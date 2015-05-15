5 настольных игр, в которые можно играть бесконечно

Настольные игры помогают скоротать свободное время в кругу семьи, развивают мышление и фантазию, а еще сближают родителей и детей. Если вам некуда спешить, и вы готовы провести с фишками и картами не один вечер, то берите на заметку – в «Уно», «Имаджинариум», «Мемори», «Зельеварение» и «Колонизаторов» играть можно бесконечно.

«Уно». Развиваем внимательность

Это одна из самых популярных настольных карточных игр для всей семьи – с 1971 года продано порядка 150 миллионов колод. В чем же секрет?

Во-первых, в «Уно» очень простые правила, которые освоит даже самый маленький игрок. Во-вторых, игра довольно динамичная и азартная, скучать точно не придется. А еще «Уно» имеет несколько вариаций, то есть, если вам приестся играть по одним правилам, вы можете попробовать другие.

Как играть: Из общей колоды каждый игрок получает по семь карт. Одну карту кладут на стол. Обладающий правом хода должен положить рядом карту, которая совпадает по цвету, орнаменту или значению с первой. Задача игроков – сбросить все карты, имеющиеся у них на руках.

Игра развивает внимательность: когда у участника на руках остается одна карта, он должен крикнуть: «Уно». Забывчивым и невнимательным придется тянуть еще карты и продолжать игру.

«Колонизаторы». Покоряем неизведанные земли

Игру выпустили в 1995 году. Называлась она Die Siedler von Catan, что в переводе означает «Поселенцы Катана». На время игры участники становятся настоящими колонизаторами, покорителями неизведанных земель.



Как играть: Чем больше у игрока ресурсов, тем выше шансы на победу. Собирать на полученных земельных угодьях можно руду, зерно, шерсть, древесину и глину. Игроки имеют право на обмен ресурсами, проявляя коммуникативные и предпринимательские качества. Игра «Колонизаторы» продается с четырьмя дополнениями: «Купцы и Варвары», «Города и Рыцари», «Первопроходцы и Пираты», «Мореходы».

«Мемори». Тренируем память

Еще одна карточная игра, доступная и понятная. Побеждает тот, кому удалось собрать наибольшее количество парных карточек. В начале игры их делят на две колоды. В каждой – один из двух парных элементов. На карточках – мини-репродукции известных живописцев, города, животные и сказочные герои. Игроки не только тренируют память, но и изучают произведения искусства, географию, флору и фауну.

Как играть: Карточки раскладывают на столе в произвольном порядке картинками вверх. Участникам нужно проявить внимательность и запомнить местоположение карт. Затем карточки переворачивают картинками вниз. Задача игроков – поочередно переворачивать карточки и искать им пару.



«Имаджинариум». Играем в ассоциации

Участники этой карточной игры должны максимально проявить фантазию, придумывая ассоциации к своим карточками.

Как играть: Один из участников придумывает ассоциацию к картинке на своей карточке, которую кладет на стол рубашкой вверх. Задача остальных игроков – найти среди своих карт ту, которая бы максимально подходила под озвученное описание. Выбранные карточки выкладываются на стол и перемешиваются. Каждый участник должен сделать так, чтобы его карточку угадали как можно больше человек.

«Зельеварение». Придумываем рецепты волшебных эликсиров

Игроки примеряют на себя роль учеников Школы чародеев. Каждый придумывает рецепты волшебных эликсиров и порошков. Также можно изобретать магические талисманы, попутно изучая тайны магического мира.

Как играть: участники получают баллы за каждый найденный элемент для рецепта. Побеждает тот, кто набрал наибольшее количество баллов. Для составления рецептов используются карты, на которых указываются элементы для рецептов. Найденные элементы помещают в центр стола (это место называется «Шкаф элементов»), ими могут пользоваться все игроки.

Игроки начинают с составления простых рецептов снадобий, постепенно повышая свой уровень. Также можно создавать магических существ: единорогов и огненных саламандр. Игра имеет два приложения: «Гильдия Алхимиков» и «Универсальный курс».