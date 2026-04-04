РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1 234 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Leonid PlиGin
    Чёртов выродок этот Кравцов! Гнать его надо поганой метлой из образования и из России! Где, в какой стране ещё есть н...Цифры-фасады, мех...
  • Александр Данилов
    Во времена СССР, это была естественная и обязательная процедура. Ни кто от этого не умирал!!!Почему прививки м...
  • Александр Гуреев
    Что за пидар всю эту галиматью написал. По 10 раз каждый абзац повторять, тупорылый.«Мне сказали, что...

Печенье «Ушки» из творога

Кто не знаком с этим знаменитым домашним печеньем? Наверно, нет такой семьи, где бы не выпекали в свое время творожное печенье «Ушки» по тому или иному рецепту. Я уже пекла его, но по другому рецепту. Эти же пропорции мне кажутся самыми подходящими. Печенье получается мягким, с хрустящими кристалликами сахара, улетает с тарелки мгновенно, а готовится очень просто.
Давайте начнем.

Ингредиенты

Творог - 300 г

Масло или маргарин - 150 г

Мука - 230 г

Сахар - 150 г

Разрыхлитель - 0.5 ч.л.

Ванилин или ванильный сахар

Соль - щепотка

  • 350 кКал
  • 1 ч. 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления печенья «Ушки» из творога нам понадобятся такие продукты.

 

Ингредиенты для печенья «Ушки» из творога
Фото 1

 

 

Творог растереть с мягким маслом или маргарином. Это удобно делать вилкой.

 

Соединить творог с маслом
Фото 2

 

 

Добавить постепенно муку, соль и разрыхлитель. Муки может понадобиться чуть больше, если она у вас не твердых сортов пшеницы.

 

Всыпать муку и разрыхлитель
Фото 3

 

 

Быстро замесить тесто, не затягивая этот процесс. Тесто должно оставаться очень мягким и слегка липким. При раскатывании не возбраняется подсыпать муку. Для формовки печенья удобно тесто разделить на две части.

 

Замесить тесто
Фото 4

 

 

Одну часть теста раскатать в тонкий пласт. Вторую - держать в холодильнике. Стаканом вырезать кружочки. Обрезки затем соединить и снова раскатать, вырезая кружочки, пока тесто не закончится.

 

Вырезать из теста кружки
Фото 5

 

 

Соединить в блюдце сахар с ванилином или ванильным сахаром. Одной стороной макать печенье в сахар, слегка прижимая.

 

Обвалять кружок теста в сахаре
Фото 6

 

 

Свернуть кружочек теста сахаром внутрь и снова обмакнуть в сахар полученную половинку.

 

Обвалять половинку кружка в сахаре
Фото 7

 

 

Опять свернуть и снова обмакнуть в сахар полученную четвертинку.

 

Обвалять четвертинку в сахаре
Фото 8

 

 

Выложить печенье на противень сахаром кверху, прижать его немного, так как при выпечке оно может раскрыться. Выпекать печенье «Ушки» из творога в разогретой до 180 градусов духовке до румяного цвета.

 

Выложить заготовки на противень
Фото 9

 

 

После 10 минут можно уже следить, чтобы печенье не сгорело. Готовое печенье слегка остудить и можно подавать к чаю. Творожное печенье "Ушки" готово.

 

Рецепт печенья «Ушки» из творога
Фото 10

 

 

Приятного чаепития!

 

Фото печенья «Ушки» из творога
Фото 11

 

 

Печенье «Ушки» из творога, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
наверх