О ситуации с показом фильма «Оно» школьникам: Детского омбудсмена тоже надо уволить





На днях произошли два показательных события. Сначала получила широкую огласку новость об увольнении школьной учительницы из подмосковной Балашихи за показ фильма ужасов «Оно» на уроке русского языка.



Инцидент возник после того, как ученица девятого класса рассказала родителям о произошедшем. Родственники тут же сообщили об этом в соцсетях. «Учитель русского языка вместо того, чтобы преподавать русский язык, просто включила ученикам фильм ужасов «Оно». Где это видано, вместо того, чтобы учить наших детей в школе, им просто калечат психику», — написала женщина на одном из подмосковных порталов. В школу отправили проверяющих, а по итогу мероприятий преподавателя уволили.



Но дальше события стали развиваться весьма своеобразно. Подмосковный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишоновавыступила в защиту учительницы из Балашихи.









По мнению омбудсмена, маркировка кинофильмов «18+» носит рекомендательный характер, и преподаватель имеет полное право взять на себя ответственность за показ триллера подросткам.



Ксения Мишонова: «Я не осуждаю учительницу из Балашихи, которая показала фильм «Оно» учащимся восьмого класса. Думаю, что она хотела таким образом найти контакт с детьми, показать, что у них есть общие интересы. Я и сама люблю Стивена Кинга. Мой приятель, журналист и кинокритик Антон Долин сказал, что этот фильм очень даже подходит для такого возраста».



Омбудсмен также выразила сожаление в том, что из-за этого инцидента учитель потеряла работу. «Она написала заявление по собственному желанию из-за того, что на нее пожаловались. Никаких репрессий в отношении нее нет. Уверена, что она без проблем трудоустроится в другую школу», – заявила Ксения Мишонова.



Считаем эту ситуацию крайне показательной – так как она на примере детского омбудсмена наглядно демонстрирует, какого уровня чиновники у нас назначены защищать интересы детей. Простым родителям очевидно, что подобные фильмы ничего кроме вреда детям принести не могут и опасны для их психики, а профессионалу, занимающему столь высокий пост и получающему зарплату как раз за работу с детьми, эти простые истины непонятны, и она позволяет себе публично говорить о приемлемости демонстрации фильмов ужасов школьникам. Кроме того видно, на чьё мнение опираются чиновники при оценке фильмов.



Прикладываем два видеообзора: первый посвящён системе кинокритики в России и конкретно деятельности Антона Долина, на которого ссылается подмосковный уполномоченный по правам ребенка Ксения Мишонова. А во втором ролике рассказывается о смысловом посыле фильма «Оно» и о том, как его просмотр влияет на детей и в целом на массовую аудиторию. Этих двух видеообзоров достаточно, чтобы сделать однозначный вывод о том, что детского омбудсмена тоже надо уволить как минимум за некомпетентность.



Российские кинокритики – кто они? Деятельность Антона Долина







О смысловом посыле фильма «Оно». Влияние картины на психику детей.







Источник: Научи хорошему