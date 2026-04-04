Для приготовления печенья «Ушки» из творога нам понадобятся такие продукты.

Творог растереть с мягким маслом или маргарином. Это удобно делать вилкой.

Добавить постепенно муку, соль и разрыхлитель. Муки может понадобиться чуть больше, если она у вас не твердых сортов пшеницы.

Быстро замесить тесто, не затягивая этот процесс. Тесто должно оставаться очень мягким и слегка липким. При раскатывании не возбраняется подсыпать муку. Для формовки печенья удобно тесто разделить на две части.

Одну часть теста раскатать в тонкий пласт. Вторую - держать в холодильнике. Стаканом вырезать кружочки. Обрезки затем соединить и снова раскатать, вырезая кружочки, пока тесто не закончится.

Соединить в блюдце сахар с ванилином или ванильным сахаром. Одной стороной макать печенье в сахар, слегка прижимая.

Свернуть кружочек теста сахаром внутрь и снова обмакнуть в сахар полученную половинку.

Опять свернуть и снова обмакнуть в сахар полученную четвертинку.

Выложить печенье на противень сахаром кверху, прижать его немного, так как при выпечке оно может раскрыться. Выпекать печенье «Ушки» из творога в разогретой до 180 градусов духовке до румяного цвета.

После 10 минут можно уже следить, чтобы печенье не сгорело. Готовое печенье слегка остудить и можно подавать к чаю. Творожное печенье "Ушки" готово.

Приятного чаепития!