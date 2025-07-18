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Конфеты из творога

Конфеты из жареного творога очень похожи на щербет. Вкусные, рассыпчатые, сладкие, с жареными семечками. Попробуйте приготовить!

Ингредиенты

Творог - 200 г

Семечки подсолнечника - 30 г

Масло сливочное - 40 г

Сахар - 100 г

Ванилин - 1 щепотка

  • 360 кКал
  • 30 мин.
  • Б: 12.06
  • Ж: 20.26
  • У: 31.83

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите продукты для приготовления конфет из творога.

Вместо семечек можно взять любые дробленые орешки, сухофрукты, мак, цукаты.

 

Фото 1

 

 

Творог положите на сухую сковороду. Творог нужен не зернистый, лучше пластовой или близкий к нему по консистенции.

 

Фото 2

 

 

Лопаткой разомните творог и на умеренном огне нагревайте, постоянно помешивая. Во время нагрева из творога будет выделяться большое количество жидкости. Нагревайте творог почти до полного выпаривания этой жидкости. На это потребуется примерно 10-13 минут.

 

Фото 3

 

 

Во время нагрева творог превращается в пластичную массу без жидкости. Когда жидкость выпарится почти вся, положите в сковороду сливочное масло, растопите его.

 

Фото 4

 

 

Всыпьте сахар, перемешайте, добавьте ванилин.

 

Фото 5

 

 

Нагревайте массу до полного расплавления сахара. Постоянно перемешивайте на тихом огне. Всыпьте семечки.

 

Фото 6

 

 

Перемешайте.

 

Фото 7

 

 

Нагревайте творожно-сахарную массу с семечками еще 2-3 минуты, постоянно перемешивая.

 

Фото 8

 

 

Дольше жарить не нужно. Масса получится без влаги, конфеты будут слишком сухими.

 

Фото 9

 

 

Небольшую форму застелите пищевой пленкой и плотно уложите творожную массу. Охладите до комнатной температуры и поставьте в холодильник для стабилизации.

 

Фото 10

 

 

Снимите с охлажденной массы пищевую пленку.

 

Фото 11

 

 

Разрежьте на кусочки. Десерт получился довольно твердым. Конфеты из жареного творога готовы.

 

Фото 12

 

 

Сладкие, вкусные, рассыпчатые, очень похожи на щербет. Ни за что не догадаешься, что конфеты из творога.

 

Фото 13

 

 

Приятного чаепития!

 

Фото 14

 

 

Конфеты из творога, рецепт с фото
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