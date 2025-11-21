Почему корабли не тонут: объяснение для детей и советы родителям

Налейте в таз воду и бросьте туда металлический гвоздь — он утонет. А если взять фольгу и согнуть её лодочкой, она будет плавать.

Хотя и гвоздь, и фольга сделаны из одного материала, форма изменила результат. Это и есть работа выталкивающей силы.