Воспитатель пугает ребенка: что делать

В первую очередь попробуйте спокойно поговорить, узнать, действительно ли он говорил, что «если ребенок не будет есть, то его запрут в туалете» и так далее. Дайте воспитателю возможность озвучить свою позицию – ваши подозрения могут и подтвердиться во время разговора, а могут оказаться беспочвенными.