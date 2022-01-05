Важность социализации ребенка

За созданием каждой игрушки стоит кропотливая работа от исследовательского центра. Прежде чем игрушки становятся доступны широкой аудитории, они проходят тестирование в игровой лаборатории от самых строгих маленьких тестировщиков - детей. Учитывается множество нюансов от размера, цвета до детской реакции. Игрушки доставляют детям не только удовольствие во время игры, но и отлично развивают коммуникативные навыки, помогают социализировать детей.Благодаря им дети расширяют свой кругозор, знакомятся с такими понятиями, как взаимопомощь и взаимовыручка, примеряют разные социальные роли и соотносят свое место относительно других в обществе. Родителям важно привить детям понимание, что значит быть частью сообщества и как важно помогать другим.

У здорового ребенка процесс социализации идет непрерывно благодаря семье. Первый этап родители могут заметить уже в период новорожденности (4-6 неделя), когда на улыбку или голос, младенец в ответ реагирует комплексом оживления. К 3 месяцу взрослые отмечают более выраженную социальную реакцию по отношению к близким. Ребенок успокаивается во время плача, когда его берут на руки и предпочитает находиться там большую часть времени бодрствования. К 6 месяцу малыш с интересом рассматривает незнакомых людей, выделяет любимого близкого, чаще это мама и предпочитает ее присутствие остальным. В период 6-9 месяцев дифференцирует, где свой, а где чужой. Расстраивается, когда прощается с близким. В 9-11 месяцев проявляет привязанность к особо значимым взрослым. Негативно реагирует на отрицательные эмоции.

Активная социализация с окружающим миром начинается в возрасте 1-1,5 лет благодаря развитию экспрессивной и рецептивной речи. Ребенок знакомится со сверстниками и расширяет круг взаимодействия, получает новый опыт. В процессе познания мира осознает, что кроме семьи есть другой большой мир со своими загадками и особенностями.

Родители по-прежнему выступают главными проводниками в процессе социализации: показывают личным примером правила поведения в общественных местах; откликаются на просьбы и проблемы ребенка; поощряют положительное поведение и наказывают за нарушение правил. Используют различные способы для расширения коммуникации: книги, игры, прогулки, рисование. Поскольку, игра является главной формой восприятия информации у дошкольников, рекомендовано выбирать те игры, где требуется воспроизводить социальную жизнь. Книги стоит подбирать с сюжетом, где есть взаимовыручка и помощь, но их важно не только читать, но и обсуждать. Заведите привычку обсуждать прочитанное, выражать свое отношение к происходящему. Сначала ребенку может сложно даваться эмоциональный отклик. Поэтому взрослому стоит личным примером демонстрировать свое отношение к героям и проблеме. Такие подсказки развивают эмпатию, помогают ребенку в укреплении причинно-следственных связей.

Еще один важный фактор социализации – общение со сверстниками. Примерно к 2,5-3 годам регулярное социальное взаимодействие становится возможным благодаря посещению развивающих групп, детского сада. Ребенок обособляется от взрослого и знакомится с новой социальной ролью, а значит новыми моделями поведения. Становится более самостоятельным.

Как быть тем семьям, в которых дети не посещают детский сад? Неужели их ребенок не достаточно социализируется?

На самом деле при активной жизненной позиции родителей ребенок может социализироваться без посещения детского сада. Под активной социальной жизнью понимается регулярные прогулки на детской площадке, посещение гостей, развивающих клубов, организация досуга. Все это в комплексе с родительской вовлеченностью прекрасно социализирует ребенка.

Помните, что социализация – это непрерывный процесс, который начинается с младенчества и совершенствуется в процессе взросления ребенка. Ключевую роль в этом процессе занимают родители, педагоги и сверстники. Поэтому так важно быть своему ребенку примером для подражания, качественно проводить с ним время, поддерживать его и помогать раскрывать свой потенциал.