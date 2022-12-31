Чем опасны родительские манипуляции для будущего их ребенка

Часто взрослые не понимают, что делать, если малыш манипулирует родителями. Но, на самом деле гораздо чаще именно родители прибегают к манипуляциям, и это негативно сказывается на детях.

Взрослым несложно манипулировать малышом, и делают они это не из плохих целей, а для достижения послушания.

Но, они не понимают серьезность негативного влияния.

По сути манипуляция – это обман. Мама или папа обманывают чадо, чтобы добиться от него желаемых действий.

Мама или папа обманывают чадо, чтобы добиться от него желаемых действий. Часто они так поступают из-за страха и тревоги за малыша. Они постоянно его контролируют и требуют полного отчета, аргументируя это тем, что они его вырастили и воспитали.

Но, нельзя попрекать детей тем, что вы его родили и вырастили. Это прямая манипуляция, которая вызывает чувство вины.

Часто контроль и подобные упреки продолжают и после того, как ребенок вырос. В результате это портит отношения и мешает чаду стать самостоятельным человеком и строить свою жизнь.

Восприятие ребенком

Взрослые ошибочно полагают, что дети понимают лишь слова, но на самом деле они гораздо больше улавливают невербальные сигналы.

Уже с первых месяцев жизни малыш понимает настроение матери.

Если мама начинает обманывать, то малыш не понимает, почему она говорит одно, а чувствует другое.

В результате они, ощущая фальшь со стороны родителей, начинают не обращать внимания на собственные ощущения, и верить взрослым.

Во взрослой жизни такие люди не умеют слышать свою интуицию, и становятся жертвами мошенников и манипуляторов.

Как поступать детям

Если вы страдаете от манипуляций родителей, то вам стоит прислушаться к следующим советам:

· Простите маму и папу. Помните, что они так поступают не со зла, от любви к вам. Не забывайте, что у них есть право на ошибку.

· Не ругайтесь. Осознав поведение родителей, не нужно с ними ругаться. Вы не измените их поведения, а лишь испортите отношения с ними.

· Начните самостоятельную жизнь. Чтобы избежать постоянно чувство вины и контроля, необходимо как можно раньше начать самостоятельную жизнь. И после того, как вы съехали, не позволяйте маме и папе постоянно звонить вам или наведывать с целью контроля.

Родителям не стоит давить на жалость, вызывать чувство вины и контролировать детей.

Нужно уметь строить доверительные отношения без вранья и манипуляций. Только так вам удастся построить и сохранить близкие отношения.