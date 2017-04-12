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Банановый пудинг

Категория рецептов: Выпечка и сладости

Рекомендуется детям: Прикорм, 1 - 2 года
Время приготовления: 10 минут
Банановый пудинг
Ингредиенты
молоко
200 мл
банан
1 штука
сахар
1 ч. ложка
яйцо
1 штука
мука
1 ч. ложка
печенье Бегемотик
3 штуки
Процесс приготовления
1

Смешиваем яйцо и муку. В кипящее молоко с сахаром добавляем полученную смесь. Варить 8-10 минут. Выключаем плиту и добавляем банан и печенье.

Банановый пудинг
2

Смешиваем все блендером.

Банановый пудинг
3

Полученное количество рассчитано примерно на 2 порции.
Сахар можно не добавлять, все равно пудинг получится сладкий.

Банановый пудинг
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едавкусно

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