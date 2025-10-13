Олимпиада школьников «Физтех» в 2025/26 учебном году: сроки, регистрация, условия и нюансы подготовки

— «Физтех» — в своем роде уникальная олимпиада, — поделилась Татьяна Воронцова. — Она действительно очень сложная, но у тех, кто основательно подготовится, есть все шансы на победу.

Поэтому сначала нужно разобраться, с чем имеешь дело. Изучите правила олимпиады, структуру заданий, критерии оценивания. На сайте выложены примеры заданий, напишите по ним 2—3 работы и проверьте — самостоятельно или воспользовавшись помощью преподавателя. Внимательно изучите работы победителей и комментарии проверяющих, отметьте непонятное для себя и попытайтесь в этом разобраться.