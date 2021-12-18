Как научить ребенка безопасно добираться до школы

Помимо школы дети ходят в гости к друзьям, родственникам или в магазин. И постоянно сопровождать ребенка иногда не получается.

Можно провожать ребенка в школу и встречать его каждый день. Но у многих родителей такой возможности нет. Лучший вариант, на мой взгляд, — подготовить ребенка к сложным ситуациям заранее. Я расскажу, что происходит чаще всего и на что обращать внимание.

Что такое безопасная дорога

Абсолютно безопасной дороги не существует. Даже если нарисовать для каждого школьника карту безопасной дороги в дневнике, проблему это не решит. На любой дороге есть опасные и безопасные участки.

Опасные — те, где мало людей или их вообще нет. Еще там мало света и много укрытий. Это может быть любое место, куда случайно свернувший с дороги человек не будет виден окружающим. К ним относятся: Любые зеленые насаждения, в которых человек может спрятаться. Заброшенные здания, гаражи, ларьки. Места на дороге с канализационными люками и теплокамерами. Пивные, летние кафе и любое другое место, где продаются спиртные напитки. Нерегулируемые пешеходные переходы. Любая улица, на которой в темное время не горят фонари. Улицы, где проводятся митинги, шествия или любые массовые акции. Что делать? 17.05.18

Безопасные места — это те, где светло, негде спрятаться, не вызвав подозрений, и всегда есть взрослые, которые готовы помочь.

Например:

Подразделения полиции. Сотрудники полиции обязаны помочь ребенку — это есть в их должностных обязанностях. Офисы банков. Даже если банк закрыт — он все равно под охраной, а вход оборудован видеонаблюдением. Отдельно стоящие банкоматы. Даже если банкомат вмурован в стену здания — в нем есть видеокамера и сигнализация. Включить сигнализацию не получится — аварийной кнопки там нет. Основная задача — остаться перед банкоматом, тогда охрана, возможно, увидит, что происходит, и вызовет полицию. Крупные торговые центры — в них тоже есть камеры и охрана, к которой можно обратиться в случае проблем. Любые учреждения и мелкие торговые точки. В некоторых из них тоже есть системы видеонаблюдения — но не во всех. И не во всех работники устроены легально — найти потом такого продавца, чтобы привлечь в качестве свидетеля, бывает сложно. Но ребенок и его родители должны знать — лучше обратиться за помощью в любую торговую точку, чем бежать в пустое и безлюдное место.

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Как правильно выбрать маршрут до школы и обратно

Пока ребенок находится в школе, за его жизнь и здоровье отвечает школа. А пока он до школы не добрался, ответственность за него несут родители. Им и выбирать дорогу в школу.

Выбрать лучше так: пройти вместе с ребенком — желательно в то время, когда ребенок будет уходить в школу и возвращаться из нее. И оцените все варианты по следующим критериям:

Время на дорогу. Оно должно быть разумным. Выбирать длинный обходной путь не стоит: у ребенка всегда будет соблазн срезать. Освещенность, особенно в темное время суток. Чем больше освещенных мест — тем лучше. Но ситуация иногда меняется. Фонари могут перегореть. Если заметили это — жалуйтесь в городскую администрацию и требуйте замены ламп. Чтобы не выяснять, какая именно служба этим занимается — пишите письмо на имя главы администрации. В письме указывайте, что на конкретном участке не работают фонари, что создает угрозу жизни и здоровью детей. Есть ли по дороге видеокамеры — потенциальные преступники боятся видеонаблюдения. По записям жертва и свидетель могут потом опознать человека. Офисы банков и торговых точек. Туда можно обратиться за помощью.

Маршрутов должно быть несколько. Для светлого времени суток, для темного и еще один — запасной. Если на основном маршруте большое скопление людей с лозунгами и транспарантами, произошло крупное ДТП или ведутся земляные работы — лучше иметь в запасе еще один, по которому и пойдет ребенок. Так вам будет спокойнее.

А еще выбор маршрута может зависеть от времени суток — например, рано утром бывает темно и ребенка можно отправить в школу по более длинной, но хорошо освещенной дороге. А днем естественного освещения достаточно — и дорога может измениться.

Оставьте возможность выбора маршрута ребенку. Но вы должны всегда точно знать, как он будет перемещаться до школы и обратно. Но всегда спрашивайте, почему дорога будет именно такой. Так ребенок будет считать, что он сам выбрал дорогу до школы. И родителям будет спокойнее.

Рекомендую по всем этим маршрутам вместе пройти и рассказать, какие места опасные, и что нужно делать, если что-то случится. И куда нужно бежать в экстренной ситуации. Мало сказать ребенку: если что-то произошло — беги вот туда. Он должен четко знать: если есть опасность в этом конкретном месте — бежать нужно вон в тот супермаркет «Пятерочка». А если он закрыт — на обочину проезжей части, где кричать и махать руками проезжающим машинам.

А еще дорога в школу должна проходить в соответствии с дорожными знаками и разметкой.

Вы вместе с ребенком можете нарисовать самые удобные для себя маршруты на онлайн-картах. Такие сервисы есть у Гугла и у Яндекса.

Что делать, если обращается посторонний

Образец маршрутного листа от дома до школы для школьника с двумя примерами дороги в школу. Красным обозначен маршрут, который предложила сама интерактивная карта. Он короче, но проходит мимо ломбарда, дорогу приходится переходить в месте, где нет пешеходного перехода. Зеленым обозначен маршрут безопаснее — он проходит мимо отделения почтовой связи, возле которого есть пешеходный переход

В первую очередь ребенок должен четко знать — посторонние дядя или тетя хорошими быть не могут. Человек может хорошо выглядеть, держать в руках игрушки или тяжелую сумку либо гулять с домашними животными — но это не значит, что ему можно доверять.

Любой посторонний человек, независимо от того, как он выглядит и что делает — ребенку не друг.

Ребенок должен четко знать, что можно и что нельзя.

Можно:

Кричать. Это нужно делать, если посторонний старается прикоснуться или предлагает с ним пойти или что-то передать другому человеку. Бежать — в сторону любого безопасного места. Делать это надо, если попытались ударить, схватить или заставить куда-то идти. Звонить — родителям или любым родственникам. Просить о помощи людей в форме, тех, кто работает в банках, торговых центрах, иногда в магазинах. Рассказать родителям обо всем, что делают взрослые, — о любой попытке постороннего человека заговорить, предложить, показать, рассказать. Все бросить. Школьная сумка, одежда, телефон, часы — все это неважно. Безопасность — важнее.

Ребенок должен знать: за то, что закричал, убежал, все рассказал, бросил или обратился за помощью, никто и никогда ругать и наказывать не будет. А если сообщить о таких ситуациях родителям как можно быстрее, за это даже похвалят.

Что делать нельзя:

Разговаривать со взрослыми. Все взрослые, с которыми он лично не знаком, — не друзья. Не стоит отвечать на вопросы, даже если спрашивают безобидные на первый взгляд вещи — который час, где учится, с кем живет и любит ли животных. Даже если взрослый просто спрашивает имя — можно ему не отвечать. Уходить со взрослыми. Если взрослый предлагает что-то показать или сделать по секрету, пытается увести или прикоснуться — он враг. Сразу нужно начинать громко кричать и бежать в безопасное место. Потом взрослые разберутся и ругать за это никто не будет. Брать что-либо у незнакомых взрослых. О любой попытке дать конфету или игрушку — сразу сообщать родителям. Они уже решат, можно ли постороннему так делать. Садиться в машину к взрослым или подходить к ней. Если рядом остановилась машина и открылось окно — нужно отойти как можно дальше от обочины и продолжать идти по своему маршруту. Слушаться, если говорят «иди сюда», «пойдем со мной». Так могут говорить только родители, родственники, учителя и воспитатели. Если так говорит незнакомый человек, нужно встать на месте и никуда не идти, а позвонить родителям и спросить у них разрешения. Если не отвечают — имитировать разговор с ними. А потом отправить им смс или написать в мессенджере. Это относится и к людям в форме. Если мужчина в фуражке — это не значит, что он может без разрешения родителей приказывать. С людьми в форме можно идти только в школу или домой. А там уже родители или учителя во всем разберутся. Заходить в подъезд и лифт с незнакомыми взрослыми. Лучше подождать пару минут на улице или у лифта. Открывать ключом квартиру при посторонних. Лучше позвонить в дверь и не открывать ее, пока посторонний не уйдет. Если не уходит — нужно позвонить в дверь к соседям и рассказать про подозрительного человека.

Как ребенку все это запомнить

Просто рассказывать все это — бесполезно. Это нужно повторять в форме игры. Допустим, представлять сложные ситуации по дороге, а ребенок может рассказывать, что он будет делать.

Или один из родителей может изображать действия подозрительного незнакомца, а ребенок будет показывать, что он будет делать в той или иной ситуации. Мы уже рассказывали, как мама научила свою одиннадцатилетнюю дочь пользоваться газовым баллончиком, как проводились практические занятия и что для этого потребовалось в статье «Как пользоваться перцовым аэрозолем».

Что ребенку делать при нападении

Тут совет будет только один: при нападении всегда нужно кричать и убегать.

Но ребенок должен четко знать, куда бежать. Нормальная реакция — это спрятаться. Но прятаться нужно в безопасных местах. Например, густые заросли кустарника, с точки зрения ребенка, могут служить хорошим укрытием. Но на самом деле это не так. А вот открытое место, например автобусная остановка или обочина дороги, по которой движется поток автотранспорта, для преступника менее привлекательны.

Запомнить ребенку проще всего тоже в результате практической тренировки. Когда идете с ним по дороге в школу, можно спрашивать, куда он побежит, если что-то случится.

Как собрать ребенка в школу

В школьной сумке у многих детей лежит стандартный набор — учебники, тетради и карандаши с ручками.

Если есть возможность, лучше выбрать рюкзак, а не обычную сумку. В экстренной ситуации сумка будет мешать бежать, а бросить ее ребенку морально тяжело. А в ситуации, когда преступник хватает сзади за рюкзак, его легче сбросить. /moneybag/ Как не отдать сумку с деньгами

Еще одно преимущество рюкзака — обе руки ребенка свободны. Можно спокойно достать из кармана телефон для звонка или ключи, чтобы открыть дверь.

У правильного рюкзака с точки зрения безопасности на лямках не должно быть грудных стяжек. Они хороши для туристов или для военных, но на школьном рюкзаке они будут мешать его быстрому сбросу.

А еще у рюкзака должна быть легкая матерчатая ручка для переноски. Сейчас есть модели, где ручку усиливают металлическим тросиком или прочной стропой. Но в экстренной ситуации злоумышленнику будет проще удержать ребенка именно за прочную ручку.

Здесь ручка сверху усилена прочным тросом. Это хорошо для взрослых — трос не порвется под весом груза. Но для ребенка я рюкзак с такой ручкой выбирать не рекомендую — пусть лучше оторвется ручка от рюкзака, но преступник при этом не сможет удержать ребенка

Еще я рекомендую добавить к учебникам и тетрадям несколько вещей.

Светоотражающие нашивки на одежду. Для пешеходов они обязательны вне населенных пунктов. Но я рекомендую их носить еще и в целях безопасности. Такие нашивки издалека видны в темное время. Свет, отраженный от них, в некоторых случаях может привлечь внимание прохожих. п. 4.1 ПДД

Яркая одежда. Ребенка в яркой шапочке даже на детской площадке издалека видно. И на проезжей части он более заметен водителям. А еще яркие элементы в детской одежде лучше запоминаются окружающим. Это может быть цветной принт на сумке или рюкзаке, куртка из цветной ткани, или даже просто яркий большой бант на голове у девочки. Главное — выделить ребенка из толпы.

Телефон. Средства связи — это давно уже способ обеспечить безопасность себе и близким. Главное — следите, чтобы батарея телефона была всегда заряжена, а баланс симкарты был положительный. /smartphones-topchik/ 7 смартфонов для тех, кто не хочет переплачивать

Лучше, если симкарта оформлена на одного из родителей, а не на троюродную тетю, которая живет далеко. В случае экстренной ситуации для проверки детализации звонков сотрудникам полиции потребуется судебное решение. Владелец же карты может заказать такую детализацию, если покажет паспорт. На мой взгляд, удобно, если у нескольких номеров общий баланс. В таком случае ребенок никогда не останется без связи, поскольку закончились деньги. А детализацию его разговоров можно посмотреть со смартфона родителей.

GPS-трекер. Есть очень удобные модели таких трекеров в форме наручных часов. Такие часы могут служить заменой телефону. В них вставляется симкарта и можно звонить.

А еще на таких часах есть кнопка SOS. Если на нее нажать, отправляется смс с просьбой о помощи. Если ребенок или посторонний снимет эти часы — родители тоже получат уведомление.

Ну и что? 30.08.19 За трекеры, диктофоны и камеры больше нет уголовной ответственности

Такая модель часов с трекером стоит 1490 рублей. Лучше покупать их не на «Алиэкспрессе», а в крупных сетевых магазинах. Там они сертифицированы и не считаются шпионским устройством

Фонарик. Если вечером в пешеходной зоне вдруг выключится освещение, ребенок сможет освещать себе дорогу. А еще он сможет осветить темный подъезд или лифт. Если увидит посторонних, прячущихся в темноте, — убежать.

Научите ребенка правильно пользоваться фонариком — если он увидел, что в подъезде темно, нужно сначала включить фонарик и только потом заходить. Если есть посторонний — светить ему в лицо. Так человек не сможет сразу понять, идет ребенок один или в сопровождении взрослых.

Я рекомендую фонарики небольшого размера со светодиодом вместо лампы накаливания. Лучше всего для детей подходят модели с клипсой — специальной скобой сбоку, которой их цепляют за край кармана внутри рюкзака или портфеля.

Такой фонарик

Все, что может удостоверить личность ребенка. По закону первый паспорт человек получает в 14 лет, а носить свидетельство о рождении с собой необязательно.

Но я рекомендую научить ребенка не выходить на улицу без документа с фотографией. И не страшно, что такой документ законом не предусмотрен. Даже если родители сами сделают его — приклеив фотографию к листку бумаги, написав полные данные ребенка и телефоны родителей и родственников. /prava/prava-deti/ Права детей до 18 лет

А в некоторых школах для учеников предусмотрены бейджики с фотографиями. Если ребенок окажется без сознания или в состоянии стресса не сможет вспомнить или рассказать свои данные — такая бумага с фотографией и телефонами родителей сильно упростит жизнь и врачам, и правоохранителям, а в конечном счете — и самим родителям.

Чему не нужно учить ребенка

В сети есть много советов, которые не учитывают современных реалий. Я советую подойти к ним критически, и не учить ребенка тому, что ему не поможет в реальности. Вот некоторые из них.

Придумать слово-пароль. Например, если ребенок произносит его по телефону, это будет означать, что он в опасности. В реальной ситуации не нужно играть в шпионов. Если ребенок смог позвонить — лучше пусть расскажет все как есть. А если не может — пусть просто кричит. Вспоминать в критической ситуации тайные слова — не самая лучшая идея.

Носить с собой свисток. Раньше свисток был обязательным атрибутом. С его помощью даже милиция подавала сигналы об опасности. Но потом появились радиостанции. Свисток в арсенале полиции остался, но пользуются им редко. В крупных городах обычный крик привлечет гораздо больше внимания, чем свист.

По той же причине я не рекомендую давать ребенку различные карманные сирены. Сейчас такая сирена установлена в каждой автосигнализации. Когда она сработает — это скорее будет раздражать, чем вызывать желание пойти и выяснить источник шума.

Разбивать витрины магазинов в критической ситуации. Совет бесполезен и для детей, и для взрослых. Сейчас стекла в витринах оклеивают специальной пленкой — ударом руки или сумки их не разбить. Если стекло пленкой не оклеено — можно пораниться осколками. А еще не всегда можно сразу найти подходящего размера камень на тротуаре, чтобы такое стекло разбить.

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