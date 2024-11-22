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Как сделать тофу в домашних условиях?

Тофу был создан в Китае около 2000 лет назад. Подробности его создания неясны, но, согласно местной легенде, он был изобретен китайским поваром, который случайно положил водоросли нигари в соевое молоко, в результате чего молоко свернулось и получился тофу. Тофу является основным ингредиентом в кухнях многих азиатских стран, где его используют для приготовления различных блюд - от салатов до десертов.

Сегодня я покажу, как сделать тофу в домашних условиях. Самое главное - перед приготовлением замочите соевые бобы на ночь.

Ингредиенты

Соевые бобы - 400 г

Вода - 4,2 л

Лимонная кислота - 6,5 г

Получается 423 грамма тофу
  • 73 кКал
  • 16 ч. 40 мин.
  • Б: 8.1
  • Ж: 4.2
  • У: 0.6

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления тофу в домашних условиях соберем все необходимые ингредиенты по списку.

 

Фото 1

 

 

Заранее замоченные соевые бобы промываем, и сливаем воду. На 400 граммов соевых бобов нам понадобится 4 литра воды: 1 литр - для замачивания, 3 литра - для молока. Кладем бобы в блендер, заливаем водой и измельчаем до состояния каши.

 

Фото 2

 

 

Через специальный мешочек процеживаем молоко. По желанию жмых можно заморозить и потом приготовить из него котлеты.

 

Фото 3

 

 

3 литра соевого молока ставим на плиту на средний огонь. Пенку не убираем. Молоко нагреваем до 90 градусов.

 

Фото 4

 

 

В кружку кладем лимонную кислоту и наливаем 200 мл воды. Перемешиваем и постепенно вливаем в молоко. Слегка перемешиваем молоко и оставляем на 10-15 минут.

 

Фото 5

 

 

Дуршлаг накрываем марлей и ставим на чашку. Перекладываем будущий сыр на дуршлаг, накрываем тарелкой и сверху ставим литровую банку. Оставляем на ночь. Сыворотка будет стекать в чашку.

 

Фото 6

 

 

Теперь вы знаете, как сделать тофу в домашних условиях. Перекладываем тофу на тарелку и готовим из него любимые блюда! Всем приятного аппетита!

 

Фото 7

 

 

 

Фото 8

 

 

Как сделать тофу в домашних условиях?, рецепт с фото
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