Ветрянка. На вопросы отвечает педиатр

Ни для кого не секрет что основное проявление ветрянки – это высыпания на коже. Но среди сыпных детских инфекций ветрянка не единственная. Поэтому обо всем по порядку.

Высыпания при ветрянке появляются почти одновременно с повышением температуры тела. Первые элементы сыпи можно обнаружить на волосистой части головы, но вскоре они появляются на лице, туловище и конечностях.

При этом вначале каждый элемент сыпи имеет вид мелкой папулы (элемент без содержимого), которая в течение нескольких часов превращается в пузырёк с напряженными блестящими стенками. Большинство их окружено узкой ярко-розовой каемкой и имеет «пупковидное» вдавление в центре. Через 2-3 дня пузырьки подсыхают и на их месте образуются корочки, которые отпадают через 2-3 недели. При ветрянке на одной части тела можно встретить элементы сыпи во всех трех проявлениях, а каждая новая волна высыпаний сопровождается температурной свечкой. Новые элементы на коже появляются в течение 5 дней и беспокоят сильным зудом. Высыпания иногда можно обнаружить и на слизистых оболочках: во рту, или на гениталиях.

Теперь о заразности. Вирус ветряной оспы – один из семейства герпес-вирусов, — распространяется воздушно-капельным путем, может проникать через коридоры в соседние комнаты и даже с одного этажа на другой, недаром назван ветряным. Инкубационный период (во время которого происходит активное размножение вируса в организме, но клинически это никак не проявляется) может длится от 10 до 21 дня. С последнего дня инкубационного периода до 5-го дня высыпаний больной ветрянкой заразен для окружающих. Максимум заболеваемости приходится на осенне-зимний период.

Болеют в основном дети из организованных коллективов.

И неужели все страдания зря? – Нет, после перенесенной ветряной оспы человек в качестве бонуса получает пожизненный иммунитет. Но встречаются случаи повторного заболевания ветрянкой у детей или опоясывающим герпесом у взрослых (также обусловлен вирусом ветряной оспы) на фоне значительного снижения иммунитета.

Случается ли бессимптомное течение? Отсутствие температуры?

Бессимптомное течение и отсутствие температуры встречается, но очень редко. Бывает, что температура повышается, но очень умеренно, например до 37-37,5°С. Как же в таком случае узнать, была ветрянка, или же все обошлось только подозрениями? – В этом случае единственный достоверный способ – это анализ крови на наличие антител к вирусу ветряной оспы (Varicella Zoster) с определением их авидности.

Можно ли мыться в острый период ветряной оспы? Как обрабатывать гениталии, на которых имеются высыпания?

Мытье в период высыпаний приведет к более быстрому их распространению по всей поверхности тела, поэтому следует воздержаться от водных процедур до 5 дня высыпаний включительно. А с 6 дня можно аккуратно принимать душ.

Как правильно лечить ветрянку?

Лечение ветрянки симптоматическое, т.е. направлено на снижение негативного воздействия симптомов заболевания:

– Обработка высыпаний.

– На весь период заболевания следует принимать больше жидкости для уменьшения интоксикации.

– При повышении температуры выше 38,5°С целесообразно снизить ее препаратом на основе Парацетамола или Ибупрофена. При высокой температуре тела, именно при ветряной оспе, нельзя давать в качестве жаропонижающего средства аспирин (ацетилсалициловую кислоту) — высока вероятность осложнений со стороны печени. Сочетание ветрянки и аспирина очень нежелательно для печени.

– Для уменьшения зуда могут помочь антигистаминные препараты: у детей раннего возраста разрешены Фенистил и Зодак. В более старшем можно принимать Супрастин, Кларитин и др.

В самых тяжелых случаях в лечении назначают противовирусные препараты (Ацикловир), но в связи с выраженным токсическим влиянием на печень применение их самостоятельно запрещено.

Чем эффективнее всего обрабатывать высыпания? Что делать, чтобы предотвратить «выбаливание», т.е. оспины?

Обрабатывать высыпания принято для снижения зуда, профилактики нагноения элементов сыпи и ускорения их подсыхания. Обычно принято обрабатывать высыпания анилиновыми красителями – зеленкой или фукорцином. Существуют и более современные, не красящие кожу средства, например «Каламин лосьон», «ПоксКлин» и др.

Выбаливание, то есть дефект кожи, появляется при нарушении целостности пузырька. Чаще всего это случается когда дети начинают расчесывать их. Для предотвращения этого детям нужно покороче подстричь ногти, стараться их чем-нибудь отвлечь; маленьким детям полезно одевать рукавички, а с большими важно договориться, рассказать про последствия расчесывания, т.к. уследить за ними бывает сложно. А для снижения зуда дать антигистаминный препарат. Желательно также избегать перегрева: чем больше ребёнок будет потеть — тем сильнее будет зуд.

Правда ли, что ветрянкой лучше переболеть в детстве?

Действительно правда, т.к. во взрослом возрасте эта детская инфекция переносится гораздо тяжелее. Я сама переболела ветряной оспой уже во время учебы в медицинском институте. Никому не пожелаю тех испытаний, которые сопровождали обычную детскую инфекцию.

Есть ли какие-то особенности течения ветряной оспы у аллергиков, астматиков?

Ветряная оспа, как и любое инфекционное заболевание, может провоцировать обострение аллергической патологии у предрасположенных детей. Поэтому на время заболевания важно исключать факторы, которые могут усугубить течение аллергической патологии: соблюдать диету, гипоаллергенный быт, принимать базисную терапию, если она была назначена лечащим врачом. И не забывать, что любое обострение должно контролироваться врачом-аллергологом.

Какова профилактика ветрянки, и нужно ли ею заниматься?

В нашей стране в национальный календарь прививок не включена иммунизация от ветряной оспы, хотя такая вакцина существует и в центрах вакцинации ее можно ввести. Напряженность иммунитета после перенесенного заболевания выше, чем вакцинального. Но заболевание, к сожалению, может протекать с осложнениями – ветряночным энцефалитом, пневмонией, или гнойным поражением кожи. Регистрируются они в основном у ослабленных детей. Поэтому говорить о нецелесообразности вакцинации не стоит.

Для профилактики распространения инфекции больных изолируют дома до 5-го дня со времени появления последнего свежего элемента сыпи. Дети, не болевшие ветрянкой, подлежат разобщению и наблюдению с 11 до 21 дня с момента контакта.

И еще. Дорогие мамы! Любое высыпание у ребенка, сопровождающееся повышением температуры тела, подлежит осмотру врачом-педиатром. Но не торопитесь обрабатывать зеленкой все пятна, точки, пузырьки и другие элементы, которые могут появляться на коже у ребенка. Не каждая сыпь является ветрянкой, а причины высыпаний очень многообразны. Закрашенные элементы сыпи очень усложняют ее диагностику для врача-педиатра. Оставите появившиеся элементы, или хотя бы часть из них, необработанными, даже если вы на 100% уверены, что кроме ветрянки за ними ничего не может скрываться. Несколько часов не сыграют никакой роли, а точный диагноз может помочь вовремя начать правильное лечение.

С любовью и пожеланиями здоровья, врач-педиатр Чумак Надежда Михайловна

Обращаем ваше внимание, что информация, представленная на сайте, носит ознакомительный и просветительский характер и не предназначена для самодиагностики и самолечения. Выбор и назначение лекарственных препаратов, методов лечения, а также контроль за их применением может осуществлять только лечащий врач. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом.