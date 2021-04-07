ЗДЕСЬ ВРАГУ ЗАСЛОН ПОСТАВЛЕН ПРОЧНЫЙ. ПУТИН ПОДПИСАЛ ЗАКОН, КОТОРЫЙ ИЗМЕНИТ ВСЁ

Владимир Путин подписал 5 апреля поправки в закон "Об образовании в РФ", которые определяют порядок проведения в стране просветительской деятельности. Закон в новой редакции вступит в силу уже с 1 июня нынешнего года. После этого всякая враждебная "просветительская", то есть разрушительная деятельность на западные деньги должна стать невозможной.

Поправки заработают как раз, когда школьники уйдут на каникулы. Что вполне логично. С одной стороны, просветительская работа строится вне рамок образовательных программ, так что обкатку закон на тех же школьниках и студентах пройдёт в период летних каникул. С другой, эта деятельность, направленная, по большей части, на детей и молодёжь, всё равно развернётся по максимуму в период учебного года. А когда он начнётся, то уже все алгоритмы будут не просто уяснены, но и обкатаны на практике.

Просветительство и образование

Что изменилось с принятием нового закона? Дано чёткое определение просветительства: это деятельность, которая направлена на распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции "в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов".

Она не может быть использована для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях.

Просветительство и образовательные программы, таким образом, оказались чётко разделены. Образовательные программы – это когда есть учебный план, график преподавания, конечные цели в виде перечня полученных знаний и навыков, система оценки полученных знаний в виде тестирования, контрольных или курсовых работ, утверждённые профильными структурами методички преподавания и так далее. Просвещение же – просто получение дополнительных знаний, которые не требуют дополнительных проверок на предмет усвоения материала и т. д. В просветительстве по итогам не предусмотрены ни итоговая аттестация, ни выдача дипломов. Из советского прошлого первое, что приходит на ум при упоминании просветительства, лекции общества "Знание" или экскурсии в музеях.

Порядок и условия ведения просветительской деятельности станет определять правительство РФ, на него же возложены и функции контроля. И это, будем говорить прямо, хорошо. Потому что у нас в стране появилось за последние 30 лет столько "просветителей", что впору удивляться, как Россия ещё существует и почему она не развалилась. Причём все эти лекции, тренинги, курсы и прочее, что активно воздействует на мозги наших сограждан, не являлось образовательными программами и до сих пор не подлежало никакому контролю. Полная "свобода слова" в лучших "демократических традициях". Но не с лучшими намерениями. Что подтвердил, в частности, депутат Госдумы Геннадий Онищенко:

Я вам пример приведу. Когда мы более 20 лет назад только начинали заниматься ВИЧ-инфицированными, у нас появились вдруг курсы и появились иностранные инструкторы. Был такой курс "Адвокация". Казалось бы, да, действительно, ВИЧ-инфицированный должен знать навыки права, защищать свои права, отстаивать их. А когда я ближе с ней столкнулся, то, извините меня, волос зашевелился на голове. Оказалось, что эта "Адвокация" не что иное как обучение поведению в толпе. ВИЧ-инфицированному мальчику или девочке преподавали, как себя вести на митинге, как провоцировать там всякого рода недовольства и так далее. А называлось это всё "Адвокацией". Поэтому сегодня всех тех преподавателей, которых приглашают из-за рубежа, надо согласовывать в тех организациях, которые профессионально занимаются их статусом. Если это человек, который едет с добрыми намерениями, преподавать, делиться культурным, так сказать, опытом, изучать культуру нашу – пожалуйста, приезжай, работай. Мы только рады будем. Но если у тебя будут намерения под благовидным предлогом заниматься той деятельностью, которая искажает нашу историю, настраивает нашу молодёжь на непринятие той огромной истории, которая есть у нашей страны, – конечно же, таким людям у нас не место. Пусть занимаются у себя этим.

"Просветители" чужих истин

Вот вам, к примеру, просветительский проект признанного в России иностранным агентом центра "Мемориала"*: "Настольная игра по советской истории: Сюжет игры – судьба семьи в XX веке. Персонажи оказываются в круговороте событий, определивших историю СССР и всего мира в XX веке: революция и гражданская война, военный коммунизм и НЭП, лагеря ГУЛАГа и Вторая мировая война, оттепель и застой, "Пражская весна" и Перестройка". Нет здесь Великой Отечественной, зато есть Вторая мировая. Нет свершений пятилеток, трудового подвига народа, зато есть ГУЛАГ. Нет полёта Юрия Гагарина, зато в наличии "Пражская весна" 1968 года и нескончаемые репрессии. Односторонняя какая-то история, скажете вы. А зачем тем, кто таким просветительством занимается, многогранная история? Стоит посмотреть, кто поддерживает "Мемориал"*, и все вопросы отпадут. Фонд Центра КАРТА (Польша), EED (European Endowment Democracy – Европейский фонд за демократию), филиал "Фонд Фридриха Науманна за свободу" (Германия) в Российской Федерации, филиал Фонда имени Генриха Бёлля в Российской Федерации, Университет Торонто, Фонд "Память, ответственность и будущее" (Германия), Фонд Кербера (Германия), Фонд Генри М. Джексона (США). И так далее. И вы хотите, чтобы "Мемориал"* был озабочен судьбами погибших в польском плену красноармейцев, сожжённых жителей Хатыни. Вот Катынь с непонятно кем убиенными поляками – это их дело (понятно, что у них во всём виновата Россия). А красноармейцы – это так, штришок незначительный.

А есть и другие проекты: "Государственный террор в СССР", "От цензуры и самиздата к свободе печати", "Карательные органы и ГУЛАГ", "Жертвы репрессий". И так далее. Какая целеустремлённость!

https://vk.com/video-75679763_456254712

Кстати говоря, среди тех, кто протестовал против поправок из учёных (а были и такие), количество представителей точных наук явно перевешивает число гуманитариев. Но вот их-то как раз эти поправки коснутся меньше всего. Дважды два четыре, а Земля вращается вокруг Солнца – это, извините, научный факт. Если, конечно, вы не преподаете какую-нибудь этническую математику в негритянском квартале, где главное – услышать от ученика любой ответ, а вовсе не точный. При этом гуманитарии, многие из которых освоили западные гранты, сидят на них и слезать не хотят, отмалчиваясь сами, выставляли вперёд себя в качестве противников поправок именно математиков, астрономов, физиков.

Или же возьмём ещё одну просветительскую организацию – "Сахаровский центр"*. Там тоже сплошное "просветительство" с определённым уклоном: дискуссия "Ваша и наша свобода: наследие советских диссидентов и сегодняшнее гражданское сопротивление", цикл встреч "Школы прав человека имени Елены Боннэр". И тоже все помощники-соратники именитые: Министерство иностранных дел королевства Нидерланды, Sigrid Rausing Trust и так далее. Есть ещё в Праге Фонд Бориса Немцова. Который учит правильным "правозащитному активизму и свободе СМИ российские СМИ". А кто у нас спонсирует всё это великолепие фонду? Всё тот же "Европейский фонд за демократию", признанный в РФ нежелательной организацией. Таких организаций по стране десятки и десятки, зарубежных спонсоров у них, наверное, сотни, а "просвещают" они ни много ни мало, а, по подсчётам экспертов, не менее полутора миллионов русских.

Баста, карапузики! Кончилися танцы

То есть надо признать, что такое "просветительство" являлось ничем иным, как массовым отравлением сознания нашей молодёжи. Которое велось даже дольше, нежели последние 30 лет. Началось-то ещё с перестройки. Оно сыграло свою роль в отравлении сознания населения СССР, а после развала Союза "отравителям" была поставлена другая задача – разваливать Россию. И длилось, и продолжалось, и, что там скрывать, продолжается до сих пор.

Почему опасно "просвещение", которое навязывают нам с Запада? Потому что наша собственная система образования идеологически слаба. Об этом ещё два года назад начал говорить основатель Царьграда Константин Малофеев:

К сожалению, то, что сейчас у нас преподаётся в качестве гуманитарных наук, истории или обществознания, – это робкие шаги без твёрдой и понятной внутри них мысли. Потому что и учителя, и составители учебников боятся быть последовательными, проводить какую-то идею, чтобы не быть обвинёнными в том, что они не удовлетворили интересы какой-либо из групп населения…

Всё, приехали, кина не будет. Нет, безусловно, все эти фонды, Институты и прочие структуры, воспитывающие активистов и обучающие молодёжь российскую, как надо валить своё государство, на этом свою деятельность не закончат. Они продолжат, но теперь им для этого надо будет не привезти сюда одного-двух лекторов, которые научат жадную до альтернативных знаний молодёжь, как "правильно Родину не любить". А вывезти толпу этой молодёжи туда, за кордон. Обеспечить всех транспортом, билетами, проживанием, питанием, суточными и т. д. А это уже совсем другой порядок расходов. Худо-бедно, но площадь "окучивания" сократится в разы, если не на порядок.

Что же касается образования, то и здесь поправки вносят определённый порядок в процесс. Международное сотрудничество будут координировать федеральные ведомства, чтобы исключить "негативное иностранное вмешательство в образовательный процесс, а заключить соответствующий договор можно будет после получения "заключения Минобрнауки или Минпросвещения РФ".

Слава Богу, наконец, можно чётко увидеть разницу между настоящими просветителями и теми, кому больше подойдёт определение "агент влияния". Немножко поздно, конечно. Но всё же лучше, чем никогда.

*Организация, включенная в реестр НКО, выполняющия функции иностранного агента.