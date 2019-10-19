Пенсия воспитателям детских садов по выслуге лет 2019 год. 1 часть

Наравне с учителями, воспитатели детских садов имеют право на досрочную пенсию.

Также как и учителя, воспитатели могут выйти на пенсию проработав 25 лет в учреждениях для детей.

До 31 декабря 2018 года пенсия, в таком случае, назначалась независимо от возраста. Однако, в связи с пенсионной реформой, в соответствии с Федеральным законом № 350-ФЗ, с 2019 года педагогические работники могут претендовать на пенсию, отработав педстаж + 5 лет (то есть спустя пять лет с момента выработки педстажа). В то же время, повышение пенсионного возраста будет постепенным, а не сиюминутным (сразу на 5 лет).

Это значит, что педагогам, отработавшим специальный стаж, дающий право на досрочную пенсию, в ближайшее четыре года, «сдвижение» срока выхода на пенсию будет не 5 лет, а менее. Для наглядности распишем всё подробнее:

Необходимый педагогический стаж выработан в 2019 году – выход на пенсию с момента выработки педстажа + 6 месяцев;

Необходимый педагогический стаж выработан в 2020 году – выход на пенсию с момента выработки педстажа + 18 месяцев;

Необходимый педагогический стаж выработан в 2021 году – выход на пенсию с момента выработки педстажа + 36 месяцев;

Необходимый педагогический стаж выработан в 2022 году – выход на пенсию с момента выработки педстажа + 48 месяцев;

Необходимый педагогический стаж выработан в 2023 году и последующие годы – выход на пенсию с момента выработки педстажа + 60 месяцев.

Кроме выработки необходимого педагогического стажа, важным условием назначения досрочной пенсии является работа в должностях и в учреждениях согласно Списку, утвержденному постановлением Правительства РФ от 29.10.2002г. № 781. При этом, с 1 сентября 2000 года обязательным условием зачета данных периодов работы в льготный стаж является работа на полную ставку.

Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы для воспитателей дошкольных образовательных учреждений определена приказом Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 г. № 2075. В соответствии с данным документом, установлена норма часов педагогической работы за ставку заработной платы в объеме 36 часов в неделю.

Кроме непосредственно работы в льготный стаж включаются: время получения пособия по государственному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности, ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска, а также отпуск по уходу за ребенком до трех лет, начавшийся в период до 6 октября 1992 года.

Пенсия педагогических работников: последняя информация

Известно, что педагогические работники всегда имели ряд преимуществ, такие как различные льготы, досрочный выход на пенсию и достаточно большой отпуск, в связи с каникулами. Связанно это с тем, что труд в сфере преподавания требует огромных моральных сил.

Несмотря на это, зарплаты в сфере образования оставляют желать лучшего и в настоящее время профессии в этой сфере не слишком популярны среди молодых людей. По этой причине, большинство педагогов продолжают трудится на своих рабочих местах после наступления права на пенсионные выплаты.

Когда положена пенсия

Поскольку учителя входят в категорию людей, которым полагаются различные льготы, то и выход на пенсию у них не совсем обычный.

Для того, чтобы иметь право на пенсионные выплаты, педагогам не обязательно дожидаться пенсионного возраста, чтобы получить ее по старости. Пенсия педагогам начинает выплачиваться за определенный стаж педагогической работы.

Назначение досрочных страховых пенсий педагогическим работникам происходит в том случае, если педагог имеет педагогический стаж, работы именно в одной сфере, не менее двадцати пяти лет.

Право досрочной пенсии для педагогов было всегда, однако, в достаточно ближайшем будущем это преимущество хотят отменить. Это значит, что людям, которые сейчас только готовятся стать педагогами, или находятся в самом начале своей карьеры, досрочная педагогическая пенсия уже не светит. Совершить данную реформу планируют к началу 2030.

Льготная пенсия для педагогов в этом случае полагается обязательно, в независимости от того, достиг ли пенсионер установленного в России пенсионного возраста или нет. Решающим тут будет именно педагогический стаж.

Также, существуют исключения и особенности, когда на пенсию есть шанс немного раньше. Касается это правило лишь определенных лиц.

Однако, имеют право на подобный расчет не все педагогические работники. Но и именно учителем быть тоже не обязательно.

Что будет входить в стаж?

Все время, потраченное на трудовую деятельность в определенной организации – и есть трудовой стаж. Помимо часов, проведенных на рабочем месте, считается и время, проведенное в отпусках. Как в обязательных, так и в дополнительных. Стаж копится во время выходов на больничный, временной нетрудоспособности или во время отпуска по уходу за ребенком, до определенного времени. Декретный отпуск не должен превышать полутра лет.

Кому полагается

Рассчитывать на подобную, трудовую пенсию могут только установленные категории лиц. В них входят определенные должности.

Среди них различные директора и управляющие и их заместители. Руководители организационных моментов, начальники в пед институте, организации образовательного процесса, заведующие учебными частями и отдельные специалисты по организации и управлению.

Также, достойны пенсии за выслугу лет педагогическим работникам, естественно, сами учителя школ различных областей, преподаватели разного уровня;

Воспитатели детского сада различных профилей, преподаватели различных дошкольных учреждений. Не только общеобразовательных;

Методисты и педагоги школ, преподаватели вузов и колледжей, преподаватели профтехучилищ, преподающие различные дисциплины;

Специалисты дополнительного образования. Ведущие кружков, секций и студий. Специалисты, ведущие музыкальные кружки, студии изобразительного искусства, спортивные секции… и многое другое входящее в дополнительное образование.

Пенсия учителям за выслугу также полагается тренерам и преподавателям спортивных дисциплин, ведущим какую-либо тренерскую деятельность;

Школьные психологи, дефектологи и логопеды также имеют право на назначение досрочных пенсий, как педагогическим работникам;

Отдельные специалисты в более узких областях, работающие на условиях неполного рабочего времени.

На размер пенсии и срок возможного выхода на нее будет влиять и само учреждение, где нарабатывал педагогический стаж тот или иной специалист. В некоторых организациях условия труда и выхода на пенсию часто различны.

Законом выделяются следующие учреждения, работники которых получают льготные «пенсии учителям»:

Общеобразовательные школы, гимназии и лицеи; Школы-интернаты; Центры раннего развития и дошкольные учреждения; Детские сады, ясли; Детские дома и приюты; Школы санаторного типа, школы при санаториях и больницах; Школы дополнительного образования; Музыкальные, хореографические, художественные, спортивные школы; Школы, специализированные на углубленном изучении предмета; Училища, техникумы, колледжи, вузы; Кадетские корпуса и военные училища.

Перед тем, как заниматься оформлением пенсии, необходимо проверить, попадаете ли вы под оба перечня, по профессии и по специальности. Пенсия педагогам выплачивается согласно соответствию обоим спискам. Если да, то с оформлением пенсии не возникнет проблем. Но даже в случае не совпадения, существует множество исключений, дающих право всё-таки выйти на отдых досрочно.

Внимательно изучите свою трудовую книжку. Если в вашей трудовой книжке какая-либо информация указана не верно, например, название или статус учреждения, где вы когда-то работали, то есть возможность обратиться в ту организацию для исправления. Иногда подобные вопросы решают через суд. Данные исправления могут сыграть значительную роль в процессе получения пенсии.

Как оформить пенсию

Пенсия для педагогических работников в любом случае наступает раньше, чем для многих представителей иных профессий.

Для того, чтобы приступить к оформлению пенсионного статуса по выслуге лет, необходимо удостовериться в том, что у вас хватает общего педагогического стажа, он должен быть не менее 25 лет. это с учетом декретного отпуска не более чем на полтора года и различных отпусков, которые безусловно входят в стаж. Также, нужно проверить, попадает ли ваша организация и профессия в список тех, работники которых могут рассчитывать на льготную пенсию. Если с этими пунктами все в порядке, то можно заниматься оформлением документов.

Первым делом, для получения пенсии нужно обратиться в Пенсионный Фонд РФ по месту жительства или по месту временной регистрации;

Документы подаются различными способами. Вы можете сделать это через интернет, при помощи Портала Госуслуг, для этого на сайте необходимо пройти не сложную регистрацию, либо обратившись в ПФР лично.

Какие документы необходимы?

Для получения статуса пенсионера, для льготной пенсии, вместе с заявлением необходимо предоставить следующий пакет документов:

Заявление на пенсию, с указанными личными данными. В него должна входить такая информация: Фамилия, имя, отчество, все паспортные данные, просьба о начислении пенсии подтвержденная ссылкой на соответствующий закон, дата составления заявления, подпись с расшифровкой. Документ, удостоверяющий вашу личность, паспорт с копиями главных его страниц; Снилс; Трудовую книжку, и иные, если они имеются документы, подтверждающие вашу трудовую деятельность. Именно трудовая книжка и документы – являются главными документами для начисления пенсии, начислять ее будут, отталкиваясь на информацию, указанную там, так что необходимо заранее проверить, все ли необходимые пометки там в наличии; Справка о доходах за последнее время; Военный билет, если дело касается мужчины.

Это стандартный набор документов, но не исключено, что в некоторых отдельных случаях могут потребоваться какие-то дополнительные документы. В пенсионном фонде вам об этом сообщат.

После принятия всех документов, пенсионных фонд рассматривает их не более десяти дней. ПФ проверяет достоверность всех записей в трудовой книжке и достоверность всех данных. В этот момент работники пенсионного фонда в праве попросить предоставить какие-либо дополнительные документы.

В том случае, если документов не достает по каким-либо причинам, процесс может затянуться на несколько месяцев.

После проверки всех данных выносится решение о назначении пенсии либо об отказе в ней. С отказом предоставляется подробная причина. Если вы не согласны с решением ПФ, либо вам показалось что в этом деле допустили ошибку, то можно обжаловать решение ПФ в судебном порядке. Но чаще всего проблем с назначением не возникает, если перед подачей документов вы лично убедились, что с ними все в порядке.

Обычно пенсионные выплаты начисляются с того момента, когда было подано заявление. При затянувшемся донесении нужных документов до трех месяцев, пенсия начисляется с момента предоставления всех нужных бумаг.

Минимальная пенсия

На пенсионные выплаты в минимальном количестве может рассчитывать каждый, кто работал. Вычисляется она исходя из размера заработной платы. В среднем, это около сорока процентов от заработной платы.

На минимальную трудовую пенсию будут влиять такие факторы, как количество отработанных часов, категория преподавателя, наличие каких-либо почетных званий и премий, величина учебной нагрузки, некоторые повышающие заработную плату обстоятельства. К ним относится трудовая деятельность в некоторых сложных и опасных районах страны, и тому подобное. В качестве надбавки к такой выплате прибавляются года трудовой деятельности, осуществляемой после наступления пенсионного права. За каждый трудовой год – плюс один процент от зарплаты к пенсии.

Размер такой пенсии не может превышать семидесяти процентов от доходов.

Средняя пенсия без надбавок в сфере образования не дотягивается до десяти тысяч рублей, едва граничащая с прожиточным минимумом.

Расчет льготной пенсии

На сегодняшний день пенсия рассчитывается исходя из информации, указанной в справке о доходах. Нормы расчета пенсии устанавливаются законодательством.

На размер пенсии влияет размер стажа работы на одном месте или в одной сфере.

Расчет пенсии достаточно прост. Вычисляется общая ставка заработной платы, соответствующей определенному стажу. Размер пенсии будет составлять примерно сорок % с получившейся суммы ставки. Существуют и различные надбавки за разные звания и преимущества. В их число входят:

Преподаватели, получившие звание «заслуженный учитель»;

Педагоги, имеющие ученые степени;

Имеющие иные награды из этой области.

На размер пенсии влияет наличие пенсионных коэффициентов.

Расчеты пенсионных выплат ведут работники пенсионного фонда. Так что, за всех подробной информацией по этому вопросу можно обратиться в пенсионный фонд по месту проживания, там вам объяснят, как рассчитать пенсию самому и сделают это сами.

Еще определить размер пенсии можно онлайн, на официальном сайте ПФ. Там есть специальный калькулятор. Указывая определенные данные, можно рассчитать предполагаемый размер будущей пенсии.

Пенсия воспитателей детских садов

В каком размере должна выплачиваться пенсия по выслуге воспитателем в детском саду, в сельской местности?

Здравствуйте Татьяна! Размер пенсии зависит от имеющегося стажа и заработка. Если периоды, взятые для исчисления пенсии не очень выгодны для Вас, попробуйте посмотреть другие.

Суммируются стаж работы в плавсоставе и воспитателем детского сада для выхода на досрочную пенсию.

Добрый день Надежда, нет этот стаж не суммируется (Постановление №516).

Сохранится ли пенсия по выслуге у воспитателей детского сада.

Указанный список, содержащий эту профессию, никто не отменял. Список должностей и учреждений, работа в которых засчитывается в стаж работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости лицам, осуществлявшим педагогическую деятельность в учреждениях для детей, в соответствии с подпунктом 19 пункта 1 статьи 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781).

Я воспитатель детского сада стаж работы 15 лет когда могу уйти на пенсию.

Когда накопится стаж в 25 лет. Право на пенсию по старости досрочно имеют педагоги, проработавшие 25 лет в должностях и организациях, указанных в Списке, утв. Постановлением Правительства РФ от 29.10.2002 № 781. В разделе 1 Списка указаны воспитатель и дошкольные организации всех наименований. При этом учитывайте: после 1 сентября 2000 года стаж засчитывают только при работе на полную ставку. В том числе при работе в разных должностях Списка суммарно. (п. 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29 октября 2002 г. № 781).

Я получаю пенсию по выслуге лет (работаю воспитателем в детском саду). Увеличится ли размер пенсии по достижении 55 летнего возраста? Или только при увольнении?

Просто по достижении 55 лет — пенсия не увеличится. Пока работаете — пенсия в августе увеличивается, по результатам работы за год, либо после увольнения, когда будет проиндексирована пенсия.

Я работаю воспитателем в детском саду на селе (0.75 ставки). Положена ли мне льготная пенсия? В ПФ сказали, что это только для учителей.

Да, только для учителей начальных классов. Воспитатели такого права не имеют. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ПЕРИОДОВ РАБОТЫ, ДАЮЩЕЙ ПРАВО НА ДОСРОЧНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ ПО СТАРОСТИ ЛИЦАМ, ОСУЩЕСТВЛЯВШИМ ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ, В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПУНКТОМ 19 ПУНКТА 1 СТАТЬИ 27 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ТРУДОВЫХ ПЕНСИЯХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 6. Работа в должности учителя начальных классов общеобразовательных учреждений, указанных в пункте 1.1 раздела «Наименование учреждений» списка, учителя расположенных в сельской местности общеобразовательных школ всех наименований (за исключением вечерних (сменных) и открытых (сменных) общеобразовательных школ) включается в стаж работы независимо от объема выполняемой учебной нагрузки. Постановление Правительства РФ от 29.10.2002 N 781 (ред. от 26.05.2009).

Входит ли стаж работы воспитателем в колхозе в детском саду с 1987 по 1991 г в льготную пенсию?

Должен входить. Посмотрите мнение судебных органов по этому вопросу, например, по этому адресу: http://sudact.ru/regular/doc/gKNOUyq4hyd5/

Скажите, пожалуйста. Я вышла на пенсию по выслуге лет (работаю воспитателем в детском саду). При начислении пенсии учитывали года с 1995 по 2000. В эти года зарплата была маленькая. Могу ли я взять другие года для перерасчета пенсии, например с 1986 по 1989 год (я работала на заводе и зарплата была намного выше) и 1996 по 1988 год (работала заведующей детского сада). Или обязательно должно быть 5 непрерывных лет. Спасибо.

Непрерывных — требуется 60 месяцев. Но не обязательно у одного работодателя. То есть, например, к указанным периодам еще можете собрать справки от другого работодателя — пересчитают.

Работаю воспитателем в детском саду на 0,75 ставки, могу я оформить пенсию по выслуге лет?

Добрый день! Вам нужно обратиться в ПФ за разъяснением, лучше это сделать письменно, чтобы получить письменный ответ, можно через их сайт или почтой заказным письмом. Установленного образца заявления не существует. Пишется в свободной форме с изложением и пояснением обстоятельств по делу. От кого, ваши адрес и телефон, кому (ФИО или название организации, должности), что, где, когда, что просите или что хотите узнать. Дата, подпись.

Здравствуйте! В данном случае, вы можете обратится в Пенсионный фонд РФ по данному обстоятельству. Для разъяснения. Спасибо, что вы с нами, мы были рады вам помочь!

Я на пенсии до этого больше двадцати лет отработала в детском саду помощником воспитателя положено ли мне льгота по коммуналке что для этого нужно какие докумнты.

Указанное — не регулируется федеральным законодательством, по нему не определить. Смотрите региональное и местное законодательство по этому вопросу.

Здравстуйте, воспитатель детского сада хочу уйти на пенсию по выслуге до реформы 01.10.2017, стаж 32 года, заведующая отправляет в отпуск, который закончится 13.10.2017. Стоит ли брать отпуск?

Вам решать. ТК РФ, Статья 114. Ежегодные оплачиваемые отпуска Путеводитель по кадровым вопросам. Вопросы применения ст. 114 ТК РФ Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.

Добрый день, решать вам, но принудительно отправить вас в отпуск она не имеет право чтобы получить подробные рекомендации по этому вопросу обращайтесь за работой на почту или по телефону к выбранному юристу. И все уточняйте.

В случае если это не повлияет на ваши льготы вы можете взять очередной отпуск и уйти по графику, но «отправить» в отпуск заведующая не имеет права.

Работаю в детском саду воспитателем, до пенсии осталось 6 месяцев, у нас закрывают группу и сокращают воспитателя. На группе одна воспитательница находится в отпуске по уходу за ребёнком, её временно замещает работница без пед образования. Имеют ли право сократить меня. Пед стаж 24 года? Спасибо. Жду ответа сейчас.

Увы, имеют право сократить, потому что на данный момент вакансий в организации нет. Для того, чтобы появилась вакансия, сотрудник находящийся в отпуске по уходу за ребенком, должен выйти, тогда заменяющего работник уволят. А вы сможете занять ее место, если она снова возьмет отпуск.

Получен отказ в получении пенсии по пед стажу, т.к. детский сад, в котором работала воспитателем, имел название «Детский комбинат». Как можно доказать, что данный комбинат действительно являлся дошкольным образовательным учреждением — детский сад.

Уважаемая Ирина Анатольевна! Решение УПФР от отказе в назначении досрочной пенсии Вы можете обжаловать в судебном порядке.

Мне 46 лет. Получаю пенсию по выслуге лет и работаю воспитателем в детском саду, мне вылачивают компенсацию за комуслуги. Решила уйти с работы. Подскажите: как грамотно написать заявление об уходе, чтобы сохранились выплаты комуслуг? Спасибо за ответ.

Выплаты за коммунальные услуги не сохраняются если их предоставляют вам в связи с вашей работой. Если вас уволят по сокращению то возможно сохранение права на выплаты.

Никто не ответит корректно. Для этого надо знать основания и порядок выплаты такой компенсации, а это определяется региональным или местным законодательством.

Добрый день! ЗАКОН ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ от 02 октября 2007 года N 120-ОЗ О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ И СОЦИАЛЬНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ Статья 42. Категории лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения (в редакции Закона Владимирской области от 14.07.2011 N 55-ОЗ) Меры социальной поддержки, предусмотренные частью 8 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения предоставляются: (в ред. Законов Владимирской области от 09.08.2010 N 71-ОЗ, от 14.07.2011 N 55-ОЗ, от 12.08.2013 N 87-ОЗ) 1) педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, финансируемых из областного и муниципальных бюджетов, работающим в сельских населенных пунктах, а также поселках городского типа; (в ред. Закона Владимирской области от 12.08.2013 N 87-ОЗ) 2) лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, в случае их выхода на пенсию, проработавшим в сельских населенных пунктах, а также в поселках городского типа не менее 10 лет, при условии, что на момент выхода на пенсию им предоставлялись меры социальной поддержки в виде бесплатной жилой площади с отоплением и освещением или компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения; (в ред. Законов Владимирской области от 09.08.2010 N 71-ОЗ, от 14.07.2011 N 55-ОЗ, от 12.08.2013 N 87-ОЗ) 3) нетрудоспособным членам семьи специалистов и лиц, вышедших на пенсию, в случае их смерти при условии, что на момент смерти они находились на их иждивении или получали от них помощь, являющуюся для них постоянным и основным источником средств к существованию, и проживали совместно с ними.

Имею ли я право на пенсию по выслуге лет?

Я работаю воспитателем в детском саду с июня 1991 года и по настоящее время, Педагогический непрерывный стаж работы 25 лет 8 месяцев. Имею двух детей сына 21.02.1992 года рождения и дочь 16.04.1993 года рождения. С февраля 1992 года и по апрель 1996 года была в декрете. Сколько мне нужно еще отработать до выслуги лет?

Неизвестно. Посмотрите, когда был назначен отпуск по уходу за ребенком во второй раз — вот он (такой отпуск) в специальный стаж не будет засчитан.

Работала воспитателем в детском саду, уволилась в связи с выходом на пенсию. Какая компенсация предусматривается в этом случае. И как правильно формулируется причина увольнения. По собственному желанию в связи с выходом на пенсию или просто в связи с выходом на пенсию. Спасибо.

Выход на пенсию это не основание для увольнение, а причина, дающая вам преимущества увольнения датой указанной в заявлении. Основание — это собственное желание. Так и пишется. Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с выходом на пенсию такого-то числа. Никаких компенсаций при увольнении по этой причине на федеральном уровне не предусмотрено. Возможны какие то выплаты, но только если они предусмотрены коллективным договором, соглашением.

О каких компенсациях Вы говорите? Вам положено, как при любом увольнении полный расчет и компенсации за неиспользованный отпуск (если есть)

С 1990 г работаю в детском саду воспитателем пенсионный фонд отказал мне в получении пенсии потому что до 1995 г работала в деткомбинате и с 2007 обучалась в пединституте на логопеда заочно до 2010. Все эти года убрали правомерно от это? Добрый день, уточните свой вопрос, не ясно что именно вам исключили из льготного стажа.

Скажите пожалуйста, я работаю воспитателем в детском саду и 12 апреля должна пойти на пенсию по выслуги лет (25). Коснется меня увеличения трудового стажа. Нет такой закон еще не приняли.

В сорок четыре года ушла на пенсию. На пенсии по выслуге лет (детский сад). Работала воспитателем. В данный момент работаю в детском саду, помощником воспитателя. В Украине уже несколько раз делали добавки к пенсии. Почему мне не сделали добавку к пенсии?

Добрый день. В РФ действует национальное пенсионное законодательство, отличное от законодательства Украины. Если Вам что-то не начислили и Вы полагаете это незаконным, то вправе направить обращение в вышестоящий пенсионный орган с требованием проверить порядок начисления Вам пенсии.

Такие выплаты устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Входит ли педстаж воспитателя в частном детском саду для начисления льготной пенсии.

«Входит ли педстаж воспитателя в частном детском саду в льготный?»Здравствуйте! Надежда, пенсионный не признает данный стаж льготным, дающим право на досрочную пенсию. Обращаться в суд или нет-это ваше право. Удачи Вам!

Входит ли педстаж воспитателя в частном детском саду для начисления льготной пенсии. Да, если у сада есть лицензия, устав. Но добиться этого можно только через суд.

Я работаю воспитателем детского сада и до льготной пенсии мне остался год, но мне сей час предлагают перейти в должность заведующей. Я знаю, что потеряю педстаж и следовательно льготную пенсию. Подскажите, можно ли где-нибудь подработать. Например, в сельской школе (у меня диплом учителя иностр. Языка), чтобы доработать до льготной пенсии?

Здравствуйте! Да, можете год поработать в школе. В данном случае необходимо понимать, что право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости связывается не с любой работой в учреждениях для детей, а лишь с такой, выполнение которой сопряжено с повышенными психофизиологическими нагрузками, обусловленными спецификой и характером труда, влияющими на утрату профессиональной трудоспособности.

Я работаю воспитателем в детском саду, могу получить пенсию за выслугу лет если увольнялась и работала на птицефабрики 3 года вернулась обратно в садик стаж 23 года.

Я работаю воспитателем в детском саду, могу получить пенсию за выслугу лет если увольнялась и работала на птицефабрики 3 года вернулась обратно в садик стаж 23 года. можете оформить, если отработаете еще 2 года в садике.

В 2017 г. мне подходит срок выхода на пенсию по выслуге лет. я работаю воспитателем в детском саду, а также являюсь студенткой второго курса заочного обучения в педагогическом колледже. Очень беспокоит вопрос: зачтут ли учебные отпуска пенсионный стаж работы?

Добрый день! Учебные отпуска пенсионный стаж работы могут не зачесть, однако, в любом случае требуйте письменный отказ, который можно будет показать адвокатам.

Скоро льготная педагогическая пенсия, в трудовой запись «переведена и.о.воспитателя детского сада на время отсутствия основного работника» (с января по июль), входят ли эти полгода в педстаж?

ДА, входят конечно

Здравствуйте, Ирина Викторовна! Данный период должен быть засчитан в специальный стаж, поскольку, ка я понимаю, фактически Вы в течение данного периода времени работали именно воспитателем и выполняли все должностные обязанности воспитателя. Хотя не исключено, что наличие этих двух букв — «и.о.» — приведет к тому, что УПФ добровольно этот период в стаж не засчитает, и Вам придется по данному вопросу обращаться в суд. Но не волнуйтесь, в суде у Вас по данному вопросу перспективы хорошие. С уважением, А.Д.Руслин.

Хочу задать вопрос касательно пенсиии за выслугу лет.

Проработала в Детском саду воспитателем 17 лет, с 2007 года работала преподавателем в детской школе исскуств 8 лет в этом году хотела оформить пенсию по выслуге-25 лет пед. стажа, но мне отказали. Положенна ли мне пения за выслугу?

Постановлением Правительства РФ № 781 от 29 октября 2002 года «О списках работ, профессий, должностей, специальностей и учреждений, с учетом которых досрочно назначается трудовая пенсия по старости в соответствии со статьей 27 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и об утверждении Правил исчисления периодов работы, дающей право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости было принято ограничение на получение досрочной пенсии преподавателям Детских школ искусств, которое на данный момент фактически отменяет для них право на досрочную пенсию. Речь о требовании наличия 16 лет 8 месяцев педагогического стажа на момент 01.01.2001 года

Воспитатель детского сада льготы на пенсию

Воспитатель детского сада – крайне ответственная профессия. Он не только присматривает и ухаживает за детьми дошкольного возраста, но и занимается воспитательно-образовательной деятельностью.

Планируемая правительством РФ пенсионная реформа может коснуться и порядка выхода на заслуженный отдых данной категории работников.

Во сколько воспитатели уходят на пенсию?

Во сколько воспитатели уходят на пенсию?

Период до 7 лет – самый важный в жизни детей, поэтому важно поспособствовать правильному развитию их интеллекта. Далеко не у каждого родителя имеется время, чтобы заниматься образованием своих несовершеннолетних детей.

В этом случае на помощь приходят воспитатели в детских садах. Их работа крайне ответственна, потому как они обязаны следить за состоянием здоровья детей, оставленных на их попечение, помогать им одеваться и вовремя отдыхать, проводить игры и физические упражнения, заниматься по образовательным программам для их возраста.

Воспитатели могут выйти на заслуженный отдых:

по старости (женщины – после 55 лет, а мужчины – после достижения 60 лет);

по выслуге лет (после работы в педагогической сфере от 25 лет и более).

Стоит учитывать, что стаж в последнем случае формируется не только на основании фактической деятельности в детском саду, но и с учётом других периодов (например, во время выхода в оплачиваемый отпуск, при нахождении в декрете и т. д.).

При этом некоторые отрезки времени могут быть удалены из стажа, например, если сотрудник нарушил дисциплину, появился на рабочем месте в нетрезвом состоянии и т. д.

Пенсия по выслуге лет воспитателям доступна в любом возрасте. Чтобы обратиться в ПФР с заявлением о расчёте и назначении выплат, требуется лишь заработать определённый стаж, установленный положениями Федерального закона № 400 от 28.12.2013 года.

Как указывалось выше, для получения выплат потребуется обратиться в территориальное отделение многофункционального центра (МФЦ) или ПФР.

При себе воспитателю следует иметь:

гражданский паспорт;

трудовую книжку;

военный билет (для мужчин);

СНИЛС;

иные документы, способные подтвердить факт наличия соответствующего трудового стажа.

Рассмотрение заявки граждан осуществляется в течение десяти дней. Перечень документации, предоставляемый в территориальное отделение ПФР или МФЦ следует уточнить у специалиста заранее.