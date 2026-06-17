Дефис и тире: чем отличаются и когда нужны

В статье разберем, чем отличается дефис от тире, в каких ситуациях ставится тот или иной знак.
В чем разница между дефисом и тире
Основная разница между дефисом и тире в русском языке заключается в их природе: первый относится к орфографии, второй — к пунктуации (1). Проще говоря, дефис почти всегда находится внутри слова, а тире — между словами (1).
Отличие дефиса от тире заметно даже визуально. Орфографический знак короче и не отбивается пробелами, пунктуационный — длиннее и почти всегда отделяется пробелами.
В каких случаях нужно ставить дефис
Рассмотрим основные правила русского языка, регламентирующие постановку дефиса в разных частях речи.
В русском языке через дефис пишутся многие сложные существительные и устойчивые пары: повторы, сочетания с приложениями, парные конструкции, слова с «полу-» и «пол-», названия должностей, единиц измерения, а также целые группы терминов и названий.
Имена существительные
Ниже перечислены все основные случаи.
|Категория
|Примеры
|Парные конструкции с «полу-» — два понятия, связанные приставкой «полу-» (наполовину, не до конца)
|полуправда-полуложь, полувзрослый-полуребенок
|Близкие или противопоставленные пары — синонимы, антонимы, парные предметы
|смех-веселье, вход-выход
|Приложения (пояснительные сочетания) — одно слово уточняет другое, их часто можно поменять местами
|царь-пушка, плащ-палатка, десантник-парашютист, волшебница-зима, краб-отшельник
|Первая часть – несклоняемое существительное
|шоссе-эстакада, кафе-столовая
|Первая часть – существительное в им.
|диво-дерево, хлеб-соль, меч-кладенец
|Первая часть – существительное с нулевым окончанием — первая часть оканчивается на твердый согласный без окончания
|стоп-кран, пресс-служба
|Сложные наименования мер
|вольт-ампер, грамм-моль, киловатт-час
|Промежуточные стороны света
|восток-юго-восток, запад-северо-запад, зюйд-вест, ост-зюйд-ост
|Приставки должностей и званий — вице-, контр-, экс-, обер-, унтер-, штаб- и др.
|вице-мэр, экс-лидер, обер-кондуктор, унтер-штурмфюрер, штаб-ротмистр
|Сочетания с «пол-» перед гласной, «л» или заглавной
|пол-урока, пол-ямы, пол-литра, пол-Америки
|Производные от слов с дефисом — новые слова, образованные от уже дефисных
|генерал-губернаторша, контр-адмиральство
|Составные географические названия из двух и более частей
|Камень-Каширский, Комсомольск-на-Амуре, Санта-Барбара, Коста-Рика, Буэнос-Айрес
Имена прилагательные
Сложные прилагательные пишутся через дефис, если они обозначают равноправные признаки, оттенки цветов и вкусов, образованы от существительных с дефисом, а также во многих терминологических и музыкальных сочетаниях (2).
|Что пишем через дефис
|Примеры
|Прилагательные, образованные от существительных, которые сами пишутся через дефис
|пресс-секретарский, генерал-губернаторский, юго-западный, нью-йоркский
|Сложные прилагательные, обозначающие неоднородный признак
|серо-бежевый, терпко-сладкий
|Прилагательные, части которых обозначают равноправные признаки (между ними можно вставить «и»)
|грустно-смешной, физико-математический
|Прилагательные, образованные от сочетаний имени и фамилии (или имени и прозвища)
|робин-гудовский, дон-кихотовский
|Музыкальные термины, в состав которых входят названия нот (с бемолями, диезами)
|фа-диез-минорный, си-бемольный
|Устаревшие краткие прилагательные, образованные повторением или парным сочетанием
|сам-пят, сам-десят
Местоимения, наречия, служебные слова
С дефисом пишутся:
Неопределенные местоимения и наречия с приставкой кое- (кой-) и постфиксами -то, -либо, -нибудь. Если между ними появляется предлог, сочетание становится раздельным: кое-кому, но кое с кем.
Наречия, образованные от порядковых числительных с приставкой в- (во-) , а также наречия с приставкой по- , оканчивающиеся на -ому, -ему, -ски, -цки, -ьи. Примеры: во-вторых, по-французски, по-волчьи.
Повторяющиеся частицы, звукоподражания и эмоциональные возгласы: ну-ну, как-никак, тю-тю, хо-хо, ко-ко-ко.
Сложные предлоги: из-за, из-под.
Когда ставится тире по правилам русского языка
Тире отделяет части не слов, а предложений.
Оно нужно:
- перед словами это, вот;
- перед обобщающим словом после перечисления;
- в бессоюзном сложном предложении с выводом;
- в диалогах и при интонационном выделении.
Разберем самые частые ситуации подробнее.
Тире между подлежащим и сказуемым
Это один из самых известных, но и самый «капризных» случаев: тире требуется далеко не всегда (3). В таблице ниже приведены основные условия, при которых этот знак обязателен.
|Условие
|Примеры
|И подлежащее, и сказуемое — имена существительные в начальной форме (отвечают на вопрос «кто?» или «что?»)
|Это здание — настоящий памятник архитектуры.
|Честность — лучшая политика.
|Перед сказуемым стоят указательные слова «вот», «это» или «это есть»
|Семья — это наша опора в трудную минуту.
|Свобода — вот главное богатство человека.
|Один из главных членов (или оба) выражен неопределённой формой глагола
|Курить — здоровью вредить.
|Хотя бы один главный член — числительное или сочетание с числительным
|Трижды пять — пятнадцать.
|Мой рост — сто семьдесят пять сантиметров.
|Время в пути — два часа.
|Сказуемое представляет собой устойчивое выражение
|Его работа — бить баклуши.
|Денег — кот наплакал.
Тире между подлежащим и сказуемым не ставится, если:
1. Сказуемое выражено прилагательным или причастием.
Этот дом очень старый.
Задача решена.
2. Между подлежащим и сказуемым стоит сравнительный союз: как, словно, точно, будто, что.
Твои глаза как звёзды.
Его слова будто удар.
3. Подлежащее — личное или указательное местоимение.
Я студент.
Это библиотека.
4. При сказуемом есть отрицание «не».
Чтение не наказание.
Он не начальник.
5. Подлежащее или сказуемое — вопросительное местоимение.
Что это за здание?
Кто твой попутчик?
6. Между подлежащим и сказуемым есть вводное слово, частица, союз или обстоятельство
Мой отец, конечно, мастер.
Эта девушка теперь моя невеста.
Где еще ставится тире и зачем
1. В предложениях, где пропущен член, легко восстанавливаемый из контекста, тире помогает сохранить ритм фразы и избежать двусмысленности:
Справа от дома — берёзовая роща, слева — заросший пруд.
Одни предпочитают отдых на море, другие — походы в горы.
Собака — вперёд, охотник — следом.
Молодым семьям — льготные кредиты.
На прилавке — свежие овощи и зелень.
2. Иногда тире выполняет не структурную, а стилистическую роль — оно выделяет, акцентирует отдельные члены предложения. Это авторский прием, характерный для художественной и публицистической речи. Тире помогает подчеркнуть неожиданность, противопоставление или пояснение.
И опять пошел Иван — на этот раз к темному лесу.
И вот — дворец.
3. Когда в предложении сталкиваются два противопоставленных действия, свойства или субъекта, автор может использовать тире, чтобы зрительно и интонационно разделить их.
Мне — бросаться в многопенный вал, вам — петь у ирландских скал.
Одним — слава, другим — забвение.
4. Тире может выполнять соединительную функцию. Оно указывает на пределы («от… до») в пространстве, времени или количестве, а также связывает имена собственные или нарицательные для обозначения совместного учения, явления, системы.
Москва— Кисловодск
Явление рубежа VIII — IX веков
В первые пять — шесть лет
Ему было 42—43 года
Важно различать диапазон (значение «от… до») и приблизительное указание (значение «или»).
В первом случае между словами или цифрами ставится тире, во втором — дефис. Путаница в этих правилах — одна из самых частых ошибок.
Тире: пять—шесть лет, 5—6 лет, в июне—июле
Дефис: три-четыре часа, день-другой, три-четыре человека
5. Тире может связывать имена собственные или нарицательные в единое смысловое целое. Чаще всего такие конструкции обозначают совместное авторство (закон, учение), противоборство (матч, соревнование), систему отношений или сложную проблему.
Важно помнить: между именами здесь ставится именно тире с пробелами, а не дефис — иначе может пострадать смысл (например, закон Бойля-Мариотта будет прочитан как закон одного человека с двойной фамилией).
матч Каспаров — Карпов
отношения мать — дочь
Разница между коротким и длинным тире
В профессиональной типографике различают дефис, тире и длинное тире. Короткий вариант (en dash) применяют в цифровых диапазонах без пробелов: 5—6 лет. Длинный (em dash) используют во всех остальных случаях с пробелами: Москва — столица. Соединительное тире заслуживает отдельного внимания: в пространственных пределах (поезд Москва — Калининград) и в именных сочетаниях (закон Бойля — Мариотта).
Вопросы и ответы
Ниже ответили на частые вопросы читателей проекта.
Можно ли в интернет-переписке ставить дефис вместо тире для скорости?
Технически это допустимо, но снижает грамотность текста. В официальных документах и статьях лучше использовать правильные знаки.
Какие частые ошибки связаны с правилами постановки тире?
Многие не ставят тире там, где оно нужно, например, при пропуске сказуемого движения: «Татьяна в лес, медведь за нею». Или, наоборот, ставят тире в обстоятельственных оборотах без паузы и логического ударения: «На небе облака». Тире в этом случае — перебор.
Другая типичная ловушка — постановка тире при сравнительных союзах (как, будто, словно) или при отрицании: например, ошибочно пишут «Жизнь — как сказка» или «Бедность — не порок», хотя в этих случаях тире не нужно. Также часто ставят лишнее тире при местоимениях («Она — учительница» в нейтральной речи — ошибка, правильно «Она учительница»).
Какие частые ошибки связаны с правилами постановки дефиса?
Самая частая ошибка с дефисом — неправильное написание слов с «пол-» (половина). Многие пишут дефис везде: «пол-дома», «пол-года», хотя правило гласит, что дефис нужен только перед гласной, буквой «л» и заглавной. В остальных случаях — нужно писать слитно (полдома, полгода).
Список источников
1. Лопатин В. В. Правила русской орфографии и пунктуации. 2006.
2. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. 2010.
3. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора. 2021.
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