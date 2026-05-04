Как грамотно использовать антибиотики: четыре правила для родителей

К сожалению, проблема устойчивости к антибиотикам – это проблема не одного конкретного человека, а всего населения мира в целом.
Согласно отчету, в США от устойчивых к антибиотикам бактерий ежегодно умирает около 35 000 человек. Если к этому числу добавить около 13 тысяч смертей от Clostridioides difficile (это главный возбудитель псевдомембранозного колита — тяжелого инфекционного заболевания прямой кишки; часто возникает в случае уничтожения флоры кишечника из-за использования антибиотиков. — Прим. ред.), что также связано с использованием антибиотиков, то получится население небольшого города.
Чем опасны инфекции, вызванные устойчивыми бактериями:
- длительное и тяжелое течение заболевания;
- могут потребоваться более сильные лекарства;
- больше смертей, вызванных бактериальными инфекциями.
Давайте поговорим о безопасности использования антибиотиков.
Антибиотики не лечат вирусы!
Это так просто и понятно ровно до тех пор, пока не заболевает ваш собственный ребенок. Именно в тот момент родители пытаются сделать все, чтобы малыш выздоровел побыстрее. Но!
Использование антибиотиков при вирусной инфекции:
В этом вопросе как пациенты, так и врачи играют огромную роль. Врач должен назначать антибиотики только тогда, когда инфекция вызвана бактерией.
Если врач сомневается в необходимости использования антибиотиков, должно быть назначено наблюдение и/или дополнительное обследование. Пациент, в свою очередь, не должен требовать назначения антибиотиков в тех случаях, когда врач говорит, что они не нужны.
Согласно данным за 2017 год, в США (где антибиотики назначаются на порядок реже, чем в России, и их невозможно купить без рецепта), около 30% антибиотиков назначаются без показаний. У нас же этот показатель даже посчитать невозможно. Думаю, не преувеличу, если скажу, что порядка 80% антибиотиков в РФ назначаются без показаний.
Не назначайте антибиотики себе и своим детям самостоятельно
Только врач может решить, нужен антибиотик в данном случае или нет. Не существует 100% точных методов диагностики бактериальных инфекций. Даже имея знания и опыт, врачу порой сложно разобраться, нужен антибиотик или нет. И иногда врачи занимают выжидательную позицию, чтобы убедиться в необходимости использования антибиотика.
Многие родители пытаются научиться расшифровывать анализ крови и назначать антибиотик на его основании. Но, к сожалению, ни общий анализ крови, ни С-реактивный белок не дают точный ответ о необходимости использования антибиотиков.
Следуйте инструкциям для правильного использования
Когда вам назначают антибиотик для лечения бактериальной инфекции, важно принимать лекарство точно в соответствии с указаниями. Вот еще несколько советов по правильному использованию антибиотиков.
- Принимайте антибиотики так, как это предписано. Важно принимать лекарства в соответствии с назначением врача, даже если вы чувствуете себя лучше. Если лечение прекращается слишком рано, и вы снова заболеваете, оставшиеся бактерии могут стать устойчивыми к антибиотику, который вы принимали.
- Не пропускайте дозы. Антибиотики эффективны, когда они принимаются в соответствии с назначением.
- Не используйте антибиотик, который остался у вас после предыдущей инфекции. Препарат назначается врачом в каждом конкретном случае в соответствии с его необходимостью и предполагаемым возбудителем. Поэтому в следующий раз препарат может быть другим.
- Не принимайте антибиотики, прописанные кому-то еще. Они могут не подходить для вашей болезни, могут задержать правильное лечение и ухудшить ваше состояние.
- Поговорите со своим врачом. Задавайте вопросы, особенно если вы не уверены, что антибиотик необходим, или возникли опросы о правильности использования.
- Все лекарства имеют побочные эффекты. Сообщите врачу, если у вас появились необычные симптомы или побочные эффекты. Возможно, вам придется завершить лечение другим антибиотиком.
Не пренебрегайте профилактикой
Все мы знаем, что предотвратить заболевание намного проще, чем его лечить. Так, например, мы можем защитить детей от очень многих инфекций с помощью вакцинации. Это коклюш, дифтерия, пневмококк, менингококк, гемофильная инфекция, грипп (который вызывает тяжелые пневмонии).
Только введение вакцины от пневмококковой инфекции смогло сократить на 67% инвазивные пневмококковые инфекции (пневмонии, отиты, менингиты) и более чем на 90% снизить заболеваемость антибиотикоустойчивыми пневмококковыми инфекциями.
