На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 231 подписчик

Воспитатель пугает ребенка: что делать

На родительских форумах эту проблему обсуждают часто. Воспитатель в детском саду кричит или пугает ребенка: «Не будешь спать – отведу тебя в чулан», «Не будешь есть – позову Бабу–ягу». Ситуация эта абсолютно ненормальная и ее можно и нужно менять. Проект Дети Mail разбирается в проблеме вместе с психологом, юристом и самими воспитателями.
детский сад
Источник: https://ru.freepik.com

Ребенка обижают: 4 признака

Часто дети не говорят напрямую, что у них в детском саду возникли проблемы. Тем более, когда дело касается не других детей, а взрослого человека, воспитателя. Однако есть признаки, по которым родители без труда узнают о трудностях ребенка.

1. «Я не хочу туда идти».

Ребенок плачет, капризничает, просит оставить его дома и не водить в детский сад. Спросите, почему он не хочет идти, что его тревожит, чего он боится.

Иногда тревога бывает ложной и ребенку просто хочется побыть дома с мамой и папой. Но если такое поведение будет продолжаться, нужно обязательно узнать его причину.

2. «Ой, ко мне придет серый волчок!»

Дети могут сами невзначай рассказать родителям, что воспитатели всячески запугивают их. К примеру, ложась дома спать, скорее закрывают глаза, ведь иначе придет «серый волчок».

Если это поведение малыша для вас в новинку, значит, именно так он ложится спать в садике.

Даже рассказанный невзначай случай стоит перепроверить. Попросить ребенка рассказать о нем поподробнее.

3. «Только не Марьиванна!»

Посмотрите, как ребенок идет к конкретным воспитателям.

К одним он может бежать с радостью, к другим идти с опаской или даже страхом.

Побудьте 10 минут в садике, постойте в дверях, посмотрите, как ребенок общается с воспитателем. Сделайте вид, что ушли, а сами постойте немного за дверью. Общение ребенка и воспитателя может кардинально измениться. Любой крик или ругань в адрес детей – это повод бить тревогу.

4. «Петя и Маша боятся тетю».

Старайтесь общаться с другими детьми и их родителями из вашей группы. Как себя чувствует Маша, Катя, Слава? Любят ли они ходить в садик?

Спрашивайте у детей про их дела, дружбу с вашим ребенком, а невзначай – и про то, нравится ли им в этом детском саду.

Психолог: если ребенок отмалчивается на расспросы, поможет игра

Психолог, организатор детского психологического центра «Малыш» Мария Комкова советует не спрашивать у ребенка напрямую, пугает ли его воспитатель. Лучше предложить ему варианты ответа, например: «А если ты не будешь спать в тихий час, что скажет воспитатель?»

Конечно, иногда дети могут и фантазировать, поэтому фильтруйте информацию.

Поиграйте с ребенком в детский сад. Важный момент: сначала за воспитателя играете вы, потом – ребенок. Воспроизводите все знакомые ему ситуации вместе с игрушками и оставляйте открытые вопросы. Вот зайка пришел в сад и вошел в группу, что ему отвечает лисичка-воспитатель?

Обратите внимание, если дети с игрушками обращаются агрессивно. Скажем, зайчик-воспитанник у них регулярно получает удары. А некоторые дети даже «хоронят» лисичку-воспитателя. Так они показывают, что этот человек не нравится им.

План действий

1. Обсудите ситуацию с самим воспитателем.

В первую очередь попробуйте спокойно поговорить, узнать, действительно ли он говорил, что «если ребенок не будет есть, то его запрут в туалете» и так далее. Дайте воспитателю возможность озвучить свою позицию – ваши подозрения могут и подтвердиться во время разговора, а могут оказаться беспочвенными.

С воспитателем эту ситуацию лучше обсудить дипломатично – расскажите, что вам лично не нравится. Предложите делать это другими способами. Дайте воспитателю время для изменения отношения.

2. Соберите мнения других родителей.

Стоит поговорить с родителями других детей, которые ходят в одну группу. Узнайте, сталкивались ли они с теми же проблемами, и чем закончились их разговоры с воспитательницей.

Разговор с родителями может помочь составить коллективный протест и даже жалобу на действия конкретного воспитателя.

3. Поговорите с заведующей детским садом.

Если разговор с воспитателем оказался безуспешным, то стоит идти к заведующей, но с конкретными претензиями, в правдивости которых вы полностью уверены.

К заведующей лучше приходить всем вместе или показывать другими методами (коллективные письма, жалобы с подписями), что количество недовольных родителей велико.

4. Подайте жалобу в отдел образования.

Все детские сады подотчетны районным отделам образования. Жалобу в отдел тоже лучше подкрепить достаточным количеством фактов, которые говорят о вашей правоте.

5. Обратитесь в прокуратуру.

Если со стороны всех перечисленных сотрудников вы столкнетесь с бездействием, то жалобу можно подать в прокуратуру.

Для госструктур действует одно и то же правило: чем больше будет жалоб с вашей стороны, тем более значимым будет выглядеть ваше заявление.

Воспитатели: не позволяйте втягивать в проблему ребенка

Елена Никульшина, управляющий частного детского сада «Ладушки»:

«Ни один нормальный педагог не позволит себе общаться с воспитанниками с помощью запугивания.

1. Обязательно подойдите к воспитателю и обратите внимание на эту проблему.

2. Есть один нюанс: не позволяйте воспитателю втягивать в проблему ребенка. Будет неправильным, если он подзовет ребенка и строго спросит про жалобы. Решают проблему взрослые, и только они.

3. Безусловно, о ситуации должна знать заведующая. Это поможет ей решить проблему в коллективе. И следите за ситуацией, не пускайте все на самотек».

Галина Андреева, воспитатель с 15-летним стажем:

«К сожалению, это распространенная проблема. Не важно, крупный ли город, частный ли садик. Это человеческий фактор.

Само запугивание бывает разным. Кто-то мягко скажет про волчка, кто-то рявкнет про крыс и чулан. На мой взгляд, оба варианта недопустимы.

Пугают воспитатели из-за собственного страха не справиться с такой оравой.

Представьте себе: вы долго учили разные методы воспитания в вузе, а потом все представления ваши рушатся в один момент. Искать подход сложно, для многих проще рявкнуть.

Скажу честно: воспитатели совсем не любят, когда родители их учат, как надо. Лучше расскажите мне об особенностях вашего ребенка. Может, он вообще одеяла не признает и не спит из-за этого? Я сама узнаю об этом опытным путем, но это займет некоторое время. Расскажите о привычках малыша, я за это только спасибо говорю».

Юрист: хорошо работают письма уполномоченному по правам ребенка​

Учебные планы, учебные программы и даже должностные инструкции воспитателей в конкретном детском саду формулируются на основе трех важных документов: закона «Об образовании» (статья 48), «Квалификационных характеристиках должностей работников образования» и стандартом дошкольного образования. Изучите эти документы перед тем как действовать.

В них записано, что педагогические работники обязаны «уважать честь и достоинство обучающихся», а во время процесса воспитания они должны применять методы обучения и воспитания, которые «педагогически обоснованы».

Как бороться с плохим обращением воспитателя с детьми рассказывает юрист Кирилл Логунов:

«Сначала стоит попробовать решить вопрос в пределах садика, пойти к заведующей. Но не бойтесь идти дальше: отдел образования должен отреагировать. В особых случаях эффективно обращать на себя внимание через прокуратуру.

Также хорошо работают письма уполномоченному по правам ребенка. Не бойтесь добиваться своего. Сотрудники детского сада должны помнить, что, согласно закону, они несут личную ответственность за ребенка. А ответственность здесь может быть вплоть до уголовной, это зависит от «тяжести» случая».

