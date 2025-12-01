Зачем лечить кариес молочных зубов у детей?

Ухаживать за молочными зубами ребенка нужно с первого дня их появления и не игнорировать первые признаки кариеса. Об этом напомнила родителям детский стоматолог Екатерина Кузина.

Чем опасен кариес молочных зубов?

По словам специалиста, бактерии в полости рта ребенка начинают размножаться сразу, даже если ему лишь восемь месяцев.

Безэто приводит к кариесу, и у малыша начинают темнеть едва прорезавшиеся зубки. Во-первых, у ребенка развиваются серьезные осложнения, включая воспаление внутренних тканей зуба.

«Нервы есть и у молочных зубов. И при их воспалении (пульпите) они очень сильно болят», — рассказала стоматолог в беседе с kp.ru.

Во-вторых, кариес может распространяться на соседние зубы, а в-третьих, повлиять на здоровье постоянных зубов.

«Из-за воспалительных процессов могут быть повреждены зачатки постоянных зубов. Есть риски, что коренные зубы прорежутся уже с кариесом», — предупредила Кузина.

Чем чистить зубы ребенку?

Эксперт советует использовать специальные детские средства для ухода за полостью рта. У них есть маркировка «от 0 до 3». Также важно регулярно отводить ребенка на профилактические осмотры к специалистам, которые подскажут правильный уход за его зубками.