Внимание на лекарства. Каких препаратов не должно быть в школьном ранце?

По предварительным данным, смерть молодого футболиста наступила от переохлаждения. Молодой человек, который, по всей видимости, был нетрезв, либо заснул, либо потерял сознание, после чего замерз на смерть. Его тело нашли в районе Братеево.

Экспертиза пока не подтвердила наличие в крови погибшего алкоголя, наркотиков и лекарственных препаратов, но, по данным СМИ, мать футболиста призналась, что ее сын иногда употреблял глазные капли, обладающие наркотическим действием, после чего его поведение становилось неадекватным.

Какие препараты обладают подобным эффектом? Что делать родителям, которые нашли у подростка подозрительные лекарства?

Веществ, которые обладают наркотическим действием, — огромное количество. И этот список постоянно растет. Недавно, например, один умелец нашел способ добывать психотропное средство из конских каштанов.

Купить препарат, обладающий наркотическим действием в аптеке (учитывая, что, вопреки всем правилам, большинство препаратов у нас отпускается без рецептов) и вовсе не проблема. Особенно опасен прием даже невинных лекарственных средства (например, легких снотворных или успокоительных) в сочетании с алкоголем. Алкоголь усиливает действие любого препарата, повышает интоксикацию организма и может привести к опасным последствиям (вплоть до смертельного исхода). К тяжёлым последствиям может привести даже случайное непреднамеренное смешивание алкоголя и лекарств (потере или помутнению сознания, судорогам, приступам агрессии), а сознательные эксперименты с домашней аптечкой (к которым чаще прибегают подростки и молодые люди), как правило, рано или поздно заканчиваются трагедией.

К подозрительным препаратам, присутствие которых, например, в школьном рюкзаке ребенка, должно насторожить родителей относятся.

1. Валокордин, карвалол — снотворные и успокоительные средства, содержащие фенобарбитал (вещество, вызывающее зависимость и привыкание, а в повышенных дозах — наркотический эффект).

2. Атропин, тропикамид — глазные капли, которые при немедицинском использовании дают сильнейшее наркотическое опьянение.

3. Кофеин — в небольших количествах кофеин действует как умеренный возбудитель, при передозировке — повышает сердцебиение, вызывает бессонницу и беспокойство и дает легкий наркотический эффект. Оособенно опасен в сочетании с алкоголем.

4. Кодтерпин, кофекс — лекарства от кашля, которые содержат кодеин — наркотическое вещество, которое быстро вызывает зависимость, сопоставимую с героиновой.

5. Солпадеин — обезболивающее, содержащее кодеин.

6. Лирика — противосудорожное и обезболивающее лекарство, назначаемое при эпилепсии. Дают сильнейший наркотический эффект.

Существуют ли признаки, по которым можно определить, что с ребенком происходит что-то неладное?

Есть симптомы, которые косвенно свидетельствуют от приеме наркотиков, — рассказывает врач- психиатр, психотерапевт, нарколог, руководитель лечебно — реабилитационного центра «Возрождение» Юрий Вяльба — К ним относятся поведенческие признаки: беспричинное возбуждение, повышенная работоспособность, повышенная утомляемость, ухудшение памяти и внимания, болезненная реакция на критику, нежелание общаться с людьми, с которыми раньше был близок, нарастающее безразличие, уход от участия в делах, которые раньше были интересными, частая и резкая смена настроения, изворотливость, лживость, частое вранье, появление друзей из асоциальной компании.

Употребление наркотиков обязательно сказывается и на внешности. На это могут указывать бледность кожи; расширенные или суженные зрачки, покрасневшие или мутные глаза. Обычно при приеме наркотиков отмечается потеря аппетита, похудение или чрезмерное употребление пищи, нарушение координации движений (пошатывание, спотыкания), замедленная, несвязная речь.