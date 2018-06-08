Мышка из преисподней. Филолог и психолог о тайном смысле русских сказок

На экранах кинотеатров — очередная экранизация произведения русского фольклора. Вслед за «Иваном-Царевичем» и «Тремя богатырями» вышла премьера мультфильма по былине «Садко»

В чем уникальность русских сказок и былин? Почему они не устаревают и по-прежнему успешно издаются и экранизируются? Новости СМИ2

АиФ.ru объясняют специалисты — кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка и литературы историко-филологического факультета Челябинского государственного университета Галина Вардугина и кандидат психологических наук, доцент кафедры специальной и клинической психологии ЧелГУ Евгения Ситкина.

«Восприятие мира, в том числе и сказочного, у взрослого и ребёнка существенно различается, — считает Евгения Ситкина. — Так, ребёнку-дошколёнку при знакомстве со сказками „Репка“, „Теремок“, „Курочка Ряба“ никогда не приходит в голову вопрос: „Каких размеров должна быть репка, что с ней не может справиться мужчина?“; „Разве могут мирно в одном доме-теремке жить мышь, заяц, лиса и волк?“. Все потому, что сознание ребенка не рационально, ребёнок „мыслит“ действиями и образами.

С точки зрения психологии не сказка учит ребёнка моделям поведения и реагирования, а ближайшее окружение, значимый взрослый. Вежливость, доброта, смелость, грубость — все это отражение окружения ребёнка и полученного им опыта. Сказка же помогает придать смысл происходящему в реальной жизни».

«Сказки не сразу стали репертуаром для детей, — говорит Галина Вардугина. — Ведь в них испытания, подчас очень суровые, расплата за совершённое зло часто удивляют и даже отталкивают современного человека, живущего но иным нормам морали. Любые сказки могут показаться жестокими, поэтому задача фольклориста — добраться до мифологических и культурных архетипов, прояснить, какие представления лежат в основе популярного сказочного сюжета.

Когда сказки стали достоянием детской аудитории, в них появилась назидательность, поучительность. В ней отражаются ценности народа: доброта, сострадание, победа духовной силы над физической. Утверждение победы добра над злом, порядка над хаосом определяет смысл сказки».

Колобок

Фото: Shutterstock.com

Евгения Ситкина, психолог:

«Перед слушателем и читателем при повторном обращении к уже знакомой сказке могут открываться новые ее грани. Ребёнок до двух лет при восприятии этой сказки как бы и не замечает, что в конце главного героя не стало. Малыш снова и снова просит повторять простой сюжет, где в песенке Колобка однотипно повторяется его история, с каждым разом дополняясь новым событием. Для ребенка эта сказка — помощник в первых шагах на пути восприятия такого важного и сложного феномена, как «время». Циклический характер сказки играет огромную роль в различении временных категорий: «что сначала», «что потом». А поскольку к этому возрасту ребёнок опытным путем освоил «закон неисчезаемости», кратко формулируемый так: «Если что-то есть, оно есть», то за исчезнувшего Колобка он пока не переживает. Позднее, примерно к 3-4 годам, в сознании ребенка происходит разделение мира на «хороший-плохой», и вот тогда, читая всю ту же сказку «Колобок», он активно эмоционально переживает за «хорошего» Колобка и сердится на «плохую» лису. Ну а с 4-5 лет в сознании ребёнка происходит еще один важный переворот: он начинает понимать, что жизнь конечна, что существует смерть. И тогда, опять-таки, слушая сказку Колобок, он способен установить связь: «Колобка не стало, значит, доверять чужим может быть опасно».

Галина Вардгина, специалист по устному народному творчеству:

«Есть несколько трактовок этого сюжета. Старик и старуха олицетворяют собой семью. По просьбе старика испечен колобок, то есть перед нами модель патриархальной семьи с оседлым земледельческим укладом. Почему именно Колобок является главным героем? У славян существовал культ хлеба («Хлеб — всему голова»). Безусловно, хлеб для русского человека имеет сакральный смысл. Колобок — существо живое, и в нем есть такие человеческие качества, как незнание жизни и тщеславие. Звери в сказке чередуются по исконно славянской градации, представляя собой устойчивые качества: заяц — трусость, волк — грубую силу, лиса — хитрость. Как бы ни был ловок и хитер Колобок, лиса оказалась еще хитрее. Тем самым сказка учит, что рано или поздно найдется то обстоятельство, которое окажется сильней нас. Печальный финал поучителен, и это является закономерностью для сказок, которые рассказывали детям. Недаром в эпосах многих стран есть сюжеты, подобные «Колобку».

«Курочка Ряба»

Фото: Shutterstock.com

Евгения Ситкина:

«В „Курочке Рябе“, пожалуй, самой „малышковой“ сказке, взрослые с трудом находят смысл. При этом малыши раз за разом просят ее повторить и непременно с теми же интонациями и жестами, в чем же ее секрет? И хотя некоторые исследователи находят связь образа яйца, мышки, рябой черно-белой курицы с древними мифами о рождении Вселенной, о конце мира, будем проще и посмотрим на сказку глазами ребёнка. Психологически малыш не осознает, что такое „плохо“ или „хорошо“, и прежде чем он научится использовать предметы по их назначению, пытается использовать их по-другому, в том числе разбирать и ломать. Экспериментируя с предметами и разбирая их, маленькие дети познают мир, его устройство. В „Курочке Рябе“ для малыша тот же эксперимент, только выраженный словом: „били, били не разбили“. Рука об руку с любым действием ребёнка идут ответные эмоции родителя, исходя из которых, еще не понимая смысл слов, ребёнок научается, что можно и что нельзя. Так и в сказке „Курочка Ряба“ действие сопровождается эмоцией: разбилось яичко, дед с бабой плачут».

Галина Вардугина:

«Самая странная сказка славян — „Курочка ряба“. Сюжет ее известен и в восточнославянском фольклоре.

Согласно некоторым исследованиям, в „Курочке Рябе“ отражается глубинный слой мифопоэтических представлений, сказка содержит в себе космогоническую модель мира, разделенного на верхний, средний и нижний миры. При этом средний мир (Землю) воплощают дед, баба и курочка ряба, нижний мир (преисподнюю) — мышка, а верхний мир — золотое космическое яйцо.

Борис Заходер считал, что „Курочка Ряба“ — это сказка о человеческом счастье: „Счастье — это золотое яйцо — люди бьют его и так и эдак, а пробежала мышка, хвостиком махнула...“. Утешением стариков становится предложение курочки Рябы о сотворении яйца не золотого, а простого. Это простой мир, со всеми несправедливостями и удачами, со всем плохим и хорошим, что в нем есть. Мир такой, какой он есть. Все, на этом сказка кончается. Даже сам момент создания мира не обозначен, обозначен момент объяснения, почему мир таков, какой он есть».

«Теремок»

Иллюстрация: Commons.wikimedia.org

Евгения Ситкина:

«В сказке „Теремок“ происходит познание мира внешнего и внутреннего (все гости теремка приходят извне и, представившись, попадают внутрь). Разделение мира на внешний и внутренний свойственно детям, начиная с трехлетнего возраста, они уже отделяют себя от взрослых, выделяют свойственные им желания, начинается процесс выстраивания границ. Подобно тому, как дети, ставя кубик на кубик, испытывают, когда же конструкция рухнет, они испытывают своими действиями родителя на предмет того, что можно и что действительно нельзя. В сказке „Теремок“ символически происходит испытание границ домика, в определенный момент он не выдерживает и ломается, у всего есть предел... Несколько позже взрослые будут давать ребёнку на примере этой сказки уроки дружбы, важности коллективных дел, но какие еще смыслы, помимо законов границ, ребёнок вынесет из опыта сказочных героев, зависит от его собственного жизненного опыта и примера близких взрослых».

Галина Вардугина:

«В духовной жизни первобытного общества, где главным источником существования служила охота, тотемистические представления занимали большое место. Охотничьи рассказы, наблюдения за повадками животных, их взаимоотношения с человеком, а также рассказы, возникшие из реальных событий с участием животных, со временем превратились в легенды, где животные были антропоморфны, то есть похожи на людей, имели одежду дома, умели разговаривать. Затем эти легенды стали сказками, произведениями словесного искусства. Сказки о животных — органический синтез верований, связанных с животными, бытовых рассказов, мифов и легенд.

Сказки, в которых основными персонажами являются домашние животные, в большинстве своём относятся к более позднему периоду.

„Теремок“ относится к числу кумулятивных, то есть действие многократно повторяется. Очевидно, в ранних вариантах содержало в себе идею добрососедства, „в тесноте, да не в обиде“. Сказка строится на гиперболе вместимости внутреннего пространства теремка. „Теремок“, в котором медведь-пригнётыш разрушил домик, учит очень важному — всему и во всём должна быть мера.

Существует несколько версий сказки, где изменяется число персонажей и конец: например — медведь раздавил домик, и звери разбежались, или строят все зверушки вместе новый дом, лучше прежнего».

«Волк и семеро козлят»

Кадр из фильма

Евгения Ситкина:

«Тему опасности, границ, запретов поднимает эта сказка. Психика человека содержит инстинкты самосохранения и сохранения своего потомства, в соответствии с которыми происходит деление окружающих людей на „своих“ и „чужих“. В период, когда ребенок начинает отделять себя от близких, искать автономности и самостоятельности, возникает проблема определения границ допустимого-недопустимого. Сказка показывает опасность, которую дети не всегда могут самостоятельно распознать, обосновывает необходимость следовать запретам и ограничениям родителей. Несколько позже, вырастая, ребенок поставит это правило под сомнение и расширит свои границы, но это уже истории более „взрослых“ сказок».

Галина Вардугина:

«Волк и семеро козлят» — сказка братьев Гримм, опубликованная в составе цикла сказок в 1812–1815 году. Она получила распространение в России в XIX веке, вошла в устное народное творчество и с некоторыми изменениями в сюжете получила статус «русской народной сказки».

В сказках о животных встречаются такие архаические мотивы, как заманивание волка в западню и убийство. Это древние сюжеты, отразившие охотничьи приёмы. С другой стороны, здесь древнейший мотив об оборотничестве волка (волкодлака, вервольфа) постепенно заменяется мотивом переодевания с целью проникнуть на запретную территорию. Очевидно, еще более поздним является мотив победы материнского начала, более слабой козы над грубой силой волка.

Из этой истории дети веками узнавали о жизненно важных законах поведения: послушании, недоверии к незнакомцам.

«Морозко»

Кадр из фильма «Морозко», 1965 год.

Евгения Ситкина:

«С пяти лет у ребенка активно продолжает развиваться и усиливаться интерес к своему полу, происходит выбор моделей „мужского“ и „женского“ поведения. Тут на помощь приходят так называемые „мужские“ и „женские“ сказки, где разворачивается приключение, путешествие, испытание для мальчика или девочки. Причем для детей независимо от пола важны сказки и „мужские“, и „женские“, поскольку они формируют и модели собственного поведения как представителя определенного пола, и ожидания от представителей пола противоположного. В „женских“ сказках для девочки наступает момент испытания, которое исходит от матери, чаще от мачехи. В символической форме эти сказки показывают модель семейных ролей в переходные периоды жизни и становления девочки, девушки. Мать любящая и принимающая в определенный момент уходит на второй план, ее место занимает мачеха (символически — это та же мать, но в определенный период времени начинающая отделять ребёнка от себя, готовить к исполнению взрослой роли). Так, в сказке „Морозко“ Настенька, несмотря на суровые испытания с подачи мачехи, в итоге обрела богатство и жениха. А от Марфушки, родной дочки, к которой не предъявлялись никакие требования, остались только косточки».

Галина Вардугина:

«Эта сказка уникальна объединением в ней древних мифологических мотивов, обрядов инициации и поздних социальных конфликтов. Суровое божество зимы (не путать с добрым Дедом Морозом), Мороз (Студенец, Трескун, Морозко) — дух холода, широко распространенный в восточнославянском фольклоре. Встречая человека, Мороз может его заморозить насмерть или, напротив, щедро одарить: это зависит от телесной и духовной стойкости человека. Возможность награждения наделяет Морозко сказочной функцией дарителя-помощника, который мог в минуты превратить живого человека в ледяную статую. Морозко милует обездоленную невинно гонимую падчерицу и сурово наказывает ленивую и грубую родную дочь. Волшебные силы встают на защиту угнетенного, помогают ему и устанавливают уходящую из жизни справедливость.

Кроме того, здесь еще присутствует обряд инициации: падчерица проходит все испытания и не ропщет, на вопрос „Тепло ли тебе девица?“, отвечает: „Тепло, Морозушка“. Пройдя ритуальную смерть, она получает награду: приданное и жениха».

«Иван царевич и серый волк»

Кадр из фильма

Евгения Ситкина:

«Это — „мужская“ сказка, герой получает наставление, задачу, напутствие от более зрелого мужского персонажа. Обычно, отправляясь в путь, он не имеет достаточного опыта и знаний, но, следуя наставлению, проходя последовательно испытания, встречая помощников на своем пути, достигает результата. Путь героя, начинающийся с отчего дома отделением от родителей, от привычного уклада, ставит перед ним вопросы выбора, преподносит испытания и помощников. Его всегда ждут борьба и победа, возвращение домой. Путь героя „мужских“ сказок — это инициация важных качеств, поиск и обретение себя. Психологический смысл их состоит не в том, что в самой безнадежной ситуации чудеса случаются, а больше в том, что у каждого есть внутренний ресурс, свойство или качество, опираясь на которое, вовремя обратив внимание на которое, можно выйти из ситуации; либо в том, что в жизни есть не только хорошо знакомые и привычные варианты решения проблем, но и те, на которые мы не обращаем внимания, но которым вполне способны обучиться. Именно подобные сказки экранизируют в последние годы».

Галина Вардугина:

«Часто животные-тотемы являются чудесными помощниками героя. Волк советует герою, что делать, оборачивается конем и девушкой. Не случайно победителем оказывается именно младший сын. Новый конфликт напластовался на древний, мифологический. Героем стал младший брат. Появилась новая группа его противников, также реальных: старшие братья, старшие сестры, мачеха. С помощью волшебных сил сказка стала наделять своего героя богатством и счастьем, а его гонителей наказывает сама жизнь».

«Садко»

Кадр из фильма

Евгения Ситкина:

«Произведение — „мужское“. Здесь также описаны внешние помощники (Чернявушка), задача которых — показать герою его сильные и слабые стороны, понять значимость выбранного пути и ответственность за свои действия, освоить законы гармоничных взаимоотношений — созидание, обмен, поддержка. Современная экранизация старых сказок на новый лад показывает интерес общества именно к так называемым „мужским“ сказкам („Три богатыря“, „Иван царевич и серый волк“, „Садко“ и т.д.). Это может свидетельствовать о значимости на данном этапе „мужских“ стратегий поведения, необходимости преобразования имеющегося порядка вещей».

Галина Вардугина:

«В былине затейливо переплетаются древнейшие мифологические представления и более поздняя христианская религия. Былина о Садко — одна из редких и исключительных в русском эпосе, в ней еще сохранена традиция брака с существом из иного, нечеловеческого мира.

С другой стороны, произведение отражает жизнь купеческого Новогорода. Изображение в былине о Садко купеческих пиров включает острые социально-бытовые характеристики. Былина разрабатывает тему чудесного избавления от нищеты, конфликта бедного гусляра и купцов. Конфликт разрешается благополучно для Садко до тех пор, пока он борется с отдельными купцами. Как только герой теряет сознание своей связи с коллективом и приходит к противопоставлению себя всему городу, он проигрывает. Поражение того, кто противопоставляет себя общности людей, неизбежно — такова идея, утверждаемая былиной и определяющая развитие сюжета».