Трагедия в Горках-2 шокировала и учителей, и детей и родителей. Что скажет Минпросвещения?

Насильственные преступления в школе, совершенные учениками, становятся явлением, а не редким чрезвычайным происшествием.

Если прошлогодняя история, когда семиклассник принёс на урок молоток, чтобы пробить голову девочке, прогремела , как сенсация, то теперь уже и до поножовщины дошло. В Подмосковье девятиклассникмальчика из младших классов в школе Одинцовского района.

Самое чудовищное, что несовершеннолетний одинцовский убийца сделал селфи с уже мёртвым десятилетним мальчиком. На память.

Что происходит в наших школах? Почему такое стало возможно? На этот вопрос «Свободной Прессы» ответили несколько спикеров, работающих с молодежью.

Профессор Высшей школы экономики и бывший руководитель СПЧ при президенте России Михаил Федотов видит ситуацию так:

— Всегда нужно разбираться, что толкнуло ребёнка на такое зверское поведение, каждый случай индивидуален. Это может быть какая-то ситуация в семье, или в школе его травили. Буллинг стал очень большой проблемой не только у нас, а во всём мире. А, может быть, у этого парня проблемы с психикой, на которые вовремя не обратили внимание взрослые.

В преступлениях, которые совершаются детьми, виноваты взрослые. И другая причина — в обществе терпимость к насилию достигла нетерпимого уровня.

«СП»: Есть информация, что убийца был участником молодёжного экстремистского движения, раскрученного в интернете.

— Я думаю, самое главное, чтобы родители занимались воспитанием своих детей, а не передоверяли это телевизору или интернету. Детьми нужно заниматься, если вы ребёнка родили, то нужно понимать, что это — огромная ответственность. И уж будьте любезны — прямо с роддома начинайте уделять ребёнку всё необходимое внимание. Начинайте его воспитывать в духе общечеловеческих ценностей, например — изложенных в Нагорной проповеди.

«СП»: Роль государства в воспитании детей тоже нужна, на мой взгляд. Какой она должна быть?

— А государство должно помогать семье. Оно не должно брать на себя функцию родителей, если только ребёнок не сирота. Если родители есть — государство не должно их заменять, а должно помогать родителям. И, в том числе, стимулировать родителей, чтобы они занимались своим ребёнком. И эти стимулы должны быть скорее пряниками, чем кнутами.

«СП»: Прежде, чем убить младшего школьника, этот девятиклассник сначала побил охранника. Что же это за охрана такая в наших школах?

— Я время от времени посещаю школы, где учатся мои внуки и внучки. И в качестве охранников я там вижу либо женщин преклонного возраста или тщедушных старичков.

Во Франции, когда я там работал, я видел, что школы и окружающие территории охраняла полиция. Особенно — в те часы, когда школьники приходят на занятия, и когда они уходят. Полиция смотрела, чтобы дети не попали под машину, чтобы их никто не обидел, и чтобы всё было в порядке.

Вот таким должно быть отношение к школьникам и у нашего государства.

Председатель Русского литературного общества, руководитель спецпроектов «Литературной газеты» Александр Чистяков считает, что часть вины за такие страшные происшествия лежит на школе — не с конкретным номером, а на школе, как системе.

— Среди подростков моральных уродов хватало всегда, и на национальной почве проблемы тоже существовали даже в интернациональное советское время. Всё зависит от домашнего воспитания, от того как к этому относится в семье, во дворе, в тусовке…

Просто сейчас проблема обострилась из-за того, что школа перестала выполнять воспитательную функцию. Школы сегодня не имеют возможности надавить на родителей, подать на них в суд, перевести трудного ребёнка в школу для неблагополучных детей или обратиться в детскую комнату милиции.

У нас сейчас родители имеют больше прав, чем школьные учителя. Из-за этого проблема стала намного острее.

Учитель с 50-летним стажем работы (ГБОУ «Школа 1371 «Крылатское») Елена Зубова полагает, что в школе необходимы психиатры:

— Инциденты, происшедшие в школах Одинцова и Петербурга (днём ранее, чем разыгралась трагедия в подмосковной школе, в ГБОУ № 191 Санкт-Петербурга подросток напал на учителя математики с ножом, потом ранил себя и ещё одного ребёнка, — «СП») поражают не только близкими датами, но и использованием одного и того же холодного оружия, абсолютно доступного каждому.

Связь этих преступлений очевидна: они инициированы организаторами экстремистских организаций, созданных для подростков со сломленной психикой.

Чтобы этот ужас не повторялся, необходимо выявлять психические отклонения у детей как можно раньше. К сожалению, граждане нашей страны как огня боятся слова «психиатр», в отличие от европейцев и жителей США. При приёме в 1 класс уже понятно, что у ребенка есть проблемы, но справляться с ними почему- то предлагается не врачам, а школьным психологам, что невозможно.

«СП»: Какова ответственность учителя за такие происшествия, которые учиняют дети?

— На классного руководителя возлагается обязанность выявлять и контролировать детей с неадекватным поведением, замечать характерные порезы или тату на руках, выкрики экстремистской направленности.

В Москве, в электронном журнале, уже несколько лет существует тревожная кнопка: нажав на нее, учитель информирует о том, что ситуация с ребенком может выйти из-под контроля. Надо отметить, что сразу же с этим учеником и родителями начинают работать высококвалифицированные специалисты.