантам.
Если в выбранной школе нет мест, не отчаивайтесь. Обратитесь в департамент образования, чтобы узнать о наличии свободных мест в других школах.
— Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать стресс и сделать процесс записи в первый класс максимально простым и комфортным. Главное — действовать последовательно, внимательно и не бояться обращаться за помощью в случае необходимости. Помните, что главное — это комфорт и безопасность вашего ребенка! — подвела итог Наталия Кирина.
Свежие комментарии