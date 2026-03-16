Права родителей больного ребенка

К сожалению, в больницах часто нарушают права родителей заболевшего малыша, а мамы и папы зачастую не знают, как их отстоять и на что, собственно, они имеют право. Впрочем, нарушение ваших прав в больницах и поликлиниках в большинстве случаев результат не злого умысла, а юридической неподготовленности врачей – слишком мало права преподают в институтах.

Поэтому конструктивный диалог о Ваших правах принесет Вам намного больше пользы, чем «выбивание» их.

Ссылка на этот текст (а распечатка наших объяснений может быть полезна) – это не документ. Если Вам потребуется использовать приведенные нами статьи – не поленитесь и купите текст закона в оригинале (он продается в любом книжном магазине). Только тогда Вы во всеоружии. Основной Закон, на который мы будем ссылаться в процессе обсуждения называется Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1 (в тексте комментариев мы будем называть этот закон ОЗОЗ, ссылаясь на статью). В случаях, когда в рассуждениях будут использованы другие документы, их названия будут указаны отдельно.

Закон признает пациента ребенком до достижения им 15-летия, т.е. все права, которые мы будем разбирать ниже, действительны до той поры, пока Ваш ребенок младше не старше 14 лет 11 месяцев и 30 дней. С момента 15-летия ребенок сам приобретает права, гарантированные законом и сам их реализует (надеемся, что при помощи родителей – но САМ). Этот возраст указан в ст. 24 ОЗОЗ.

Закон предусматривает только одно исключение из этого правила – на 1 год «отодвинут» срок вступления в медицинские права для детей больных наркоманией.

Во всех остальных случаях 15 лет – это возраст зрелости.

И последнее – помните, что любое самое хорошее качество легко может перерасти в свою противоположность, так принципиальность становится скандальностью, скрупулезность – занудством, а стремление отстаивать свои права – сутяжничеством. Помните, что Ваша основная задача – это не борьба за соблюдение своих прав, а сотрудничество с лечащим врачом во благо Вашего ребенка.

Право быть вместе с больным ребенком

Едва ли не самое основное и самое важное из всех, гарантированных законом прав. Поскольку процесс лечения может потребовать принятия решений о выполнении тех или иных вмешательств, а это требует Вашего согласия (об этом позже), а также, поскольку дети тяжело переносят разрыв с родителями в период болезни, Закон дает право родителям находиться с ребенком во время его заболевания.

Это право прописано в статье 22 ОЗОЗ, в которой говорится: «Одному из родителей или иному члену семьи по усмотрению родителей предоставляется право в интересах лечения ребенка находиться вместе с ним в больничном учреждении в течение всего времени его пребывания, независимо от возраста ребенка.»

Стоит отметить, что это право безусловное, т.е. его реализация не накладывает на Вас никаких дополнительных обязательств. Никто не может потребовать от Вас внесения какой-либо платы (как напрямую, так и через больничную кассу), а также выполнения каких-либо действий («мы положим Вас вместе с ребенком, если Вы будете мыть пол в коридоре»).

Более того, закон гарантирует Вам выдачу листка нетрудоспособности («больничного») при совместной госпитализации. Далее в ст. 22 читаем: «Лицу, находящемуся вместе с ребенком в больничном учреждении государственной или муниципальной системы здравоохранения, выдается листок нетрудоспособности. Срок, на который выдается листок нетрудоспособности, зависит от возраста ребенка.

Пособие при карантине, по уходу за больным ребенком в возрасте до семи лет выплачивается одному из родителей (иному законному представителю) или иному члену семьи за весь период карантина, амбулаторного лечения или совместного пребывания с ребенком в больничном учреждении, а пособие по уходу за больным ребенком в возрасте старше семи лет выплачивается за период не более 15 дней, если по медицинскому заключению не требуется большего срока».

Несколько комментариев:

Из текста ОЗОЗ следует, что право госпитализации вместе с больным ребенком имеют не только мать, но и отец, и другие совершеннолетние члены семьи. Таким образом, члены семьи самостоятельно определяют, кто из них будет находиться в стационаре. Более того, Закон не возбраняет родителям дежурить посменно. Правда правила хорошего тона требуют, чтобы об изменениях Вы, в вежливой форме, информировали дежурный персонал.

Хотя Закон дает право родителю больного ребенка находиться в палате вместе с пациентом, это не накладывает на больницу обязанностей обеспечивать мать или отца кроватью, бельем и питанием. Хотя уже появились клиники закупившие раскладушки для родителей, в большинстве случаев эти проблемы родителям приходится решать самостоятельно. Если ребенок мал, родитель может пристроиться рядом с ним на кровати. В старшем возрасте оправдано использование складных (надувных) ковриков, матрасов и т.д.

Как сказано выше, родитель госпитализированного ребенка не обязан выполнять каких-либо работ в больнице. Однако помните, что медики с благодарностью примут Вашу добровольную помощь. Хорошим тоном считается: следить за чистотой и порядком в палате, в которой лежит Ваш ребенок, помочь персоналу в кормлении детей в Вашей палате, вечером поиграть с детьми (оговорите с доктором возможные игры), почитать детям, рассказать что-либо интересное. И, безусловно, обязанность каждого взрослого пригласить доктора, если состояние кого-то из детей ухудшилось.

И наконец. Существуют ситуации, когда родителям может быть отказано в совместной госпитализации. В первую очередь это случаи, когда:

Родители находятся в состоянии опьянения.

Ребенок госпитализируется в отделение, требующее выполнения особых санитарных норм, например, в ожоговое отделение.

Очевидно, что Вам не разрешат находиться в операционной и, в большинстве случаев, в отделении реанимации и т.д.

А если заподозрили, что Вы нетрезвы… (такое тоже бывает)

Поскольку наличие опьянения может служить достаточным основанием для отказа в совместной госпитализации, необходимо знать как проводится освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Для того чтобы отказать в госпитализации по причине алкогольного опьянения, требуется подтвердить факт опьянения. С другой стороны, если Вас пытаются напугать званием «пьяного», Вам нужно подтвердить собственную трезвость. Как это делается?

Поскольку Вы еще не госпитализированы, Вы не подпадаете под компетенцию дежурного или лечащего врача. Поэтому к делу сразу подключается пункт 4 Инструкции по освидетельствованию. «Освидетельствование проводится врачом (в сельской местности при невозможности проведения освидетельствования врачом – фельдшером), прошедшим соответствующую специальную подготовку на базе наркологических учреждений органов управления здравоохранением субъектов Российской Федерации».

Надо заметить, что многие врачи приемного покоя прошли соответствующие курсы и имеют законное право выносить такое заключение.

Если вдруг случилось, что медработник такого свидетельства не имеет – прямая дорога Вам на освидетельствование к наркологу. Оно может быть добровольным или нет. Если Вы даете согласие на освидетельствование и сами идете (едете) к наркологу с направлением от врача – это хорошо. Если на госпитализации вместе с ребенком настаиваете, а от освидетельствования отказываетесь – врач может вызвать милицию. И пройти освидетельствование все равно придется. Согласно статье КоАП, Вы находитесь в общественном месте и, возможно, пьяны. Это само по себе нарушение, которое влечет штраф или 15 суток, и конечно, это исключает помещение Вас в больницу.

О процессе освидетельствования.

Основой заключения о состоянии освидетельствуемого служат данные комплексного медицинского освидетельствования с учетом результатов лабораторных исследований.

При наличии клинических признаков опьянения и невозможности лабораторным исследованием установить вызвавшее опьянение вещество, заключение о наличии состояния опьянения выносится на основании установленных клинических признаков опьянения.

В случае, если из-за тяжести состояния освидетельствуемого клинических признаков опьянения выявить не удается, допускается вынесение заключения о наличии опьянения вследствие употребления алкоголя на основании результатов лабораторного исследования крови методами аналитической диагностики. В этом случае заключение о наличии алкогольного опьянения выносится при концентрации алкоголя в крови 0,5 и более промилле. Заключение о наличии опьянения, вызванного потреблением других вызывающих опьянение веществ, не выносится, а в акте указываются результаты лабораторного исследования, выявившие эти вещества. То есть наличие, отсутствие или сомнительная информативность лабораторных тестов («трубок», алкометров и прочая) не является препятствием к освидетельствованию и вынесению заключения.

Результатом заключения становится запись в специальном журнале (Вас попросят предъявить паспорт, личность должна быть удостоверена) и протокол освидетельствования, который получит на руки тот, кто направил Вас на освидетельствование. Если на освидетельствование Вы обратились сами – его отдадут Вам. Что с ним делать дальше – определяйте по ситуации.

Если вопрос о Вашем пребывании в больнице вместе с ребенком уже закрыт, и Вы понимаете, что Ваши права пострадали – протокол послужит в процессе подачи жалобы руководству учреждения и всем другим инстанциям. Даже если Вы лишились экземпляра протокола – с помощью журнала, в котором зарегистрировано Ваше освидетельствование, по запросу суда (только по запросу судебных и следственных органов) может быть заполнена справка, подтверждающая заключение. Поэтому сохраните номер, дату и время заполнения протокола.

Право на информацию

Второе из основополагающих прав родителей больного ребенка. С момента первого обращения к врачу родители ребенка имеют право получать всю информацию, которая отражает состояние здоровья их ребенка. В тексте ст. 31 ОЗОЗ читаем: «Каждый гражданин имеет право в доступной для него форме получить имеющуюся информацию о состоянии своего здоровья, включая сведения о результатах обследования, наличии заболевания, его диагнозе и прогнозе, методах лечения, связанном с ними риске, возможных вариантах медицинского вмешательства, их последствиях и результатах проведенного лечения.

Информация о состоянии здоровья гражданина предоставляется ему, а в отношении лиц, не достигших возраста, установленного частью второй статьи 24 настоящих Основ (15 лет) … их законным представителям лечащим врачом, заведующим отделением лечебно-профилактического учреждения или другими специалистами, принимающими непосредственное участие в обследовании и лечении».

Прокомментируем сказанное:

Родитель больного ребенка имеет право знать диагноз, который выставлен его ребенку. Причем диагноз должен быть сообщен в любом случае, вне зависимости от степени его сложности, и степени тяжести. Мы рекомендуем родителям заболевших детей интересоваться диагнозом, начиная с первого обращения к врачу. В том случае, если окончательный диагноз не выставлен и доктор планирует провести какие-либо исследования для уточнения диагноза, Вы имеете право узнать, какой диагноз предполагается или между какими возможными диагнозами проводится дифференциальная диагностика.

Мы рекомендуем сразу же в присутствии врача записывать формулировку диагноза. Это важно при обращении за независимой консультацией, консультировании у внешних экспертов (в том числе и при получении Интернет-консультаций).

Ремарка для интеллектуальных родителей. Все возможные диагнозы, которые имеет право выставлять доктор приведены в Международной классификации болезней 10 пересмотра. Ознакомиться с ней можно здесь. Если Вашему ребенку выставлен диагноз, которого нет в МКБ-10 (например, дисбактериоз, вегето-сосудистая дистония и т.д.), то это повод обратиться за дополнительными разъяснениями к лечащему врачу.

Самый сложный вопрос, который Вы можете задать своему доктору – это вопрос о прогнозе, но даже на него врач обязан дать Вам ответ. Пожалуйста, имейте в виду, что никогда, ни один врач не сможет дать Вам абсолютной гарантии в отношении перспектив развития заболевания и исхода лечения. Любое (!) обращение за помощью имеет определенный риск неудачи (впрочем, даже куском колбасы можно подавиться с летальным исходом). Но Вы можете рассчитывать на приведение усредненных статистических данных по патологии Вашего ребенка, в том числе о таких показателях, как процент инвалидизации, частота осложнений и т.п. Список параметров, которые смогут охарактеризовать Вашу ситуацию определит лечащий врач.

Любой применяемый в отношении Вашего ребенка метод лечения должен быть обсужден и согласован с Вами. Прежде чем Вы дадите согласие на проведение вмешательства (а такое согласие необходимо – но об этом в следующих постах), Вы должны получить ответы на следующие вопросы:

– Как называется метод диагностики (лечения). (Заметим в скобках, что еще один вопрос, который Вы имеете право задать, может быть сформулирован так «является ли применяемый метод доказанным, используется ли он в других странах и в каких?» Это защитит Вас от применения методов «экспериментальных», а точнее шарлатанских, таких как «очистка кишечника, коррекция кармы, прочистка чакр»)

– Для какой цели планируется вмешательство.

– Какие результаты ожидает доктор от планируемого вмешательства.

– Какие осложнения возможны и насколько они вероятны (снова используем статистические показатели).

– Что будет чувствовать ребенок при проведении процедуры.

– Есть ли альтернативные (более точные, более информативные, менее травматичные) возможности и условия их получения (направление в другую клинику или получение услуг за плату).

– Как и право на совместную госпитализацию, право на получение информации является безусловным т.е. отвечать на Ваши вопросы – не любезность, а обязанность врача. Более того, формулировка право гражданина получать информацию «в доступной для него форме» накладывает на медиков обязанность не только сообщать Вам информацию, но и разъяснять ее Вам так, чтобы Вы поняли о чем идет речь.

Но, пожалуйста, помните, что помимо ответов на Ваши вопросы у врача много другой работы, скрупулезность не должна переходить в занудство. Поэтому уместным будет обращенный к врачу вопрос «Что я могу почитать по этой теме». Если доктор порекомендует книгу, брошюру, распечатку или ссылку на Интернет-ресурс, внимательно ознакомьтесь с ней, прежде чем задавать дополнительные вопросы.

Право на отказ от получения информации

В тексте 31 ст. ОЗОЗ читаем: «Информация о состоянии здоровья не может быть предоставлена гражданину против его воли». Из текста следует право родителей отказаться от получения специальной медицинской информации. Забегая вперед, скажем, что этот отказ напрямую связан с отказом от права на информированное согласие. Иными словами, прежде чем сообщать и разъяснять родителям информацию, касающуюся заболевания их ребенка, доктор должен спросить, хотят ли родители знать эту информацию и, если да, то в каком объеме. Мне кажется очевидным, что диагноз, выставленный своему ребенку, захотят узнать все родители. Что же касается особенностей диагностических и лечебных вмешательств, то от этих знаний родители вправе отказаться, доверяя медикам и полностью доверяя им принятие решений в процессе лечения ребенка. Так же религиозные пациенты могут отказаться от получения информации о прогнозе, опираясь на тезис «все в руках Божьих».

Читаем дальше: «В случаях неблагоприятного прогноза развития заболевания информация должна сообщаться в деликатной форме гражданину и членам его семьи, если гражданин не запретил сообщать им об этом и (или) не назначил лицо, которому должна быть передана такая информация».

Применительно к нашей ситуации, неблагоприятная информация в отношении детей до 15 лет должна сообщаться родителям и только им. Оставив за границами наших комментариев «деликатность сообщения информации» – проблему скорее этического, чем правового плана, заметим, что в отношении детей неблагоприятная информация самому ребенку медицинскими работниками не сообщается. Вопрос о информировании ребенка о печальном прогнозе чрезвычайно сложен, требует совместных и содружественных действий медицинских работников и родителей ребенка и выходит за рамки правового регулирования.

Обратим наше внимание на то, что родители ребенка имеют право ограничить круг лиц, которым будет предоставляться информация о состоянии здоровья ребенка. В их праве запретить предоставление информации иным родственникам, друзьям ребенка, сотрудникам школы, представителям средств массовой информации и т.д., кроме случаев, предусмотренных Законом. Вопросы врачебной тайны мы рассмотрим в последующих сообщениях.

Право на знакомство с документами

Дочитываем 31 ст. ОЗОЗ: «Гражданин имеет право непосредственно знакомиться с медицинской документацией, отражающей состояние его здоровья, и получать консультации по ней у других специалистов. По требованию гражданина ему предоставляются копии медицинских документов, отражающих состояние его здоровья, если в них не затрагиваются интересы третьей стороны. Информация, содержащаяся в медицинских документах гражданина, составляет врачебную тайну и может предоставляться без согласия гражданина только по основаниям, предусмотренным статьей 61 настоящих Основ».

Этот пункт Закона при опубликовании произвел маленькую революцию в системе отечественного здравоохранения, поскольку впервые гарантировал пациенту (в нашем случае, родителю пациента) право личного знакомства с медицинской документацией.

Комментируем:

Понятие «непосредственно» в контексте рассматриваемой статьи означает «без посредников». Родитель больного ребенка имеет право читать все документы, касающиеся здоровья и процесса лечения его ребенка. Любые отговорки «это служебная документация», «мы не имеем права», «Вы все равно ничего не поймете» и т.д. противоречат Закону и не должны приниматься во внимание. (Стоит заметить в скобках, что именно это право вызывает наибольшее количество возражений у медицинских работников. Эти возражения, как правило, имеют рациональную подоплеку – дилетантская оценка профессиональной документации создает немало сложностей в клинической работе. Однако есть и другая сторона – контроль документов со стороны родителей усиливает ответственность мед. работников как за качество лечения, так и за правильность ведения документации).

Закон не ограничивает список документов, на ознакомление с которыми имеет право гражданин, поэтому список доступных документов должен трактоваться максимально широко. Родитель имеет право лично знакомиться с историей болезни, результатами анализов, исследований, заключениями консультантов и т.д. Более того, Закон обязывает медицинских работников разъяснять родителям значение каждого документа, для того чтобы родитель (и сам ребенок) становились активными участниками лечебного процесса. Мы рекомендуем родителям детей, получающих медицинскую помощь, с первого дня лично контролировать ход лечебного процесса. Причем целью этого контроля является не оценка качества (не являющийся медицинским работником родитель не может и не должен оценивать качество лечения), но активное участие в лечении и понимание его.

Помимо права читать медицинские документы, Закон дает родителям право требовать копии документов (всех, перечисленных в предыдущем пункте). Мы полагаем это оправданным с двух позиций: во-первых, наличие копий документов позволяет родителям иметь дома всю историю болезни ребенка (что особенно важно при длительном, хроническом заболевании), в другой стороны, именно эти копии могут потребоваться в случае судебного разбирательства. Кроме того, наличие документов позволяет получить независимую оценку стороннего специалиста (второе мнение), в том числе и на нашем форуме. И, наконец, наличие копий защищает пациента от неприятностей в случае утери документов в стационаре.

Право на получение копий документов не дает пациенту оснований на получение оригиналов медицинской документации, которая является учетной и, в любом случае остается в ЛПУ.

Право на информированное согласие

Следующее основополагающее право родителей больного ребенка – право на информированное согласие (ИС).

Термин «информированное согласие» – неудачный перевод английского термина «informed consent». Правильнее и разумнее было бы назвать термин «осознанное согласие», но поскольку термин официально введен и узаконен будем пользоваться им. (Впрочем и сами американцы предлагают заменить термин на intelligent comsent, считая такую формулировку более правильной).

Для «общей эрудиции» можно заметить, что термин ««informed consent» появился в США, в 1957 году после судебного процесса Мартина Сальго (M. Salgo) против Стэнфордского университета. Во время проведения транслюмбальной аортографии у больного возникло осложнение и он остался парализованным инвалидом. Сальго утверждал, что если бы его заранее предупредили о возможности такого осложнения, он бы никогда на него не пошел. Мартин выиграл процесс (и крупную сумму), после чего термин «информированное согласие» вошел в правовую базу большинства стран.

Итак, при проведении любой процедуры, имеющей потенциальный риск, врач должен получить Ваше согласие. На сегодня не существует четкого понимания, какие именно процедуры требуют ИС (согласитесь, нелепо требовать Вашего согласия, допустим, перед каждым измерением температуры – а это тоже медицинская процедура), поэтому общая практика такова: ИС требуют перед всеми оперативными вмешательствами, любыми инвазивными процедурами, применением любых методов, которые имеют достоверный риск осложнений (вообщем, чем чаще, тем спокойнее Вам, врачу и прокурору).

Важно! Никогда не подписывайте ИС до тех пор, пока не получили убедительные и понятные ответы на все Ваши вопросы. Отвечать на них – обязанность медиков, особенно в такой ситуации.

Считается что:

Пациенту должна предоставляться вся информация, которая может повлиять на его решение. Поскольку каждый метод имеет и плюсы, и минусы, одностороннее предоставление информации позволит манипулировать Вами. Например, Вам могут долго рассказывать о преимуществах какого либо метода, обходя вниманием его недостатки. Вероятно в таком случае Вы примете положительное решение.

Информация предоставляется в таком виде, которая не испугает больного (и не позволит эмоциям возобладать над разумом). Обратная сторона медали. Предоставление информации в заведомо черном цвете может испугать больного и привести к несогласию на безопасную и оправданную процедуру.

Вся информация предоставляется с учетом языка, базовых знаний, образования, уровня интеллекта пациента. Если Вам непонятны какие-либо термины или если Вам вообще не понятно объяснение, Вы имеете право попросить, чтобы Вам объяснили значение непонятных слов или в принципе «разжевали информацию более подробно».

Следует помнить, что у права на ИС есть и обратная сторона – сколь внимательно и подробно доктор не рассказывал бы Вам о заболевании Вашего ребенка и о методах лечения, не имея медицинского образования, Вы все равно никогда не сможете приблизиться к знаниям врача, выбирающего тактику лечения. Поэтому в большинстве случаев оправдано Ваше доверие к лечащему врачу в выборе тактики лечения. В таком случае Вы передоверяете лечащему врачу принятие решений и делаете в истории болезни ребенка запись «Я доверяю лечащему врачу (имярек) принятие решений в отношении тактики лечения моего ребенка (имярек) и соглашаюсь на все вмешательства, какие он сочтет нужным выполнить для излечения».

В случае, если Вас нет рядом с ребенком (например, его госпитализировали из школы или с улицы), а решение нужно принимать немедленно Закон дает право принятия решения консилиуму специалистов. В случаях, когда в больнице нет возможности собрать консилиум, решение принимает непосредственно (и единолично) лечащий врач (правда, в этом случае он обязан сделать соответствующую запись в истории болезни и, как можно быстрее, поставить в известность администрацию ЛПУ и Вас).

Полный текст статьи 32 ОЗОЗ Согласие на медицинское вмешательство:

«Необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина. В случаях, когда состояние гражданина не позволяет ему выразить свою волю, а медицинское вмешательство неотложно, вопрос о его проведении в интересах гражданина решает консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического учреждения. Согласие на медицинское вмешательство в отношении лиц, не достигших возраста, установленного частью второй статьи 24 настоящих Основ, и граждан, признанных в установленном законом порядке недееспособными, дают их законные представители после сообщения им сведений, предусмотренных частью первой статьи 31 настоящих Основ. При отсутствии законных представителей решение о медицинском вмешательстве принимает консилиум, а при невозможности собрать консилиум – непосредственно лечащий (дежурный) врач с последующим уведомлением должностных лиц лечебно-профилактического учреждения и законных представителей.»

Право на отказ от медицинского вмешательства

Закономерное следствие предыдущего права. Там где есть необходимость требовать согласия пациента, там есть и вероятность того, что он этого согласия не даст. Описываемое право декларировано ст. 33 ОЗОЗ Читаем: «Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его прекращения, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 настоящих Основ. При отказе от медицинского вмешательства гражданину или его законному представителю в доступной для него форме должны быть разъяснены возможные последствия. Отказ от медицинского вмешательства с указанием возможных последствий оформляется записью в медицинской документации и подписывается гражданином либо его законным представителем, а также медицинским работником».

Что здесь важно:

Закон не прописывает, от каких именно вмешательств может отказаться пациент или в нашем случае родитель больного ребенка. Поскольку список не приведен, мы понимаем, что отказаться можно от любого вмешательства – от постановки клизмы до проведения операции.

В случае Вашего отказа Вам должны подробно растолковать к чему Ваш отказ может привести (невозможность поставить точный диагноз, ухудшение состояния ребенка, развитие осложнений, вероятность летального исхода и т.д.). Вы имеете право задать столько вопросов, сколько сочтете нужным, для того чтобы принять взвешенное решение. Ваше решение обязательно будет оформлено письменно, в присутствии медицинских работников и это письменное решение Вы должны будете скрепить своей подписью. Устное распоряжение правовой силы не имеет. Внимательно прочитайте и обдумайте текст, перед тем как его подписывать.

Право отказа от медицинской помощи – одно из самых ответственных в законодательстве. Мы призываем Вас помнить, что в подавляющем большинстве случаев, назначая лечение, врач исходит из соображений высшего блага для Вашего ребенка и опирается в своем решении на самые современные представления о болезнях и их лечении. Трижды подумайте прежде чем противопоставлять свое мнение мнению дипломированного специалиста, потом подумайте еще раз и только после этого принимайте решение!

Однако не бойтесь применять это право, если Вы уверены, что назначение принесет вред Вашему ребенку (еще раз, не если Вам кажется, а если у Вас есть достоверные данные, подкрепляющие Вашу уверенность). Увы, но даже в консультациях на нашем форуме Вы можете увидеть как пациентам предлагаются методы лечения, мягко говоря, с недоказанной эффективностью. Самым ярким примером ситуации, когда надо вспомнить о праве на отказ является назначение (увы, частое в наших ЛПУ) так называемых «активных добавок» – сомнительных смесей, не имеющих отношения к медицине.

Важно! Отказ от того или иного метода лечения не приводит к отказу от медицинской помощи. После Вашего отказа, врач должен предложить другой метод помощи (правда в большинстве случаев несоизмеримо менее эффективный), если таковой существует. Отказ от вмешательства не служит основанием для прекращения лечения вообще, для невыдачи больничного листа, для выписки из стационара.

Однако помните: в последнем абзаце ст. 33 ОЗОЗ сказано: «При отказе родителей или иных законных представителей лица, не достигшего возраста, установленного частью второй статьи 24 настоящих Основ, либо законных представителей лица, признанного в установленном законом порядке недееспособным, от медицинской помощи, необходимой для спасения жизни указанных лиц, больничное учреждение имеет право обратиться в суд для защиты интересов этих лиц».

При всей нашей иронии к современным российским судам, такое право ЛПУ дано и мне представляется, что в большинстве случаев суд встанет на сторону медицинского сообщества.

Право на выбор врача

Следующее право покрыто «священным табу» в нашей медицине. Однако если мы читаем Закон – давайте читать его внимательно. Итак, в п. 2. ст. 30 ОЗОЗ говорится, что «пациент имеет право на выбор врача, в том числе врача общей практики (семейного врача) и лечащего врача, с учетом его согласия, а также выбор лечебно-профилактического учреждения в соответствии с договорами обязательного и добровольного медицинского страхования».

Что же из этого следует?

Пациент (родители больного ребенка) имеют право для начала выбрать то ЛПУ, куда будут госпитализированы. Если в маленьких городах, где всех пациентов принимает одна больница, это право не так значимо, то в мегаполисах – при наличии нескольких дежурящих больниц – это право может оказаться весьма значимым. При этом не имеет значения расстояние до больницы (т.е. фраза «мы госпитализируем в ближайшую» бессмысленна и противозаконна). Правда, госпитализация в «больницу по выбору» возможна только при наличии 3 условий: в больнице есть свободные места, больница «дежурит», т.е. в ней есть дежурная бригада; больница принимает больных по ОМС.

Более важно – пациент имеет право выбрать врача, который будет его лечить. Это право может быть реализовано, как в поликлинике, так и в условиях стационара. Еще раз, если врач, который Вас лечит, не устраивает, Вас Вы можете потребовать (лучше, сначала, вежливо попросить) о его замене. Правда и здесь есть одна оговорка…

Смена врача требует согласия того доктора, которому Вы хотите передать своего ребенка. Очевидно, эту оговорку законодатель ввел «защищая» лучших врачей от запредельного увеличения количества пациентов.

Право на выбор врача продублировано и в еще одной статье ОЗОЗ. Ст. 58.: «Лечащий врач назначается по выбору пациента или руководителя лечебно-профилактического учреждения (его подразделения). В случае требования пациента о замене лечащего врача последний должен содействовать выбору другого врача(!)

Заметьте – лечащий врач назначается в первую очередь по выбору пациента, и лишь потом – по выбору руководителя ЛПУ (отделения).

Там же в 58 статье находим еще 2 интересных замечания: «Лечащим врачом не может быть врач, обучающийся в высшем медицинском учебном заведении или образовательном учреждении послевузовского профессионального образования».

Таким образом, нет ничего плохого в том, что Вас наблюдает врач-интерн (более того, нередко они более наблюдательны, а иногда и более эрудированны, чем их старшие коллеги), но ответственность всегда несет врач, полностью закончивший обучение.

И еще. Признавая за пациентом право на выбор врача, законодатель оставляет определенную свободу за врачом: «Лечащий врач может отказаться по согласованию с соответствующим должностным лицом от наблюдения и лечения пациента, если это не угрожает жизни пациента и здоровью окружающих, в случаях несоблюдения пациентом предписаний или правил внутреннего распорядка лечебно-профилактического учреждения».

Если в отношении правил внутреннего распорядка вопросов, как правило, не возникает, то стоит запомнить еще и право доктора на отказ от лечения пациентов, не выполняющих рекомендации и назначения. То есть, если доктор назначил к приему лекарственный препарат, а Вы вместо его регулярного приема, пытаетесь «лечиться» «травками», гомеопатическими шариками, «народными средствами», советами из газеты и т.д., помните – врач имеет полное право отказаться от Вашего лечения в подобной ситуации.

(Заместим в скобках, что отказ от наблюдения тоже требует соблюдения 2 условий: пациент не нуждается в неотложной помощи, существует объективная возможность замены, т.е. есть, по крайней мере, 1 специалист, той же специальности и квалификации).

Право не испытывать боли

П. 5 ст. 30 ОЗОЗ говорит, что больной имеет право на «облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) медицинским вмешательством, доступными способами и средствами». Вроде бы как все просто. А ведь это – одна из самых больших проблем нашей медицины. Проблема анальгезии вышла из компетенции исключительно этического регулирования и вошла в правовое поле.

Таким образом, любимые иными докторами фразы «так! А это надо потерпеть», «не так уж это и больно – можно и не обезболивать» стали не только неэтичными, но и противоправными. А уж учитывая достижения современных фармакологии и анестезиологии… обезболить можно большинство патологических процессов.

Краткое резюме. Избежать всех болезненных ощущений в медицине пока невозможно. Однако медицинские работники, используя доступные им средства и методики должны стремиться к тому, чтобы болевые ощущения Вашего ребенка были сведены к возможному минимуму. Поэтому, находясь в стационаре (а мы уже договорились, что родитель находится вместе с ребенком) не стесняйтесь обращаться к врачу при возникновении/усилении/изменении характера болей у маленького пациента.

P.S. Правда, если честно, ни одного процесса в России по факту нарушения этой статьи мне пока не известно (за рубежом – да).

Право на сохранение в тайне информации о заболевании

П. 6 ст 30 ОЗОЗ гласит, что пациент имеет право на «сохранение в тайне информации о факте обращения за медицинской помощью, о состоянии здоровья, диагнозе и иных сведений, полученных при его обследовании и лечении, в соответствии со статьей 61 настоящих Основ».

Поскольку текст отсылает нас к другой статье, сразу начинаем читать ее. «Статья 61. Врачебная тайна Информация о факте обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья гражданина, диагнозе его заболевания и иные сведения, полученные при его обследовании и лечении, составляют врачебную тайну.[…] Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они стали известны при обучении, исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, кроме случаев, установленных частями третьей и четвертой настоящей статьи».

Здесь первый вывод: Никакая информация о Вас и Вашем ребенке не может быть разглашена кому бы то ни было, в том числе, родственникам, друзьям, начальству, репортерам, работникам садика или школы. Никакая и никогда. Это правило действует даже в случае таких тяжелых заболеваний, как ВИЧ-инфекция. Никто из лиц, непосредственно не участвующих в процессе Вашего лечения, не узнает о Вашей трагедии.

Здесь и второй вывод – требование о сохранении врачебной тайны (название, кстати, не совсем отражает суть вопроса – правильнее было бы называть тайну медицинской) распространяется не только на врача, но и на медсестер, администраторов, санитарок, главврача, больничного сантехника – на всех, кто по роду работы столкнулся с Вами в больнице.

Далее… «С согласия гражданина или его законного представителя допускается передача сведений, составляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе должностным лицам, в интересах обследования и лечения пациента, для проведения научных исследований, публикации в научной литературе, использования этих сведений в учебном процессе и в иных целях».

Развитие науки, образования и медицинских технологий невозможно без описания клинических случаев. Поэтому доктор может обратиться к Вам с просьбой дать письменное разрешение на использование данных о Вашем случае в статье, монографии или, например, учебном занятии. Пожалуйста, не отказывайте, если у Вас на то нет веских оснований.

Кстати, одна из ситуаций, когда имеет смысл вспомнить об этой статье закона – это обращение за дистанционной консультацией, в том числе и на наш форум (прим: форум Русского медицинского сервера). И именно поэтому мы считаем недопустимым и неэтичным размещение на форуме фотографий пациентов с открытым лицом или консультирование через третьих лиц.

И еще одна ремарка, напрямую не относящаяся к теме, но мне хотелось бы ее сделать. В процессе лечения к Вам могут обратиться с просьбой разрешить показать Вашего ребенка группе студентов. В процессе показа Вам могут быть (и наверняка будут) заданы вопросы, как преподавателем, так и студентами. Согласно духу Закона, Вы не обязаны кому-либо, что-либо рассказывать. Однако, если Вы не поможете преподавателем медицинских школ в обучении студентов, Вы тем самым, лишите нас возможности подготовить смену тому поколению докторов, которое спасает Ваших детей сегодня.

Разглашение врачебной тайны

В дополнение к предыдущему посту следует заметить, что есть ситуации, когда право пациента на сохранение тайны может и должно быть нарушено. Закон приводит исчерпывающий список таких ситуаций:

«Предоставление сведений, составляющих врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя допускается:

– в целях обследования и лечения гражданина, не способного из-за своего состояния выразить свою волю;

Это правило действует в отношении пациентов, находящихся в коме, состоянии опьянения и т.д., а так же в отношении больных психическими заболеваниями, при угрозе распространения инфекционных заболеваний, массовых отравлений и поражений;

Интересы общества всегда выше интересов отдельной личности, поэтому, если заболевание ребенка угрожает другим людям, право на сохранение тайны будет нарушено. Чаще всего этот пункт вступает в силу при заболевании высококонтагиозными инфекционными заболеваниями.

– по запросу органов дознания и следствия, прокурора и суда в связи с проведением расследования или судебным разбирательством;

– в случае оказания помощи несовершеннолетнему возрасте, установленном частью второй статьи 24 настоящих Основ, для информирования его родителей или законных представителей»;

Согласно 4 разделу Вас поставят в известность о заболевании или госпитализации Вашего ребенка. При этом напомню еще раз, что ребенком мы считаем пациента до дня 15-летия. Если ребенку уже исполнилось 15 лет, информировать Вас о его диагнозе можно будет только испросив согласие у пациента.

– при наличии оснований, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина причинен в результате противоправных действий;

Если врач имеет основания подозревать (даже подозревать!), что заболевание ребенка вызваны каким-либо противоправным действием – насилием или плохим обращением в семье, транспортным происшествием, хулиганским нападением и т.д., он не только вправе, но и обязан информировать сотрудников милиции.

– в целях проведения военно-врачебной экспертизы в порядке, установленном положением о военно-врачебной экспертизе, утверждаемым Правительством Российской Федерации».

Этот пункт введен в действие с 1 января 2006 года и дает право сотрудникам военно-врачебных комиссий запрашивать всю медицинскую информацию, в отношении призывников, для проведения военно-врачебной экспертизы.

Список является исчерпывающим, поэтому предоставление информации о пациенте в любой другой ситуации противоправно.

Права на консилиум и консультацию

П. 4 ст. 30 ОЗОЗ говорит, что «пациент имеет право на проведение по его просьбе консилиума и консультаций других специалистов.» Мне не известно о каких-либо подзаконных актах, регламентирующих настоящее право. Буквально читая текст Закона, можно предположить, что – в случаях, если пациент обоснованно полагает, что диагностика и лечение проводимые лечащим врачом не соответствуют современным требованиям – основаниями для такого мнения могут являться в том числе и мнения «независимого эксперта», и серьезные публикации изученные пациентом (подчеркиваю – серьезные, а не статейки в газетенке ЗОЖ), и, может быть, рекомендации наших специалистов, так вот с случае обоснованной уверенности, пациент имеет право требовать созыва консилиума или привлечения независимого эксперта. Основываясь на принципах правовых взаимоотношений, уместно предположить, что такое требование должно быть оформлено в письменном виде в форме заявления на имя главного врача больницы.

«По аналогичным показаниям пациент имеет право настаивать на назначении дополнительной консультации специалиста иной, нежели чем профиль отделения, специальности».

Авторы: д-ра Валерий Валерьевич Самойленко, Ирина Геннадьевна Трасковецкая (форум Дискуссионного Клуба Русского Медицинского Сервера)

