Тофу был создан в Китае около 2000 лет назад. Подробности его создания неясны, но, согласно местной легенде, он был изобретен китайским поваром, который случайно положил водоросли нигари в соевое молоко, в результате чего молоко свернулось и получился тофу. Тофу является основным ингредиентом в кухнях многих азиатских стран, где его используют для приготовления различных блюд - от салатов до десертов.

Сегодня я покажу, как сделать тофу в домашних условиях. Самое главное - перед приготовлением замочите соевые бобы на ночь.