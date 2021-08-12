Минпросвет в роли лоббиста «Сберкласса» и могильщика детского здоровья



В преддверии нового учебного года главный банкстер РФ Герман Греф со своей цифровой платформой «Сберкласс» решил немного затаиться. При этом возглавляемый им спрут, проникший в государственные общеобразовательные организации по всей стране, продолжает расти и вытеснять традиционное образование. Операторы «Сберкласса» - АНО «Платформа новой школы» и ООО «СберОбразование» упорно не хотят делать публичными сведения о конкретных школах, вовлеченных в эксперимент. Более того, внедрение «Сберкласса» подчеркнуто не называется ими экспериментом, в отличие, например, от федерального проекта «Цифровая образовательная среда», в рамках которого всех школьников загоняют на электронную платформу ЦОС. Вероятно потому, что от участия в любом эксперименте можно отказаться, согласно Конституции РФ. Родителям школьников-участников эксперимента толком ничего не рассказывают о его сути, зато настоятельно просят подписать согласие на обработку ПД своих детей и молча переходить к новой «цифровой нормальности».



Почти в каждой ура-позитивной публикации в СМИ на эту тему нам сообщается, что проект «Сберкласс» «реализуется при поддержке глав субъектов РФ, Минпросвещения и направлен на повышение качества образования, внедрение современных методик и технологий обучения и развитие кадрового потенциала страны» . По имеющимся на сегодня данным (еще раз – точных сведений структуры Сбера не дают, хотя это публичная социально значимая информация), «Сберкласс» используется примерно 2500 школами в 65 регионах России.

Это 6% всех образовательных организаций страны, и цифра будет только расти.Возникает логичный вопрос – а на каком основании орган власти, отвечающий за госполитику и нормативное регулирование в сфере образования (Минпросвет) поддерживает проект псевдогосударственной кредитной организации, многие топ-менеджеры и 48% акционеров которой не являются резидентами РФ? Логичный ответ: видимо, на таком, что Греф де-факто является главным куратором министра Сергея Кравцова, занимая руководящее место в координационном совете по развитию образования при Минпросвете, а вице-президент Сбера и гендиректор «СберОбразования» Марина Ракова имеет самые тесные связи с Минпросветом – до марта 2020 года она занимала пост замминистра, руководила проектным офисом нацпроекта «Образование», а также готовила паспорт федерального проекта «ЦОС».Более того, по нашему мнению, действия федеральных и региональных чиновников, всячески поддерживающих и продвигающих «Сберкласс»,А вслед за этой уголовной статьей логично следуют и другие – из серии умышленного причинения вреда здоровью различной тяжести, в зависимости от того, какие последствия наступили для конкретного ребенка. Мы докажем свою позицию на одном ярком примере, при этом деятельность Сбера в российских школах дает множество поводов для «копания поглубже».Вот официальный рекламный слоган «Сберкласса»: «На уроках только с гаджетами».Гаджет, согласно общепринятому определению – «небольшое устройство, способное облегчить и усовершенствовать жизнь человека». То есть в данном случае речь идет о смартфонах и планшетах, хотя на рекламном плакате школьник в одиночестве «учится» в классе (он явно находится не дома – иначе рядом не стоял бы портфель) за компьютером. Что значит «на уроках только с гаджетами»? По смыслу это может иметь два значения: первое – на любом уроке обязательно должны использоваться гаджеты, не исключая при этом какой-то процент традиционного обучения с учителем, второе – на всех без исключения уроках при обучении должны использоваться ТОЛЬКО гаджеты (только электронные средства обучения).Второй вариант видится намного более реальным – вспомним презентацию Грефа на майском марафоне просветителей «Новое знание» под руководством первого замглавы АП Сергея Кириенко ). Глава Сбера рассказывал студентам о своем детище – «идеальном» учебном заведении будущего под названием «Школа 21».На слайде мы видим, что идеальной для Грефа является цифровая антитрадиционная школа: без учителей, без лекций, без оценок, для поступления в которую не надо сдавать экзамены или показывать диплом. А надо просто отдать свое «цифровое портфолио» на анализ нейросети, не вылезать из платформы и следовать прописанным для каждого индивида машинным алгоритмам, набирать личный рейтинг за выполненные игровые задания в формате тестов – и вот тогда вы станете очень «образованным и успешным». Платформа персонализированного обучения «Сберкласс» - неотъемлемая часть и концептуальное продолжение той самой «Школы 21», которую радостно презентовал Греф студентам. Она заточена под неизбежное вытеснение и полное замещение традиционного очного, человеческого, образования «учитель-ученик», и сам же банкстер на марафоне заявил, что через 5 лет все это случится. «Сберкласс» уже победно шагает по российским школам. И все заявления высоких представителей власти уровня президента, премьер-министра, того же министра Кравцова о «незаменимости живого обучения с учителем» - не более чем протокольно-успокоительные мантры.Но давайте дадим эксперименту Сбера небольшую фору и допустим, что «на уроках только с гаджетами» еще остается какое-то пространство для традиционных занятий. Суть все равно никак не изменится – мы видим активное продвижение тех же смартфонов и планшетов как абсолютного, необходимого блага в образовательном процессе. Еще раз напоминаем, все это делается при поддержке Минпросвета.Теперь читаем Постановление Главного госсанврача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (документ зарегистрирован в Минюсте 18.12.2020 № 61573, опубликован на официальном портале 21.12.2020 г. Еще раз – Греф со своим «Сберклассом», который уже вошел в 2500 школ России, утверждает: «на уроках – только с гаджетами». Роспотребнадзор в своих правилах для школ утверждает прямо противоположное: «мобильные средства связи недопустимо использовать для образовательных целей». А Минпросвет, в свою очередь, поддерживает и рекомендует проект «Сберкласс» Грефа.Когда ученые-гигиенисты запретили использование смартфонов для образовательных целей, наверно, они чем-то руководствовались. Наиболее значимый документ по теме вышел не так давно: «Методические рекомендации об использовании средств мобильной связи в общеобразовательных организациях» (Методические документы от 14.08.2019 12:00:00 № № МР 2.40150-19) – совместное руководство от Роспотребнадзора и Рособрнадзора . Приведем прямую цитату:В Приложении 1 к рекомендациям эксперты Роспотребнадзора и Рособрнадзора приводят многочисленные результаты исследований (преимущественно, авторства западных ученых), показавших отрицательные последствия использования устройств мобильной связи на здоровье детей.Среди выявленных отрицательных эффектов:Еще прямая цитата из документа:Из столь серьезного подхода очевидно, что смартфон – точно не безобидная всеспасающая познавательная чудо-игрушка, какой ее подают пиарщики «Сберкласса». Прилагаем к нашему материалу и саму Памятку от Роспотребнадзора. В ней, кроме прочего, сказано о необходимостиПроще говоря – мобильник надо держать подальше от развивающегося организма (хотя и для взрослого его вред очевиден).Со смартфонами разобрались, а что же с планшетами, которыми, согласно планам Минпросвета по стандартизации школ в рамках внедрения ЦОС, планируется снабдить бОльшую часть учеников и учителей в классах? Нет сомнений, что учебные планшеты с выходом в сеть будут формировать у маленьких школьников интернет-зависимость, ухудшать когнитивные навыки своей мультизадачностью, вызывать депрессии, расстройство сна… и далее по списку выше – почти полная тождественность с результатами исследования по смартфонам. Технически и практически планшет – тот же смартфон, только с бОльшим экраном и без функции прямых звонков (хотя есть сегодня и модели планшетов-звонилок).Пикантности истории придает тот факт, чтоА сейчас министр Кравцов яро поддерживает внедрение в школы машинного обучения и слоган «Сберкласса» «на уроки только с гаджетами». Может, это какой-то другой, трансформированный Кравцов? Мы не обладаем компетенциями для постановки психиатрических диагнозов, хотя в этом поле явно можно разгуляться.***Еще один очень яркий эпизод из серии клинической психиатрии произошел с министром Кравцовым 27 мая 2021 г., на расширенном заседании думского Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, посвященном возможному внедрению в школах «уроков» цифровой грамотности (цифровой гигиены). Вот что заявил лоббист образовательной платформы «Сферум» (в ее официальной рекламе от Минпросвета все дети пялятся в мобильные телефоны) в полемике с предпринимателем, специалистом по ИИ Игорем Ашмановым.«Нет, это не фейк!», – настаивал ведущий специалист РФ по искусственному интеллекту, но министр продолжал упорно гнуть свою линию и так и остался при «своем мнении» (смотрите этот спектакль самис 5:25 минуты).Тут на ум действительно приходят мысли о цифровой трансформации мозга Кравцова-2021, который «внезапно» стал жестко оппонировать Кравцову-2019. Во всяком случае, это точно не тот Кравцов, который всего два года назад, будучи главой Рособрнадзора, ставил свою подпись под методическими рекомендациями о безусловном вреде смартфонов для детей и необходимости их жесткого ограничения. СегодняПлатформа «Сферум» от корпорации Mail.ru Group, «Сберкласс» от транснационального по составу топ-менеджеров и юрисдикции частных акционеров Сбера – вот нынешние приоритеты г-на Кравцова. И***Есть, разумеется, и отдельные серьезные исследования по негативному влиянию смартфонов на зрение, опорно-двигательный аппарат детей, хотя в рекомендациях надзорных ведомств данный аспект незаслуженно обошли стороной. Тут мы процитируем доктора медицинских наук, заведующая лабораторией комплексных проблем гигиены детей и подростков НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ НМИЦ Минздрава России Марину Степанову:Также приведем мнение ведущего специалиста по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора, экс-директора НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей, члена-корреспондента РАН Владислава Кучмы. Ниже последуют цитаты из интервью Кучмы «Медицинской газете» (выпуск N 95 от 16 декабря 2016 г.), которое сегодня как никогда актуально:И снова мы видим, какКучма, как и Степанова, убежден:Он также отмечает, что в свое время существовал совместный координационный совет двух министерств (образования и здравоохранения), который возглавляли заместители министра. Совет регулярно собирался, обсуждал проблемы, находил пути их решения, а сейчас, когда здоровью наших детей в школах угрожает столь серьезная опасность, ничего подобного нет.***Приведенные нами выше рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора, а также Санитарные правила (СП 2.4. 3648-20), лежат в основе требований федерального законодательства в сфере защиты и профилактики детского здоровья, в частности – ч. 9 ст. 13 273-ФЗ «Об образовании»:Концептуальная основа «Сберкласса» с доминирующей ролью гаджетов в обучении вопиюще противоречит данным требованиям.И это мы еще не разбирали суть программы «Сберкласса». А там все еще круче: нашим детям по факту навязывают новых «героев» вроде сатаниста Рокфеллера или Билла Гейтса.Но и уже описанного достаточно чтобы сделать однозначный вывод: «Сберкласс» должен быть немедленно запрещен к использованию в общеобразовательных государственных учреждениях. И добиваться этого придется нам с вами - родителям: рассчитывать на поддержку государства лице профильного министерства и контролирующих ведомств тут не приходится.Если же в стране остались честные силовики, то им давно пора провести тщательное расследование деятельности лоббистов и выгодоприобретателей этого проекта. Чиновники типа Кравцова, которые ранее сами писали о запрете гаджетов для детей, если они психически здоровы, не могут не осознавать, что они делают. А значит, по ним уверенно плачет упомянутая нами ст. 237 УК РФ («Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей»), а также статьи по нанесению вреда здоровью детей различной тяжести – в тех школах, которые уже «подсадили» на «Сберкласс».В преддверии нового учебного года хочется обратиться к родителям. Дорогие мамы и папы! Не надо бояться «Сберкласса» и прочих «цифровых образовательных платформ» – надо с ними бороться, использовать законное право на отказ от «цифровой школы» и всех ее элементов. А тех, кто преступно их внедряет – привлекать к ответственности.РИА Катюша