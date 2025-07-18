Ингредиенты
Творог - 200 г
Семечки подсолнечника - 30 г
Масло сливочное - 40 г
Сахар - 100 г
Ванилин - 1 щепотка
- 360 кКал
- 30 мин.
- Б: 12.06
- Ж: 20.26
- У: 31.83
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите продукты для приготовления конфет из творога.
Творог положите на сухую сковороду. Творог нужен не зернистый, лучше пластовой или близкий к нему по консистенции.
Лопаткой разомните творог и на умеренном огне нагревайте, постоянно помешивая. Во время нагрева из творога будет выделяться большое количество жидкости. Нагревайте творог почти до полного выпаривания этой жидкости. На это потребуется примерно 10-13 минут.
Во время нагрева творог превращается в пластичную массу без жидкости. Когда жидкость выпарится почти вся, положите в сковороду сливочное масло, растопите его.
Всыпьте сахар, перемешайте, добавьте ванилин.
Нагревайте массу до полного расплавления сахара. Постоянно перемешивайте на тихом огне. Всыпьте семечки.
Перемешайте.
Нагревайте творожно-сахарную массу с семечками еще 2-3 минуты, постоянно перемешивая.
Дольше жарить не нужно. Масса получится без влаги, конфеты будут слишком сухими.
Небольшую форму застелите пищевой пленкой и плотно уложите творожную массу. Охладите до комнатной температуры и поставьте в холодильник для стабилизации.
Снимите с охлажденной массы пищевую пленку.
Разрежьте на кусочки. Десерт получился довольно твердым. Конфеты из жареного творога готовы.
Сладкие, вкусные, рассыпчатые, очень похожи на щербет. Ни за что не догадаешься, что конфеты из творога.
Приятного чаепития!
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