Конфеты из творога

Соберите продукты для приготовления конфет из творога.

Вместо семечек можно взять любые дробленые орешки, сухофрукты, мак, цукаты.

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Творог положите на сухую сковороду. Творог нужен не зернистый, лучше пластовой или близкий к нему по консистенции.

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Лопаткой разомните творог и на умеренном огне нагревайте, постоянно помешивая. Во время нагрева из творога будет выделяться большое количество жидкости. Нагревайте творог почти до полного выпаривания этой жидкости. На это потребуется примерно 10-13 минут.

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Во время нагрева творог превращается в пластичную массу без жидкости. Когда жидкость выпарится почти вся, положите в сковороду сливочное масло, растопите его.

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Всыпьте сахар, перемешайте, добавьте ванилин.

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Нагревайте массу до полного расплавления сахара. Постоянно перемешивайте на тихом огне. Всыпьте семечки.

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Перемешайте.

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Нагревайте творожно-сахарную массу с семечками еще 2-3 минуты, постоянно перемешивая.

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Дольше жарить не нужно. Масса получится без влаги, конфеты будут слишком сухими.

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Небольшую форму застелите пищевой пленкой и плотно уложите творожную массу. Охладите до комнатной температуры и поставьте в холодильник для стабилизации.

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Снимите с охлажденной массы пищевую пленку.

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Разрежьте на кусочки. Десерт получился довольно твердым. Конфеты из жареного творога готовы.

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Сладкие, вкусные, рассыпчатые, очень похожи на щербет. Ни за что не догадаешься, что конфеты из творога.

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Приятного чаепития!