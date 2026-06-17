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Дефис и тире: чем отличаются и когда нужны

Многие путают эти два знака, полагая, что они взаимозаменяемы. На самом деле тире и дефис  — разные символы, каждый из которых выполняет в русском языке строго определенные функции. Основные отличия кроются в синтаксической роли и визуальным оформлении.

Автор Дети Mail
Школьница решает домашнее задание по русскому языку
В официальных документах и статьях лучше использовать правильные знаки.
 

В статье разберем, чем отличается дефис от тире, в каких ситуациях ставится тот или иной знак.

В чем разница между дефисом и тире

Основная разница между дефисом и тире в русском языке заключается в их природе: первый относится к орфографии, второй — к пунктуации (1). Проще говоря, дефис почти всегда находится внутри слова, а тире — между словами (1). 

Отличие дефиса от тире заметно даже визуально. Орфографический знак короче и не отбивается пробелами, пунктуационный — длиннее и почти всегда отделяется пробелами.

В каких случаях нужно ставить дефис

Рассмотрим основные правила русского языка, регламентирующие постановку дефиса в разных частях речи.  

В русском языке через дефис пишутся многие сложные существительные и устойчивые пары: повторы, сочетания с приложениями, парные конструкции, слова с «полу-» и «пол-», названия должностей, единиц измерения, а также целые группы терминов и названий. 

Имена существительные

Ниже перечислены все основные случаи.

Категория Примеры  
Парные конструкции с «полу-» — два понятия, связанные приставкой «полу-» (наполовину, не до конца) полуправда-полуложь, полувзрослый-полуребенок  
Близкие или противопоставленные пары — синонимы, антонимы, парные предметы смех-веселье,  вход-выход  
Приложения (пояснительные сочетания) — одно слово уточняет другое, их часто можно поменять местами царь-пушка, плащ-палатка, десантник-парашютист, волшебница-зима, краб-отшельник  
Первая часть – несклоняемое существительное шоссе-эстакада, кафе-столовая  
Первая часть – существительное в им.
падеже с окончанием — первая часть склоняемая, стоит в начальной форме		 диво-дерево, хлеб-соль, меч-кладенец  
Первая часть – существительное с нулевым окончанием — первая часть оканчивается на твердый согласный без окончания стоп-кран, пресс-служба  
Сложные наименования мер вольт-ампер, грамм-моль, киловатт-час  
Промежуточные стороны света восток-юго-восток, запад-северо-запад, зюйд-вест, ост-зюйд-ост  
Приставки должностей и званий — вице-, контр-, экс-, обер-, унтер-, штаб- и др. вице-мэр, экс-лидер, обер-кондуктор, унтер-штурмфюрер, штаб-ротмистр  
Сочетания с «пол-» перед гласной, «л» или заглавной пол-урока, пол-ямы, пол-литра, пол-Америки  
Производные от слов с дефисом — новые слова, образованные от уже дефисных генерал-губернаторша, контр-адмиральство  
Составные географические названия из двух и более частей Камень-Каширский, Комсомольск-на-Амуре, Санта-Барбара, Коста-Рика, Буэнос-Айрес  

Имена прилагательные

Сложные прилагательные пишутся через дефис, если они обозначают равноправные признаки, оттенки цветов и вкусов, образованы от существительных с дефисом, а также во многих терминологических и музыкальных сочетаниях (2). 

Что пишем через дефис Примеры  
Прилагательные, образованные от существительных, которые сами пишутся через дефис  пресс-секретарский, генерал-губернаторский, юго-западный, нью-йоркский  
Сложные прилагательные, обозначающие неоднородный признак серо-бежевый, терпко-сладкий  
Прилагательные, части которых обозначают равноправные признаки (между ними можно вставить «и») грустно-смешной, физико-математический  
Прилагательные, образованные от сочетаний имени и фамилии (или имени и прозвища) робин-гудовский, дон-кихотовский  
Музыкальные термины, в состав которых входят названия нот (с бемолями, диезами) фа-диез-минорный, си-бемольный  
Устаревшие краткие прилагательные, образованные повторением или парным сочетанием сам-пят, сам-десят  

Местоимения, наречия, служебные слова

С дефисом пишутся: 

Неопределенные местоимения и наречия с приставкой кое- (кой-) и постфиксами -то, -либо, -нибудь. Если между ними появляется предлог, сочетание становится раздельным: кое-кому, но кое с кем

Наречия, образованные от порядковых числительных с приставкой в- (во-) , а также наречия с приставкой по- , оканчивающиеся на -ому, -ему, -ски, -цки, -ьи. Примеры: во-вторых, по-французски, по-волчьи. 

Повторяющиеся частицы, звукоподражания и эмоциональные возгласы: ну-ну, как-никак, тю-тю, хо-хо, ко-ко-ко. 

Сложные предлоги: из-за, из-под.

Когда ставится тире по правилам русского языка

Тире отделяет части не слов, а предложений. 

Оно нужно:

  • перед словами это, вот;
  • перед обобщающим словом после перечисления;
  • в бессоюзном сложном предложении с выводом;
  • в диалогах и при интонационном выделении.

Разберем самые частые ситуации подробнее. 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Это один из самых известных, но и самый «капризных» случаев: тире требуется далеко не всегда (3). В таблице ниже приведены основные условия, при которых этот знак обязателен.

Условие Примеры
И подлежащее, и сказуемое — имена существительные в начальной форме (отвечают на вопрос «кто?» или «что?») Это здание — настоящий памятник архитектуры.  
Честность — лучшая политика.
Перед сказуемым стоят указательные слова «вот», «это» или «это есть» Семья — это наша опора в трудную минуту.
Свобода — вот главное богатство человека.
Один из главных членов (или оба) выражен неопределённой формой глагола  Курить — здоровью вредить.
Хотя бы один главный член — числительное или сочетание с числительным  Трижды пять — пятнадцать.
Мой рост — сто семьдесят пять сантиметров.
Время в пути — два часа.
Сказуемое представляет собой устойчивое выражение Его работа — бить баклуши.
Денег — кот наплакал.

Тире между подлежащим и сказуемым не ставится, если:

1. Сказуемое выражено прилагательным или причастием. 

Этот дом очень старый.
Задача решена.

2. Между подлежащим и сказуемым стоит сравнительный союз: как, словно, точно, будто, что.

Твои глаза как звёзды.
Его слова будто удар.

3. Подлежащее — личное или указательное местоимение. 

Я студент.
Это библиотека.

4. При сказуемом есть отрицание «не».

Чтение не наказание.
Он не начальник.

5. Подлежащее или сказуемое — вопросительное местоимение. 

Что это за здание?
Кто твой попутчик?

6. Между подлежащим и сказуемым есть вводное слово, частица, союз или обстоятельство

Мой отец, конечно, мастер.
Эта девушка теперь моя невеста.

Школьница учит правила русского языка
Основная разница между дефисом и тире в русском языке заключается в их природе: первый относится к орфографии, второй — к пунктуации.источник: magnific.com

Где еще ставится тире и зачем

1. В предложениях, где пропущен член, легко восстанавливаемый из контекста, тире помогает сохранить ритм фразы и избежать двусмысленности: 

Справа от дома — берёзовая роща, слева — заросший пруд.

Одни предпочитают отдых на море, другие — походы в горы. 

Собака — вперёд, охотник — следом. 

Молодым семьям — льготные кредиты.

На прилавке — свежие овощи и зелень.

2. Иногда тире выполняет не структурную, а стилистическую роль — оно выделяет, акцентирует отдельные члены предложения. Это авторский прием, характерный для художественной и публицистической речи. Тире помогает подчеркнуть неожиданность, противопоставление или пояснение. 

И опять пошел Иван — на этот раз к темному лесу.

И вот — дворец.

3. Когда в предложении сталкиваются два противопоставленных действия, свойства или субъекта, автор может использовать тире, чтобы зрительно и интонационно разделить их. 

Мне — бросаться в многопенный вал, вам — петь у ирландских скал.

Одним — слава, другим — забвение.

4. Тире может выполнять соединительную функцию. Оно указывает на пределы («от… до») в пространстве, времени или количестве, а также связывает имена собственные или нарицательные для обозначения совместного учения, явления, системы.

Москва— Кисловодск

Явление рубежа VIII — IX веков

В первые пять — шесть лет

Ему было 42—43 года 

Важно различать диапазон (значение «от… до») и приблизительное указание (значение «или»). 

В первом случае между словами или цифрами ставится тире, во втором — дефис. Путаница в этих правилах — одна из самых частых ошибок. 

Тире: пять—шесть лет, 5—6 лет, в июне—июле

Дефис: три-четыре часа, день-другой, три-четыре человека

5. Тире может связывать имена собственные или нарицательные в единое смысловое целое. Чаще всего такие конструкции обозначают совместное авторство (закон, учение), противоборство (матч, соревнование), систему отношений или сложную проблему. 

Важно помнить: между именами здесь ставится именно тире с пробелами, а не дефис — иначе может пострадать смысл (например, закон Бойля-Мариотта будет прочитан как закон одного человека с двойной фамилией).  

матч Каспаров — Карпов

отношения мать — дочь

Разница между коротким и длинным тире

В профессиональной типографике различают дефис, тире и длинное тире. Короткий вариант (en dash) применяют в цифровых диапазонах без пробелов: 5—6 лет. Длинный (em dash) используют во всех остальных случаях с пробелами: Москва — столица. Соединительное тире заслуживает отдельного внимания: в пространственных пределах (поезд Москва — Калининград) и в именных сочетаниях (закон Бойля — Мариотта).

Вопросы и ответы

Ниже ответили на частые вопросы читателей проекта. 

Можно ли в интернет-переписке ставить дефис вместо тире для скорости?

Технически это допустимо, но снижает грамотность текста. В официальных документах и статьях лучше использовать правильные знаки. 

Какие частые ошибки связаны с правилами постановки тире?

Многие не ставят тире там, где оно нужно, например, при пропуске сказуемого движения: «Татьяна в лес, медведь за нею». Или, наоборот, ставят тире в обстоятельственных оборотах без паузы и логического ударения: «На небе облака». Тире в этом случае — перебор. 

Другая типичная ловушка — постановка тире при сравнительных союзах (как, будто, словно) или при отрицании: например, ошибочно пишут «Жизнь — как сказка» или «Бедность — не порок», хотя в этих случаях тире не нужно. Также часто ставят лишнее тире при местоимениях («Она — учительница» в нейтральной речи — ошибка, правильно «Она учительница»).

Какие частые ошибки связаны с правилами постановки дефиса?

Самая частая ошибка с дефисом — неправильное написание слов с «пол-» (половина). Многие пишут дефис везде: «пол-дома», «пол-года», хотя правило гласит, что дефис нужен только перед гласной, буквой «л» и заглавной. В остальных случаях — нужно писать слитно (полдома, полгода). 

Список источников

1. Лопатин В. В. Правила русской орфографии и пунктуации. 2006.

2. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и литературной правке. 2010.

3. Мильчин А. Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора. 2021.

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