Тофу был создан в Китае около 2000 лет назад. Подробности его создания неясны, но, согласно местной легенде, он был изобретен китайским поваром, который случайно положил водоросли нигари в соевое молоко, в результате чего молоко свернулось и получился тофу. Тофу является основным ингредиентом в кухнях многих азиатских стран, где его используют для приготовления различных блюд - от салатов до десертов.
Сегодня я покажу, как сделать тофу в домашних условиях. Самое главное - перед приготовлением замочите соевые бобы на ночь.
Ингредиенты
Соевые бобы - 400 г
Вода - 4,2 л
Лимонная кислота - 6,5 г
- 73 кКал
- 16 ч. 40 мин.
- Б: 8.1
- Ж: 4.2
- У: 0.6
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления тофу в домашних условиях соберем все необходимые ингредиенты по списку.
Заранее замоченные соевые бобы промываем, и сливаем воду. На 400 граммов соевых бобов нам понадобится 4 литра воды: 1 литр - для замачивания, 3 литра - для молока. Кладем бобы в блендер, заливаем водой и измельчаем до состояния каши.
Через специальный мешочек процеживаем молоко. По желанию жмых можно заморозить и потом приготовить из него котлеты.
3 литра соевого молока ставим на плиту на средний огонь. Пенку не убираем. Молоко нагреваем до 90 градусов.
В кружку кладем лимонную кислоту и наливаем 200 мл воды. Перемешиваем и постепенно вливаем в молоко. Слегка перемешиваем молоко и оставляем на 10-15 минут.
Дуршлаг накрываем марлей и ставим на чашку. Перекладываем будущий сыр на дуршлаг, накрываем тарелкой и сверху ставим литровую банку. Оставляем на ночь. Сыворотка будет стекать в чашку.
Теперь вы знаете, как сделать тофу в домашних условиях. Перекладываем тофу на тарелку и готовим из него любимые блюда! Всем приятного аппетита!
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