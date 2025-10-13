РЕБЁНОК.РУ
Олимпиада школьников «Физтех» в 2025/26 учебном году: сроки, регистрация, условия и нюансы подготовки

В статье расскажем все об олимпиаде школьников «Физтех»: условия, этапы, по каким школьным предметам она проходит и как принять в ней участие в 2025/26 учебном году.
Авторы и эксперты
Школьница готовится к олимпиаде
Школьникам, победившим в таких серьезных соревнованиях, как олимпиада «Физтех», легче учиться на технических факультетах.
источник: https://ru.freepik.com/

В материале вы узнаете, что собой представляет олимпиада для школьников «Физтех» в 2025/26 учебном году, кто из детей сможет принять в ней участие и по каким школьным предметам она проводится. Кроме того, расскажем, как зарегистрироваться на сайте олимпиады, и вместе с экспертом — учителем и кандидатом филологических наук Татьяной Воронцовой — дадим лайфхаки по подготовке. 

Что такое олимпиада школьников «Физтех»

Московский физико-технический институт выстроил целую систему для поиска и поддержки талантливых выпускников школ, и одним из ее ключевых элементов можно назвать олимпиаду для школьников «Физтех». Для проведения конкурсных мероприятий институт привлекает различных соорганизаторов: вузы из Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Воронежа и других городов, а также Департамент образования Москвы.

Мероприятие проводится уже более 30 лет и включает в себя не только выполнение олимпиадных заданий, но и участие конкурсантов в семинарах, подготовительных курсах, занятиях в Заочной физико-технической школе. 

— «Физтех» — в своем роде уникальная олимпиада, — поделилась Татьяна Воронцова. — Она действительно очень сложная, но у тех, кто основательно подготовится, есть все шансы на победу.

Поэтому сначала нужно разобраться, с чем имеешь дело. Изучите правила олимпиады, структуру заданий, критерии оценивания. На сайте выложены примеры заданий, напишите по ним 2—3 работы и проверьте — самостоятельно или воспользовавшись помощью преподавателя. Внимательно изучите работы победителей и комментарии проверяющих, отметьте непонятное для себя и попытайтесь в этом разобраться. 

Цель проведения олимпиады

Ни одна олимпиада не проходит просто так. Организаторы всегда ставят перед собой определенные цели. «Физтех», конечно же, исключением тоже не стал. Главные задачи олимпиады: 

  • развитие у школьников интереса к углубленному изучению математики, русского языка и физики;
  • раскрытие творческого потенциала у ребят, готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения;
  • повышение доступности качественного высшего образования на бюджетной основе, в том числе для школьников из глубинки;
  • отбор талантливых абитуриентов для поступления в МФТИ и другие престижные вузы.

Что дает школьникам участие в олимпиаде «Физтех»

Приказом Министерства науки и образования Российской Федерации «Физтех» включен в утвержденный перечень олимпиад школьников на 2025/26 учебный год (1). Ему традиционно присвоен первый уровень, который означает, что победители и призеры получают особые права при зачислении во многие отечественные вузы. 

Но льготы при поступлении — не единственный бонус. Школьники углубленно изучают предмет и становятся участниками разных образовательных мероприятий. Кроме того, талантливым абитуриентам, победившим в столь серьезных соревнованиях, как олимпиада «Физтех», легче учиться на технических факультетах, они быстрее вливаются в студенческую среду и успешно сдают сессии. 

Тем не менее нужно учесть, сможет ли ученик выдержать нагрузки, которые появляются при подготовке к соревнованиям такого уровня. 

Своим мнением делится эксперт Татьяна Воронцова:

— Принимайте решение взвешенно. Подготовка к олимпиаде — это когда ты сам по доброй воле сидишь и копаешь материал. Общеизвестно, что «Физтех» дает бонусы при поступлении, а также стимулирует познавательный интерес и способствует углубленному изучению предмета. Но участие далеко не всегда означает победу. К тому же это дополнительная нагрузка в выпускном классе, стресс и отвлечение от основной учебы. Стоит ли овчинка выделки? Понять это нужно «на берегу», ведь без олимпиады можно обойтись, а без экзаменов — нет. 

Какие классы могут принять участие в олимпиаде «Физтех»

Стать участниками олимпиады могут школьники 9—11-х классов. Если ученику на момент прохождения испытаний исполнилось 18 лет, это не будет поводом для отказа, потому что как такового возрастного ценза нет.

В олимпиаде участвуют школьники, которые углубленно изучают физику, математику или русский язык. Оценки в четверти не столь важны, так как свои знания участник соревнований показывает при выполнении олимпиадных заданий. 

По каким предметам проводится олимпиада 

Так как организатором олимпиады «Физтех» выступает технический вуз, то и знания на ней оцениваются специфические — по физике, математике и русскому языку. 

Объединенных испытаний нет: по каждому предмету проводятся отдельные соревнования, поэтому рассмотрим их подробно. 

Математика

Традиционно считается одним из самых сложных направлений. Конкурсанты проходят жесткий отбор, в котором оценивают их знания по геометрии, алгебре и другим математическим наукам. 

Ребята, получившие максимальный балл по математике на олимпиаде «Физтех», смогут поступить на бюджет в любой из вузов-партнеров (их более 900 по всей стране). Также им повышают профильное ЕГЭ до 100 баллов и предоставляют дополнительные баллы при поступлении на направления: «Информационные технологии», «Биотехнологии», «Прикладная математика», «Программная инженерия» и т. д. Каждый вуз сам решает, какие преференции дает за победу в олимпиаде «Физтех» по математике.

Физика

В плане сложности эта олимпиада ничуть не уступает математике. Оцениваются знания участников как по физике, так частично и по математике, потому что для выполнения большинства заданий нужны знания алгебры, математической статистики, геометрии и т. д.

Высокие баллы по этой дисциплине дают шансы на поступление вне конкурса на бюджет почти в 500 вузов. Кроме того, многие высшие учебные заведения предлагают победителям и призерам определенные льготы или дополнительные баллы при зачислении. 

Школьники, ставшие лучшими в олимпиаде по физике, могут учиться в технических вузах по таким направлениям, как «Электроника и радиотехника», «Инженерия», «Техническая физика», «Наноэлектроника» и др. 

Так же, как и в случае с математикой, каждое учебное заведение самостоятельно определяет, какие бонусы предоставить победителям.

Русский язык

У олимпиады «Физтех» по русскому языку приоритет не первый, поэтому многие вузы вместо гарантированного поступления на бюджетные места предлагают победителям до 10 баллов за индивидуальные достижения. 

В общей сложности более 450 высших учебных заведений засчитывают результаты олимпиады на гуманитарные направления, такие как «Лингвистика», «Филология», «Журналистика», «Маркетинг», «Литературоведение» и др.

Школьница занимается подготовкой к олимпиаде «Физтех»
Многие высшие учебные заведения предлагают победителям и призерам определенные льготы или дополнительные баллы при зачислении. источник: Freepik

Как пройти регистрацию и принять участие в олимпиаде 

Пройти регистрацию для участия в олимпиаде не сложно. Главное — не забыть прикрепить все необходимые документы. Ниже приведена инструкция, как это сделать:

  1. Зарегистрироваться на официальном сайте организатора (2) сначала на отборочный этап, а затем на заключительный. Туда проходят только победители первого тура. 
  2. Заполнить согласие на обработку и хранение персональных данных. При этом совершеннолетние участники подписывают документ самостоятельно, а за тех, кому еще нет 18 лет, это делают законные представители — родители или опекуны.
  3. Важно обращать внимание на сроки регистрации и не откладывать на последний день. Если желающих будет больше, чем конкурсных мест, ее закроют раньше. 
  4. Чтобы стать участником, необходимо в течение суток с момента регистрации подтвердить данные своего профиля.
  5. Регистрация и добавление документов — процедуры не быстрые, поэтому заранее выделите время на ожидание ответа от системы.

Этапы и даты проведения олимпиады «Физтех»

Всего предполагается два этапа — отборочный и заключительный. Их сроки всегда заранее публикуются на официальном сайте (2). Обращайте внимание на то, что даты проведения каждого этапа могут измениться. Информацию об этом организаторы также размещают заранее. 

Отборочный этап

Сроки проведения — с 6 октября по 2 ноября 2025 года. Этап проходит в дистанционном формате. Основные моменты, которые нужно учитывать:

  • продолжительность испытаний по физике и математике составляет 4 астрономических часа (60 минут), по русскому языку — 2 астрономических часа;
  • если участник начал выполнять задания позже старта, ему не добавляется дополнительное время — закончить работу он должен не позже установленных сроков;
  • для успешного написания каждого тура нужно прикрепить ответы к заданиям в течение 4 часов с момента старта, а решения задач — не позже чем через 5 часов. Задание засчитают как выполненное только в случае, если конкурсант правильно внес ответ и прикрепил решение;
  • если конкурсант внес неправильный ответ, а в решении, наоборот, верный, то балл засчитан не будет.

Перейти на следующий этап смогут только победители и призеры — им придет личное уведомление.

Заключительный этап

Он пройдет 15–16 февраля 2026 года.

На этом этапе определяются победители олимпиады — те, кто смогут получить различные преференции от вузов. 

Основные моменты, о которых необходимо помнить:

  • участие в этом туре принимают те, кто успешно прошел отборочный этап, а также лауреаты прошлых лет;
  • чтобы стать участником, нужно снова зарегистрироваться, но только после того, как станут известны результаты. Сделать это раньше система не даст;
  • задания на заключительном этапе еще более сложные и необычные — участникам предстоит продемонстрировать не только умение мыслить логически, но и креативность, нестандартность умозаключений.

Как подготовиться к олимпиаде

Школьных занятий для участия в конкурсных испытаниях недостаточно, так как оцениваются углубленные знания по предметам. Поэтому важна предварительная подготовка. Она должна быть планомерной и длительной:

  • начинайте готовиться примерно за год — так вы сможете углубиться во все темы и выучить большое количество терминов и определений;
  • решайте задания прошлых лет, так как они похожи и помогают систематизировать знания;
  • не только учите предмет, но и познакомьтесь с тонкостями платформы, чтобы не было ситуации, когда ответ знали, но запутались в интерфейсе сайта;
  • тренируйтесь решать задания на время, чтобы уложиться в указанный организаторами тайминг;
  • если есть возможность — посещайте курсы МФТИ по подготовке к олимпиаде. Эти знания пригодятся вам и на ЕГЭ;
  • если вы из региона, для вас при МФТИ работает Заочная физико-математическая школа (3), в рамках которой преподаватели вуза проводят онлайн-занятия. Ее уже окончили более 90 тысяч учеников. 

— Победа дается тем, у кого есть прочный фундамент знаний по предмету, устойчивые навыки решения заданий определенного типа и психологическая стабильность, — добавила эксперт Татьяна Воронцова. Вот ее рекомендации для укрепления этих трех позиций:

  • купите хорошее фундаментальное пособие и работайте по нему. Обращайте особое внимание на теорию и терминологию из заданий «Физтеха» и подтягивайте их;
  • решайте олимпиадные задания прошлых лет. Обсуждайте их в пабликах с единомышленниками. Если возможно, то обращайтесь к индивидуальному тренеру-репетитору;
  • соблюдайте режим труда и отдыха.

— Однажды моя ученица настолько перетренировалась, что, став победителем региона, отказалась ехать на финальный тур олимпиады: стресс вызвал сильнейшее выгорание. Чтобы этого не случилось, не забывайте о спорте, прогулках и общении с семьей и друзьями, — подвела итог Татьяна Воронцова. 

Примеры заданий и ответов олимпиады прошлых лет

Решайте олимпиадные задания — это лучшее, что вы можете сделать в рамках подготовки к соревнованиям. Примеры заданий прошлых лет опубликованы на официальном сайте и доступны участникам бесплатно. Давайте рассмотрим несколько примеров с олимпиады прошлого года.

Задание по физике № 1 для 11-х классов, заключительный этап:

Скрин задания
Скрин заданияисточник: https://olymp-online.mipt.ru/

Ответ:

Скрин задания
Скрин заданияисточник: https://olymp-online.mipt.ru/

Задание по физике № 2 для 11-х классов, заключительный этап:

Скрин задания
Скрин заданияисточник: https://olymp-online.mipt.ru/

Ответ:

Скрин задания
Скрин заданияисточник: https://olymp-online.mipt.ru/

Задания с ответами по математике для 10-х классов, отборочный этап, 2-й тур:

Скрин задания
Скрин заданияисточник: https://olymp-online.mipt.ru/

Задания с ответами по русскому языку для 9—10-х классов, заключительный этап:

Скрин задания
Скрин заданияисточник: https://olymp-online.mipt.ru/

