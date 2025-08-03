Нужно ли детям летом соблюдать режим сна или можно позволить ребенку спать сколько хочешь?

Д. Ларькова, Барановичи

Режим сна необходим детям и летом, считает психолог Наталья СУХАНОВА. По ее словам, лучшее время отхода ко сну – около 22.00-23.00. В это время снижается уровень гормона стресса кортизола, а уровень мелатонина (гормона сна), наоборот, начинает расти.

Эти факторы во многом влияют на то, насколько бодро человек чувствует себя утром. Ученикам начальной и младшей средней школы рекомендуется спать порядка 9-10 часов, старшеклассникам – 8-9 часов. Долгий сон не менее вреден, чем недосып: после него чувствуется вялость и разбитость. Поэтому вставать утром оптимально около 07.30-08.00. Конечно, во время летних каникул допускаются небольшие отклонения от графика, но такая ситуация должна быть не правилом, а скорее исключением.