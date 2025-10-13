Олимпиада школьников «Физтех» в 2025/26 учебном году: сроки, регистрация, условия и нюансы подготовки

В материале вы узнаете, что собой представляет олимпиада для школьников «Физтех» в 2025/26 учебном году, кто из детей сможет принять в ней участие и по каким школьным предметам она проводится. Кроме того, расскажем, как зарегистрироваться на сайте олимпиады, и вместе с экспертом — учителем и кандидатом филологических наук Татьяной Воронцовой — дадим лайфхаки по подготовке.
Что такое олимпиада школьников «Физтех»
Московский физико-технический институт выстроил целую систему для поиска и поддержки талантливых выпускников школ, и одним из ее ключевых элементов можно назвать олимпиаду для школьников «Физтех». Для проведения конкурсных мероприятий институт привлекает различных соорганизаторов: вузы из Санкт-Петербурга, Республики Башкортостан, Ростова-на-Дону, Ставрополя, Воронежа и других городов, а также Департамент образования Москвы.
Мероприятие проводится уже более 30 лет и включает в себя не только выполнение олимпиадных заданий, но и участие конкурсантов в семинарах, подготовительных курсах, занятиях в Заочной физико-технической школе.
— «Физтех» — в своем роде уникальная олимпиада, — поделилась Татьяна Воронцова. — Она действительно очень сложная, но у тех, кто основательно подготовится, есть все шансы на победу.
Цель проведения олимпиады
Ни одна олимпиада не проходит просто так. Организаторы всегда ставят перед собой определенные цели. «Физтех», конечно же, исключением тоже не стал. Главные задачи олимпиады:
- развитие у школьников интереса к углубленному изучению математики, русского языка и физики;
- раскрытие творческого потенциала у ребят, готовящихся к поступлению в высшие учебные заведения;
- повышение доступности качественного высшего образования на бюджетной основе, в том числе для школьников из глубинки;
- отбор талантливых абитуриентов для поступления в МФТИ и другие престижные вузы.
Что дает школьникам участие в олимпиаде «Физтех»
Приказом Министерства науки и образования Российской Федерации «Физтех» включен в утвержденный перечень олимпиад школьников на 2025/26 учебный год (1). Ему традиционно присвоен первый уровень, который означает, что победители и призеры получают особые права при зачислении во многие отечественные вузы.
Но льготы при поступлении — не единственный бонус. Школьники углубленно изучают предмет и становятся участниками разных образовательных мероприятий. Кроме того, талантливым абитуриентам, победившим в столь серьезных соревнованиях, как олимпиада «Физтех», легче учиться на технических факультетах, они быстрее вливаются в студенческую среду и успешно сдают сессии.
Тем не менее нужно учесть, сможет ли ученик выдержать нагрузки, которые появляются при подготовке к соревнованиям такого уровня.
Своим мнением делится эксперт Татьяна Воронцова:
— Принимайте решение взвешенно. Подготовка к олимпиаде — это когда ты сам по доброй воле сидишь и копаешь материал. Общеизвестно, что «Физтех» дает бонусы при поступлении, а также стимулирует познавательный интерес и способствует углубленному изучению предмета. Но участие далеко не всегда означает победу. К тому же это дополнительная нагрузка в выпускном классе, стресс и отвлечение от основной учебы. Стоит ли овчинка выделки? Понять это нужно «на берегу», ведь без олимпиады можно обойтись, а без экзаменов — нет.
Какие классы могут принять участие в олимпиаде «Физтех»
Стать участниками олимпиады могут школьники 9—11-х классов. Если ученику на момент прохождения испытаний исполнилось 18 лет, это не будет поводом для отказа, потому что как такового возрастного ценза нет.
В олимпиаде участвуют школьники, которые углубленно изучают физику, математику или русский язык. Оценки в четверти не столь важны, так как свои знания участник соревнований показывает при выполнении олимпиадных заданий.
По каким предметам проводится олимпиада
Так как организатором олимпиады «Физтех» выступает технический вуз, то и знания на ней оцениваются специфические — по физике, математике и русскому языку.
Объединенных испытаний нет: по каждому предмету проводятся отдельные соревнования, поэтому рассмотрим их подробно.
Математика
Традиционно считается одним из самых сложных направлений. Конкурсанты проходят жесткий отбор, в котором оценивают их знания по геометрии, алгебре и другим математическим наукам.
Ребята, получившие максимальный балл по математике на олимпиаде «Физтех», смогут поступить на бюджет в любой из вузов-партнеров (их более 900 по всей стране). Также им повышают профильное ЕГЭ до 100 баллов и предоставляют дополнительные баллы при поступлении на направления: «Информационные технологии», «Биотехнологии», «Прикладная математика», «Программная инженерия» и т. д. Каждый вуз сам решает, какие преференции дает за победу в олимпиаде «Физтех» по математике.
Физика
В плане сложности эта олимпиада ничуть не уступает математике. Оцениваются знания участников как по физике, так частично и по математике, потому что для выполнения большинства заданий нужны знания алгебры, математической статистики, геометрии и т. д.
Высокие баллы по этой дисциплине дают шансы на поступление вне конкурса на бюджет почти в 500 вузов. Кроме того, многие высшие учебные заведения предлагают победителям и призерам определенные льготы или дополнительные баллы при зачислении.
Школьники, ставшие лучшими в олимпиаде по физике, могут учиться в технических вузах по таким направлениям, как «Электроника и радиотехника», «Инженерия», «Техническая физика», «Наноэлектроника» и др.
Так же, как и в случае с математикой, каждое учебное заведение самостоятельно определяет, какие бонусы предоставить победителям.
Русский язык
У олимпиады «Физтех» по русскому языку приоритет не первый, поэтому многие вузы вместо гарантированного поступления на бюджетные места предлагают победителям до 10 баллов за индивидуальные достижения.
В общей сложности более 450 высших учебных заведений засчитывают результаты олимпиады на гуманитарные направления, такие как «Лингвистика», «Филология», «Журналистика», «Маркетинг», «Литературоведение» и др.
Как пройти регистрацию и принять участие в олимпиаде
Пройти регистрацию для участия в олимпиаде не сложно. Главное — не забыть прикрепить все необходимые документы. Ниже приведена инструкция, как это сделать:
- Зарегистрироваться на официальном сайте организатора (2) сначала на отборочный этап, а затем на заключительный. Туда проходят только победители первого тура.
- Заполнить согласие на обработку и хранение персональных данных. При этом совершеннолетние участники подписывают документ самостоятельно, а за тех, кому еще нет 18 лет, это делают законные представители — родители или опекуны.
- Важно обращать внимание на сроки регистрации и не откладывать на последний день. Если желающих будет больше, чем конкурсных мест, ее закроют раньше.
- Чтобы стать участником, необходимо в течение суток с момента регистрации подтвердить данные своего профиля.
- Регистрация и добавление документов — процедуры не быстрые, поэтому заранее выделите время на ожидание ответа от системы.
Этапы и даты проведения олимпиады «Физтех»
Всего предполагается два этапа — отборочный и заключительный. Их сроки всегда заранее публикуются на официальном сайте (2). Обращайте внимание на то, что даты проведения каждого этапа могут измениться. Информацию об этом организаторы также размещают заранее.
Отборочный этап
Сроки проведения — с 6 октября по 2 ноября 2025 года. Этап проходит в дистанционном формате. Основные моменты, которые нужно учитывать:
- продолжительность испытаний по физике и математике составляет 4 астрономических часа (60 минут), по русскому языку — 2 астрономических часа;
- если участник начал выполнять задания позже старта, ему не добавляется дополнительное время — закончить работу он должен не позже установленных сроков;
- для успешного написания каждого тура нужно прикрепить ответы к заданиям в течение 4 часов с момента старта, а решения задач — не позже чем через 5 часов. Задание засчитают как выполненное только в случае, если конкурсант правильно внес ответ и прикрепил решение;
- если конкурсант внес неправильный ответ, а в решении, наоборот, верный, то балл засчитан не будет.
Перейти на следующий этап смогут только победители и призеры — им придет личное уведомление.
Заключительный этап
Он пройдет 15–16 февраля 2026 года.
На этом этапе определяются победители олимпиады — те, кто смогут получить различные преференции от вузов.
Основные моменты, о которых необходимо помнить:
- участие в этом туре принимают те, кто успешно прошел отборочный этап, а также лауреаты прошлых лет;
- чтобы стать участником, нужно снова зарегистрироваться, но только после того, как станут известны результаты. Сделать это раньше система не даст;
- задания на заключительном этапе еще более сложные и необычные — участникам предстоит продемонстрировать не только умение мыслить логически, но и креативность, нестандартность умозаключений.
Как подготовиться к олимпиаде
Школьных занятий для участия в конкурсных испытаниях недостаточно, так как оцениваются углубленные знания по предметам. Поэтому важна предварительная подготовка. Она должна быть планомерной и длительной:
- начинайте готовиться примерно за год — так вы сможете углубиться во все темы и выучить большое количество терминов и определений;
- решайте задания прошлых лет, так как они похожи и помогают систематизировать знания;
- не только учите предмет, но и познакомьтесь с тонкостями платформы, чтобы не было ситуации, когда ответ знали, но запутались в интерфейсе сайта;
- тренируйтесь решать задания на время, чтобы уложиться в указанный организаторами тайминг;
- если есть возможность — посещайте курсы МФТИ по подготовке к олимпиаде. Эти знания пригодятся вам и на ЕГЭ;
- если вы из региона, для вас при МФТИ работает Заочная физико-математическая школа (3), в рамках которой преподаватели вуза проводят онлайн-занятия. Ее уже окончили более 90 тысяч учеников.
— Победа дается тем, у кого есть прочный фундамент знаний по предмету, устойчивые навыки решения заданий определенного типа и психологическая стабильность, — добавила эксперт Татьяна Воронцова. Вот ее рекомендации для укрепления этих трех позиций:
- купите хорошее фундаментальное пособие и работайте по нему. Обращайте особое внимание на теорию и терминологию из заданий «Физтеха» и подтягивайте их;
- решайте олимпиадные задания прошлых лет. Обсуждайте их в пабликах с единомышленниками. Если возможно, то обращайтесь к индивидуальному тренеру-репетитору;
- соблюдайте режим труда и отдыха.
— Однажды моя ученица настолько перетренировалась, что, став победителем региона, отказалась ехать на финальный тур олимпиады: стресс вызвал сильнейшее выгорание. Чтобы этого не случилось, не забывайте о спорте, прогулках и общении с семьей и друзьями, — подвела итог Татьяна Воронцова.
Примеры заданий и ответов олимпиады прошлых лет
Решайте олимпиадные задания — это лучшее, что вы можете сделать в рамках подготовки к соревнованиям. Примеры заданий прошлых лет опубликованы на официальном сайте и доступны участникам бесплатно. Давайте рассмотрим несколько примеров с олимпиады прошлого года.
Задание по физике № 1 для 11-х классов, заключительный этап:
Ответ:
Задание по физике № 2 для 11-х классов, заключительный этап:
Ответ:
Задания с ответами по математике для 10-х классов, отборочный этап, 2-й тур:
Задания с ответами по русскому языку для 9—10-х классов, заключительный этап:
Список источников:
1. Приказ «Об утверждении перечня олимпиад школьников и их уровней на 2024/25 учебный год» от 30.08.2024 № 571. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации.
2. Официальный сайт олимпиады «Физтех».
3. Заочная физико-техническая школа. Информация на сайте МФТИ.
4. Российский совет олимпиад школьников. 2024.
Свежие комментарии