В ПОДРОСТКОВОМ ОЖИРЕНИИ ВИНОВАТЫ СОЦСЕТИ: ЭКСПЕРТ УКАЗАЛА НА ИСТОК ПРОБЛЕМЫ

Нутрициолог указала на причину возросшего количества случаев подросткового ожирения. Корни проблемы, по её мнению, стоит искать в соцсетях.

В последнее время проблема ожирения становится актуальна и для нашей страны. Так, например, с 2009 года количество людей, страдающих от избыточного веса, возросло на 36%. На сегодняшний день проблема затрагивает порядка 3,5 млн жителей России, увеличился и уровень ожирения среди подростков.

Своей позицией по этому вопросу в беседе с "Радио 1" поделилась нутрициолог Жанна Коробейникова. По мнению специалиста, истоки проблемы стоит искать в социальных сетях. Нередко молодое поколение наблюдает, как блогеры, питаясь нездоровой пищей, сохраняют "идеальную фигуру". Например, так называемые лидеры мнений могут позировать с вредными продуктами для рекламных фотографий.

Например, для рекламы они едят всякую гадость. И это особенно считывают подростки, которые не уверены в себе, в своём теле. Они следуют за этими лидерами мнений и бросаются в экстремальный опыт с питанием: одни наедают то, что видят у звёзд, другие отказываются от еды, чтобы стать такими же идеальными, а третьи заедают свою нереальность чем попало - фастфудом, сахаром, газировкой,

- пояснила нутрициолог.

Между тем правильное питание является одной из важнейших составляющих здоровья человека. Ведь проблемы с лишним весом могут стать катализатором развития серьёзных заболеваний. Не менее важен для здоровья и правильный режим отдыха.

Так, например, для того чтобы восстановить силы на выходных, человеку необходимо найти вид отдыха, который оказывает на него наибольший позитивный эффект. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала психолог Ирина Бенетт.

Мы планируем работу. Точно так же мы можем запланировать и свой отдых. Часто мы откладываем на выходные много дел, но это уже не отдых, а другая работа. Если домашние дела не доставляют успокоения, то здесь сложно говорить о хорошем отдыхе. Для "разгрузки" выходных можно перенести уборку и стирку на будние дни,

- поделилась психолог.