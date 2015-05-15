5 настольных игр, в которые можно играть бесконечно

Алина Васнецова
Настольные игры помогают скоротать свободное время в кругу семьи, развивают мышление и фантазию, а еще сближают родителей и детей. Если вам некуда спешить, и вы готовы провести с фишками и картами не один вечер, то берите на заметку – в «Уно», «Имаджинариум», «Мемори», «Зельеварение» и «Колонизаторов» играть можно бесконечно.
«Уно». Развиваем внимательность
Это одна из самых популярных настольных карточных игр для всей семьи – с 1971 года продано порядка 150 миллионов колод. В чем же секрет?
Во-первых, в «Уно» очень простые правила, которые освоит даже самый маленький игрок. Во-вторых, игра довольно динамичная и азартная, скучать точно не придется. А еще «Уно» имеет несколько вариаций, то есть, если вам приестся играть по одним правилам, вы можете попробовать другие.
Как играть: Из общей колоды каждый игрок получает по семь карт. Одну карту кладут на стол. Обладающий правом хода должен положить рядом карту, которая совпадает по цвету, орнаменту или значению с первой. Задача игроков – сбросить все карты, имеющиеся у них на руках.
Игра развивает внимательность: когда у участника на руках остается одна карта, он должен крикнуть: «Уно». Забывчивым и невнимательным придется тянуть еще карты и продолжать игру.
«Колонизаторы». Покоряем неизведанные земли
Игру выпустили в 1995 году. Называлась она Die Siedler von Catan, что в переводе означает «Поселенцы Катана». На время игры участники становятся настоящими колонизаторами, покорителями неизведанных земель.
Как играть: Чем больше у игрока ресурсов, тем выше шансы на победу. Собирать на полученных земельных угодьях можно руду, зерно, шерсть, древесину и глину. Игроки имеют право на обмен ресурсами, проявляя коммуникативные и предпринимательские качества. Игра «Колонизаторы» продается с четырьмя дополнениями: «Купцы и Варвары», «Города и Рыцари», «Первопроходцы и Пираты», «Мореходы».
«Мемори». Тренируем память
Как играть: Карточки раскладывают на столе в произвольном порядке картинками вверх. Участникам нужно проявить внимательность и запомнить местоположение карт. Затем карточки переворачивают картинками вниз. Задача игроков – поочередно переворачивать карточки и искать им пару.
«Имаджинариум». Играем в ассоциации
Участники этой карточной игры должны максимально проявить фантазию, придумывая ассоциации к своим карточками.
Как играть: Один из участников придумывает ассоциацию к картинке на своей карточке, которую кладет на стол рубашкой вверх. Задача остальных игроков – найти среди своих карт ту, которая бы максимально подходила под озвученное описание. Выбранные карточки выкладываются на стол и перемешиваются. Каждый участник должен сделать так, чтобы его карточку угадали как можно больше человек.
«Зельеварение». Придумываем рецепты волшебных эликсиров
Как играть: участники получают баллы за каждый найденный элемент для рецепта. Побеждает тот, кто набрал наибольшее количество баллов. Для составления рецептов используются карты, на которых указываются элементы для рецептов. Найденные элементы помещают в центр стола (это место называется «Шкаф элементов»), ими могут пользоваться все игроки.
Игроки начинают с составления простых рецептов снадобий, постепенно повышая свой уровень. Также можно создавать магических существ: единорогов и огненных саламандр. Игра имеет два приложения: «Гильдия Алхимиков» и «Универсальный курс».
«Уно». Развиваем внимательность
Это одна из самых популярных настольных карточных игр для всей семьи – с 1971 года продано порядка 150 миллионов колод. В чем же секрет?
Во-первых, в «Уно» очень простые правила, которые освоит даже самый маленький игрок. Во-вторых, игра довольно динамичная и азартная, скучать точно не придется. А еще «Уно» имеет несколько вариаций, то есть, если вам приестся играть по одним правилам, вы можете попробовать другие.
Как играть: Из общей колоды каждый игрок получает по семь карт. Одну карту кладут на стол. Обладающий правом хода должен положить рядом карту, которая совпадает по цвету, орнаменту или значению с первой. Задача игроков – сбросить все карты, имеющиеся у них на руках.
Игра развивает внимательность: когда у участника на руках остается одна карта, он должен крикнуть: «Уно». Забывчивым и невнимательным придется тянуть еще карты и продолжать игру.
«Колонизаторы». Покоряем неизведанные земли
Игру выпустили в 1995 году. Называлась она Die Siedler von Catan, что в переводе означает «Поселенцы Катана». На время игры участники становятся настоящими колонизаторами, покорителями неизведанных земель.
Как играть: Чем больше у игрока ресурсов, тем выше шансы на победу. Собирать на полученных земельных угодьях можно руду, зерно, шерсть, древесину и глину. Игроки имеют право на обмен ресурсами, проявляя коммуникативные и предпринимательские качества. Игра «Колонизаторы» продается с четырьмя дополнениями: «Купцы и Варвары», «Города и Рыцари», «Первопроходцы и Пираты», «Мореходы».
«Мемори». Тренируем память
Фото: http://fabika.ruЕще одна карточная игра, доступная и понятная. Побеждает тот, кому удалось собрать наибольшее количество парных карточек. В начале игры их делят на две колоды. В каждой – один из двух парных элементов. На карточках – мини-репродукции известных живописцев, города, животные и сказочные герои. Игроки не только тренируют память, но и изучают произведения искусства, географию, флору и фауну.
Как играть: Карточки раскладывают на столе в произвольном порядке картинками вверх. Участникам нужно проявить внимательность и запомнить местоположение карт. Затем карточки переворачивают картинками вниз. Задача игроков – поочередно переворачивать карточки и искать им пару.
«Имаджинариум». Играем в ассоциации
Участники этой карточной игры должны максимально проявить фантазию, придумывая ассоциации к своим карточками.
Как играть: Один из участников придумывает ассоциацию к картинке на своей карточке, которую кладет на стол рубашкой вверх. Задача остальных игроков – найти среди своих карт ту, которая бы максимально подходила под озвученное описание. Выбранные карточки выкладываются на стол и перемешиваются. Каждый участник должен сделать так, чтобы его карточку угадали как можно больше человек.
«Зельеварение». Придумываем рецепты волшебных эликсиров
Фото: http://toplay.od.uaИгроки примеряют на себя роль учеников Школы чародеев. Каждый придумывает рецепты волшебных эликсиров и порошков. Также можно изобретать магические талисманы, попутно изучая тайны магического мира.
Как играть: участники получают баллы за каждый найденный элемент для рецепта. Побеждает тот, кто набрал наибольшее количество баллов. Для составления рецептов используются карты, на которых указываются элементы для рецептов. Найденные элементы помещают в центр стола (это место называется «Шкаф элементов»), ими могут пользоваться все игроки.
Игроки начинают с составления простых рецептов снадобий, постепенно повышая свой уровень. Также можно создавать магических существ: единорогов и огненных саламандр. Игра имеет два приложения: «Гильдия Алхимиков» и «Универсальный курс».
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