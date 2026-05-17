Почему у львов грива: объяснение для детей и советы родителям

Львицам не нужна такая защита: они спасаются от опасностей быстрее, чем дерутся. К тому же львицы охотятся — и лишняя шерсть только мешала бы им быть проворными.

Поэтому природа распределила роли так: у самцов — грива для защиты и демонстрации силы, у самок — гибкость и ловкость для охоты.